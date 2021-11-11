Войти в IT через курсы. Почему это плохая идея, и что же делать?

Сегодня сложно найти человека, который бы не знал, что в IT очень высокие, а иногда и “заоблачные” зарплаты. Вакансии пестрят ценниками 200, 300 и даже 400 тысяч рублей в месяц! В большинстве других отраслей зарплаты сильно ниже, иногда даже в 10 раз.