Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Маша Цепелева

«Сбер» закрыл свою микрофинансовую компанию для бизнеса «Выдающиеся кредиты» Статьи редакции

Причина в высоких рисках и низкой рентабельности, считают эксперты.

  • Микрокредитную компанию исключили из реестра ЦБ по заявлению от «Сбера», сообщает «Ъ». Почему компания была ликвидирована, а не продана, в банке не пояснили.
  • Закрытие «Выдающихся кредитов» связано с низкой рентабельностью бизнеса микрокредитования и планами банка сосредоточиться на других сегментах микрокредитного рынка, считают опрошенные изданием эксперты. Например, «Сбер» запустил займы до зарпалаты.
  • «Выдающиеся кредиты» основана в 2017 году для выдачи микрозаймов малым и средним предприятиям с повышенным кредитным риском.

#новость #сбер

359 просмотров
0 Обсудить
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Финансы
Маша Цепелева
Илон Маск продал акции Tesla на $1,1 млрд для уплаты налогов Статьи редакции

В заявке гендиректор Tesla указал, что продаёт акции по согласованному в сентябре плану.

6 6 комментариев
9
Сервисы
DTF
YouTube перестанет показывать зрителям количество дизлайков у видео Статьи редакции

Информация об этом будет поступать только авторам роликов.

175 175 комментариев
39
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Sigur
Опыт работы Sigur на объектах компании Cotton Club

Мы продолжаем рассказывать о работе Sigur на различных объектах. Сегодня - пример компании Cotton Club: распределённого объекта, включающего административный корпус, производственные здания и склад с достаточно большим количеством сотрудников.

0 Обсудить
2
Whoosh
Теперь Whoosh умеет строить маршруты в приложении (и запустил рефералку)

Мы разрабатываем навигатор для СИМ и сделали первый шаг на пути — научили приложение строить маршруты для электросамокатов и электровелосипедов. Теперь Whoosh строит пеший путь до ближайшего самоката, далее — на микромобильном транспорте до ближайшей парковки рядом с местом назначения, учитывая особенности дорог и ПДД, и затем — пеший маршрут от…

0 Обсудить
1
Приёмная
Алексей Комиссаров
Покупка в pixel-trade.ru или как потерять 200 000 руб

Сразу напишу, будет много скринов переписки.

4 4 комментария
1
Торговля
Андрей Матризаев
Рекордная выручка в Atlas Air превысила $ 1 млрд

Приветствую коллеги, на фоне эпидемии и задержек грузовых ёмкостей, как-то забываются хорошие новости. А между тем – Atlas Air Worldwide Holdings сообщила о высоких результатах, полученных ею за третий квартал 2021 года. Основной причиной в компании называют –повышенный спрос на грузовые авиаперевозки и затруднения у наземных видов транспорта. По…

1 1 комментарий
5
Маркетинг
TeamMotion
Может ли фокус на digital заменить работу продавца или когда в компании начинается процесс продажи?

Я хочу поделиться своими размышлениями о факторах, которые начинают влиять на итоговые результаты процесса продаж до того, как состоится контакт продавца и покупателя.

Александр Тимошин - Team партнёр
9 9 комментариев
5
Финансы
Маша Цепелева
«Сбер» закрыл свою микрофинансовую компанию для бизнеса «Выдающиеся кредиты» Статьи редакции

Причина в высоких рисках и низкой рентабельности, считают эксперты.

0 Обсудить
МТТ
Голосовой помощник от МТТ поможет осваивать школьную программу в комфортном режиме

Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса АО «МТТ» разработал уникального голосового помощника для Учи.ру — одного из крупнейших в России EdTech-проектов. Цифровой помощник, собранный на платформе VoiceBox от МТТ, помогает контролировать качество образовательных программ и удобство работы с платформой, а также продавать новые услуги.

0 Обсудить
0
Азбука вкуса
«Азбука вкуса» вошла в шорт-лист Фестиваля нового дизайна «Среда 2021»

Проекты дизайн-студии «Азбуки вкуса» прошли в шорт-лист сразу в 6 номинациях. Имена призеров и победителей станут известны 21 ноября.

1 1 комментарий
3
Southbridge
«Будет очень много боли»: когда лучше ничего не менять в инфраструктуре проекта
1 1 комментарий
4
Больше статей
null