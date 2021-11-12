В компании заявляют, что это не связано с исками из-за асбеста в детской присыпке — из-за них J&J создала «дочку» и обанкротила её, чтобы не платить компенсации.

Johnson&Johnson отделит подразделение, которое производит пластыри, обезболивающие безрецептурные лекарства, детскую присыпку и другие товары, пишет The Wall Street Journal. Вторая компания займется производством рецептурных лекарств и медицинского оборудования.

Компания собирается сделать это в течение 18-24 месяцев, заявил глава Johnson&Johnson Алекс Горски. По его словам, разделение не связано с исками из-за наличия асбеста в детской присыпке.

Johnson&Johnson сохранит своё название, как будет называться вторая компания пока неизвестно. Её планируют вывести на биржу, но решение пока не принято.

В 2018 году компанию обязали заплатить $2,12 млрд 22 женщинам. Они обвинили Johnson&Johnson, что они заболели раком после десятилетий использования продуктов на основе талька от компании. Но пострадавших больше 38 тысяч, и их число может вырасти.

Чтобы не платить компенсации, Johnson&Johnson в октябре 2021 года представила дочернюю компанию LTL Management, которой передала обязательства по искам. Затем та подала на банкротство. Сейчас суд решает, стоит ли из-за этого прекращать судебные разбирательства, пишет Bloomberg.