Индонезийский стартап GoTo привлёк $1,3 млрд от Google, Tencent и других Статьи редакции
Компания планировала привлечь до $2 млрд перед IPO.
- Раунд возглавили инвестиционные фонды Abu Dhabi Investment Authority, Avanda Investment Management, компании Fidelity International и Google. Также в нём участвовали Permodalan Nasional Berhad, Primavera Capital Group, SeaTown Master Fund и другие, пишет Bloomberg.
- Финтех-стартап GoTo образован в 2021 году после слияния разработчика приложения для доступа к услугам транспорта, логистики, заказа, доставки еды Gojek и онлайн-магазина PT Tokopedia. GoTo будет предлагать услуги от каршеринга, до онлайн-покупок и доставки.
- По данным источников издания, компании вместе были оценены примерно в $18 млрд, акционеры Gojek должны были получить 58% новой компании, владельцы Tokopedia — остальную долю.
- В июле Bloomberg выяснило, что компания планирует привлечь до $2 млрд при оценке от $25 млрд до $30 млрд перед IPO в Индонезии и последующим листингом в США, которые ожидаются в конце 2021 года. Компания планирует получить оценку от $35 млрд до $40 млрд.
22 октября прошла Tinkoff Agile Conference 2021 — ежегодная конференция про развитие команд и инженерные подходы к управлению. Онлайн ее посмотрели 6000 зрителей, офлайн участвовали еще 250. Главное условие очного присутствия — пожертвование в фонд борьбы с лейкемией. Благодаря участникам мы собрали и отправили на благотворительность 500 тысяч…
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Недавно мы показали новый навигатор, в котором полностью изменили интерфейс и добавили мини-карту. Он пока ещё в стадии beta-тестирования, но историю появления мини-карты уже хочется рассказать.
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С тех пор многое изменилось – мы попали в акселератор ФРИИ. Прошли отбор из ста пятидесяти стартапов, только пятьдесят из которых приняли в акселератор, а восемнадцать из этих пятидесяти взяли на Demo Day – встречу с инвесторами «лицом к лицу».
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Сегодня сложно найти человека, который бы не знал, что в IT очень высокие, а иногда и “заоблачные” зарплаты. Вакансии пестрят ценниками 200, 300 и даже 400 тысяч рублей в месяц! В большинстве других отраслей зарплаты сильно ниже, иногда даже в 10 раз.
Стоит от 1190 рублей в месяц в зависимости от количества подключенных мест.
В рамках недели искренности хочу поведать историю, как к нашему небольшому, но гордому стартапу пришел клиент с мировой аудиторией 150M+ (MAU), и что из этого вышло.
Поднимите руку, кто этим летом устал от сверхскоростных самокатчиков? Лес рук! Вспомните, как стоило оказаться в центре какого-нибудь крупного города, так тут же мимо тебя пронесется спиди-гонщик!⠀