Daimler продала свою долю в Renault за $362 млн Статьи редакции
В начале 2021 года Renault и Nissan продали принадлежащие им акции Daimler.
- Компании хотят избавиться от акционерных связей, само промышленное партнёрство останется, пишет Blomberg. У Daimler остались 3,1% акций в Nissan.
- В марте 2021 года автопроизводитель Renault продал свои акции в Daimler за €1,15 млрд, в мае за такую же сумму всю свою долю в Daimler продал Nissan.
- Renault, Nissan и Daimler начали сотрудничество в 2010 году. Тогда же компании обменялись акциями. Renault и Nissan поделили поровну 3,1% акций Daimler, а последний получил по 3,1% акций обеих компаний.
Renault и Nissan пытаются восстановить прибыльность после ареста главы Nissan Карлоса Гона в 2018 году, отмечает издание. В Японии Гона обвиняли в мошенничестве и фальсификации отчётов о доходах. Сам Гон отрицал и называл дело заговором руководства Nissan, чтобы помешать его плану по слиянию Nissan, Renault и Mitsubishi.
Во всех этих движениях я больше всего переживаю за Mitsubishi и их модельный ряд))
Говно случается. А еще был Eclipse (который спорт-купэ, а не эта нынешняя кроссоверная хрень), была божественная Delica, был RVR, был Galant...
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Я уже рассказывал на vc.ru о своем проекте Flyvi – сервисе создания и публикации сторис на любом сайте.
С тех пор многое изменилось – мы попали в акселератор ФРИИ. Прошли отбор из ста пятидесяти стартапов, только пятьдесят из которых приняли в акселератор, а восемнадцать из этих пятидесяти взяли на Demo Day – встречу с инвесторами «лицом к лицу».
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Анализировать эффективность рекламы Facebook можно в отчёте User Acquisition и в продуктовых отчетах с помощью сегментации.
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22 октября прошла Tinkoff Agile Conference 2021 — ежегодная конференция про развитие команд и инженерные подходы к управлению. Онлайн ее посмотрели 6000 зрителей, офлайн участвовали еще 250. Главное условие очного присутствия — пожертвование в фонд борьбы с лейкемией. Благодаря участникам мы собрали и отправили на благотворительность 500 тысяч…
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