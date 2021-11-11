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Финансы
Nazigul Jusupova

Индонезийский стартап GoTo привлёк $1,3 млрд от Google, Tencent и других Статьи редакции

Компания планировала привлечь до $2 млрд перед IPO.

  • Раунд возглавили инвестиционные фонды Abu Dhabi Investment Authority, Avanda Investment Management, компании Fidelity International и Google. Также в нём участвовали Permodalan Nasional Berhad, Primavera Capital Group, SeaTown Master Fund и другие, пишет Bloomberg.
  • Финтех-стартап GoTo образован в 2021 году после слияния разработчика приложения для доступа к услугам транспорта, логистики, заказа, доставки еды Gojek и онлайн-магазина PT Tokopedia. GoTo будет предлагать услуги от каршеринга, до онлайн-покупок и доставки.
  • По данным источников издания, компании вместе были оценены примерно в $18 млрд, акционеры Gojek должны были получить 58% новой компании, владельцы Tokopedia — остальную долю.
  • В июле Bloomberg выяснило, что компания планирует привлечь до $2 млрд при оценке от $25 млрд до $30 млрд перед IPO в Индонезии и последующим листингом в США, которые ожидаются в конце 2021 года. Компания планирует получить оценку от $35 млрд до $40 млрд.

#новости #goto #google #tencent

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7 комментариев
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Александр Аброськин

Ну так мы под санкциями.... И вообще с точки зрения Запада Россия это дикая и непонятная юрисдикция где или отберут или посадят и отберут

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4
ЯжПрограммист

Круто, ждём российский ответ с названием "ПошелНа".

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2
Nikolay Vavilov

В индонезии же схожее с РФ население?) Почему туда гугл вкладывает, а у нас -не особо?)

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0
Oleg Loutchansky

Может быть там не врываются в их офис приставы?)

https://vc.ru/legal/293164-v-ofis-google-v-moskve-prishli-sudebnye-pristavy-no-nikogo-ne-nashli

В офис Google в Москве пришли судебные приставы…
Они планировали взыскать с компании штрафы — всего их у Google с начала 2021 года накопилось на…
vc.ru
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5
Roman Nenznaskiy

Да, схожее - примерно в 3-и раза схожее....

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1
Grigvik Fake

У нас один человек ни на кого не похожий поэтому

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0
Test Test

санкции и риски ведения бизнеса высокие, с луны чтоли упал?)

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0
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