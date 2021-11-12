Российская Softline запланировала купить до 30 иностранных ИТ-компаний Статьи редакции
Softline потратит на приобретения $320 млн из привлечённых на IPO $400 млн.
- В списке потенциальных целей для поглощения — около 30 компаний на $1,5 млрд, рассказал в интервью РБК глава Softline Игорь Боровиков. «Конечно, не все они преобразуются в реальные сделки, но какая-то часть реализуется. До 31 марта 2022 года планируем закрыть 2–3 сделки», — добавил он.
- В ближайшие три года компания планирует выйти на рынки до 30 новых стран в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, рассказал Осечкин. Сейчас Softline кроме России работает в 52 странах — Индии, Бразилии, Малайзии и других.
- Кроме экспансии, компания планирует усилить некоторые направления работы. «Хотим расширить свою сервисную экспертизу по Amazon Web Services, информационной безопасности и сервисам цифровой трансформации», — рассказал Боровиков. В планах увеличить количество сотрудников, которые оказывают услуги, с двух до пяти-шести тысяч.
- Компания хочет покупать «относительно небольшие локальные компании с оборотом в $100–300 млн». «Их владельцы готовы вести переговоры о продаже, потому что, чтобы у них было будущее, им нужно очень много денег вкладывать в себя», — добавил основатель Softline.
- Softline основана Игорем Боровиковым в 1993 году, предлагает программы и ИТ-сервисы для партнёров. 45% выручки Softline приходится на зарубежные рынки. В 2020 году оборот вырос на 9% до $1,8 млрд. Основной доход приносят облачные сервисы, подписка на программы, например, от Microsoft, и аппаратные решения.
- 27 октября компания вышла на Лондонскую биржу с капитализацией в $1,5 млрд.
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