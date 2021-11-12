Johnson&Johnson разделится на две публичные компании Статьи редакции
В компании заявляют, что это не связано с исками из-за асбеста в детской присыпке — из-за них J&J создала «дочку» и обанкротила её, чтобы не платить компенсации.
Johnson&Johnson отделит подразделение, которое производит пластыри, обезболивающие безрецептурные лекарства, детскую присыпку и другие товары, пишет The Wall Street Journal. Вторая компания займется производством рецептурных лекарств и медицинского оборудования.
Компания собирается сделать это в течение 18-24 месяцев, заявил глава Johnson&Johnson Алекс Горски. По его словам, разделение не связано с исками из-за наличия асбеста в детской присыпке.
Johnson&Johnson сохранит своё название, как будет называться вторая компания пока неизвестно. Её планируют вывести на биржу, но решение пока не принято.
В 2018 году компанию обязали заплатить $2,12 млрд 22 женщинам. Они обвинили Johnson&Johnson, что они заболели раком после десятилетий использования продуктов на основе талька от компании. Но пострадавших больше 38 тысяч, и их число может вырасти.
Чтобы не платить компенсации, Johnson&Johnson в октябре 2021 года представила дочернюю компанию LTL Management, которой передала обязательства по искам. Затем та подала на банкротство. Сейчас суд решает, стоит ли из-за этого прекращать судебные разбирательства, пишет Bloomberg.
"Чтобы не платить компенсации, Johnson&Johnson в октябре 2021 года представила дочернюю компанию LTL Management, в которую выделила всё, связанное с исками. Затем та подала на банкротство. Сейчас суд решает, стоит ли из-за этого прекращать судебные разбирательства, пишет Bloomberg."
А так можно было?
Мастерская «Очень стильный ковёр» за год набрала 390 тысяч подписчиков в TikTok получила заказ от Puma Russia и бренда спортивного питания. Ковры приносят её основателям до 150 тысяч рублей прибыли в месяц.
В компании заявляют, что это не связано с исками из-за асбеста в детской присыпке — из-за них J&J создала «дочку» и обанкротила её, чтобы не платить компенсации.
В эту пятницу мы не публикуем традиционный новостной дайджест. Повод серьёзный: у Сбера день рождения! Вместо обычных новостей мы решили опубликовать праздничные. И конечно же, подарить вам подарки. Итак, вот что мы и наши друзья подготовили к юбилею Сбера.
Ноябрь 一 месяц скидок и распродаж. На своем опыте покажем, как провести акцию, чтобы не бегать с горящими… дедлайнами.
Как среди 92 миллионов пользователей Рунета найти идеальных клиентов, чтобы настроить рекламную кампанию и снизить расходы на привлечение? Для этого есть два пути: первый – работать с собственными данными, например, из CRM-системы, анализировать их, сегментировать, обогащать и, как следствие, создать свой портрет идеального клиента (ICP). В…
Что такое «треугольник доброты», чему пандемия научила стратегов и зачем думать о потребителе, когда вокруг хаос? Колонка Марины Востриковой, руководителя направления клиентской поддержки «Битрикс24»
В блокчейн-дайджесте от Futura by red_mad_robot.
Счет более чем на 300 000 российских рублей выставил дизайнеру Артемию Лебедеву белорусский прокатный оператор Sixt Belarus. Это стоимость полностью «убитого» двигателя Audi Q5, которую дизайнер арендовал во время одной из своих поездок в Белоруссию еще в апреле.
И превратил 600 ежедневных звонков в 8000.
Россияне пытаются купить автомобили в Белоруссии из-за наценок и дефицита в своей стране.