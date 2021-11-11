«Сбер» закрыл свою микрофинансовую компанию для бизнеса «Выдающиеся кредиты» Статьи редакции
Причина в высоких рисках и низкой рентабельности, считают эксперты.
- Микрокредитную компанию исключили из реестра ЦБ по заявлению от «Сбера», сообщает «Ъ». Почему компания была ликвидирована, а не продана, в банке не пояснили.
- Закрытие «Выдающихся кредитов» связано с низкой рентабельностью бизнеса микрокредитования и планами банка сосредоточиться на других сегментах микрокредитного рынка, считают опрошенные изданием эксперты. Например, «Сбер» запустил займы до зарпалаты.
- «Выдающиеся кредиты» основана в 2017 году для выдачи микрозаймов малым и средним предприятиям с повышенным кредитным риском.
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