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Финансы
Евгения Евсеева

Johnson&Johnson разделится на две публичные компании Статьи редакции

В компании заявляют, что это не связано с исками из-за асбеста в детской присыпке — из-за них J&J создала «дочку» и обанкротила её, чтобы не платить компенсации.

Johnson&Johnson отделит подразделение, которое производит пластыри, обезболивающие безрецептурные лекарства, детскую присыпку и другие товары, пишет The Wall Street Journal. Вторая компания займется производством рецептурных лекарств и медицинского оборудования.

Компания собирается сделать это в течение 18-24 месяцев, заявил глава Johnson&Johnson Алекс Горски. По его словам, разделение не связано с исками из-за наличия асбеста в детской присыпке.

Johnson&Johnson сохранит своё название, как будет называться вторая компания пока неизвестно. Её планируют вывести на биржу, но решение пока не принято.

В 2018 году компанию обязали заплатить $2,12 млрд 22 женщинам. Они обвинили Johnson&Johnson, что они заболели раком после десятилетий использования продуктов на основе талька от компании. Но пострадавших больше 38 тысяч, и их число может вырасти.

Чтобы не платить компенсации, Johnson&Johnson в октябре 2021 года представила дочернюю компанию LTL Management, которой передала обязательства по искам. Затем та подала на банкротство. Сейчас суд решает, стоит ли из-за этого прекращать судебные разбирательства, пишет Bloomberg.

#новость #johnson

2253 просмотров
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37 комментариев
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Иван Поварёшкин

На Johnson и Johnson. Я первый пошутил, простите

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107
Константин Полухтин

Да блин!

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16
Mik Petrov

Ты всех опередил, дальше комменты можно не читать

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9
useless uS

Вообще никакие, не только под этой статьей.

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0
Федор Чеботарев

Johnson 1 и Johnson 2. Сорян, я сделал ещё хуже)

Ответить
1
Юрий Белоножкин

Johnson[0], Johnson[1]

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2
Принудительный Мурод

Тогда Johnsons

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0
Павел Корчагин

/thread

Ответить
1
Leha Shum

Раунд!

Ответить
1
Федор Чеботарев
Ответить
1
Вадим Демидов

Тоже так подумал сперва, но потом понял, что не совсем верно, материнская контора не будет менять название, поэтому будет: Johnson & Johnson и Johnson.

Ответить
0
Io Eau

Johnson AND Johnson и Johnson OR Johnson

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0
Artur Kuramshin

Главное во второй директором назначить какого-нибудь Бориса

Ответить
0
Анатолий Щербина

Я хотел ворваться с этой шуткой 😁

Ответить
0
Принудительный Мурод

А вы резвый))

Ответить
0
Andrey Shelamkoff

"Чтобы не платить компенсации, Johnson&Johnson в октябре 2021 года представила дочернюю компанию LTL Management, в которую выделила всё, связанное с исками. Затем та подала на банкротство. Сейчас суд решает, стоит ли из-за этого прекращать судебные разбирательства, пишет Bloomberg."
А так можно было?

Ответить
14
Денис Пихаров

Да это ложь же, очевидно! Мы все прекрасно знаем, что корпорации заботятся только о людях!

Ответить
4
Konstantin Degtiarev

John & John
Son & Son

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5
умный человек

Ничего ты не знаешь, Джон Сон

Ответить
1
умный человек

куколды помнят

Ответить
0
Vlad Granin

Джон Фёдор будет же

Ответить
3
Pixel Lens

боян. в бабруйск, жывотнае

Ответить
3
Демьян Федулов

Кросавчег. Языг падонкаф должен жить в наших серцахх!!!

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1
Константин Полухтин

И будут они... Johnson и Johnson?)))))

Ответить
0
умный человек

время на печать скобочек отсрочила отправку камента.
тут как на олимпийских играх, каждая миллисекунда на счету

Ответить
9
Федор Чеботарев

Ты уже второй,ххахахаха

Ответить
0
Alex Shokhin

Почему бы так всем не делать? Создал дочку, передал обязательства, и не платишь ни налоги, ни штрафы. Бред какой-то. Чит код.

Ответить
3
Andrey Shelamkoff

Не бред, а лайфхак.

Ответить
0
Alex Shokhin

За такой лайфхак по идее должны за мошенничество садить.

Ответить
7
Gedevan

Этого Алекса Горский нужно было не в совет директоров Эпл, а в Florence ADMAX посадить.

Ответить
0
Leha Shum

КапитализмЪ

Ответить
0
Георгий Владимирович

Ошибка в тексте, «ее» - два раза написал

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0
Almas Zhaxybayev

Мерзко поступили они конечно с выводом отдельной дочки и ее банкротством

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0
ИгорьOK

Кто "они"?

Ответить
0
Almas Zhaxybayev

А из статьи непонятно чтоли?

Ответить
0
Pixel Lens

Управленцы.
https://vc.ru/legal/317686-pravitelstvo-razrabotalo-dva-zakonoproekta-o-qr-kodah-v-transporte-kafe-i-magazinah?comment=3495764

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0
Демьян Федулов

Цитата: "J&J создала «дочку» и обанкротила её, чтобы не платить компенсации..."
Ой... А как же западный "цивилизованный" рынок в "цивилизованных" западных странах, где "цивилизованные" западные компании работают по "цивилизованным" западным законам???
Или это другое, понимать надо??? :-)))) ред.

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Johnson&Johnson разделится на две публичные компании Статьи редакции

В компании заявляют, что это не связано с исками из-за асбеста в детской присыпке — из-за них J&J создала «дочку» и обанкротила её, чтобы не платить компенсации.

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