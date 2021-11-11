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Финансы
Nazigul Jusupova

Daimler продала свою долю в Renault за $362 млн Статьи редакции

В начале 2021 года Renault и Nissan продали принадлежащие им акции Daimler.

  • Компании хотят избавиться от акционерных связей, само промышленное партнёрство останется, пишет Blomberg. У Daimler остались 3,1% акций в Nissan.
  • В марте 2021 года автопроизводитель Renault продал свои акции в Daimler за €1,15 млрд, в мае за такую же сумму всю свою долю в Daimler продал Nissan.
  • Renault, Nissan и Daimler начали сотрудничество в 2010 году. Тогда же компании обменялись акциями. Renault и Nissan поделили поровну 3,1% акций Daimler, а последний получил по 3,1% акций обеих компаний.

  • Renault и Nissan пытаются восстановить прибыльность после ареста главы Nissan Карлоса Гона в 2018 году, отмечает издание. В Японии Гона обвиняли в мошенничестве и фальсификации отчётов о доходах. Сам Гон отрицал и называл дело заговором руководства Nissan, чтобы помешать его плану по слиянию Nissan, Renault и Mitsubishi.

#новости #daimler #nissan #renault

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11 комментариев
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Raimond Vladimirov

Теперь владельцам Логана не сказать, что у них на 3,1 процента мерседес

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7
Dmitry Kiselev

Там скорее наоборот) Мерс использовал 1,5 и 1,6 моторы Рено на Vito, A, B, CLA и GLA. ЭлектроСмарты тоже с реношными моторчиками. А свой X-класс мерсовцы сделали из Ниссана Навары.

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5
Graf De Lotarev

Судя по нынешним реалиям авто рынка - это копейки…

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2
Тактический Даниль

Во всех этих движениях я больше всего переживаю за Mitsubishi и их модельный ряд))

#вернитеpajero

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0
Владимир FRUITSY

Mitsubishi удивительным образом растерял все былое величие. А ведь были же легендарные Lancer Evolution, Pajero Evolution.

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3
Д Хб

Они 5 лет гарантии дают. Как у них с качеством, не знаете?
На спорт иногда поглядывал из-за внедорожности, но слишком уж пенсионерский он.

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0
Anatoly Ivanov

Все из-за рынка страны на три буквы, там же и Subaru ныне варится на дне. Одна Mazda радует интересными моделями

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0
Тактический Даниль

Говно случается. А еще был Eclipse (который спорт-купэ, а не эта нынешняя кроссоверная хрень), была божественная Delica, был RVR, был Galant...

#вернитевнедорожнуюрамнуюделику

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0
Allestor Krei

#вернитеlancer

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1
Владимир FRUITSY

То есть Daimler в проигрыше оказался от такого партнёрства.

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0
Jaroslav Michailov

Blomberg

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0

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