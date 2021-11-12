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Финансы
Nazigul Jusupova

Илон Маск продал акции ещё на $687 млн после опроса в Twitter Статьи редакции

До этого для уплаты налогов он продал акции Tesla на $5 млрд.

  • Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Маск продал еще 639 737 акций по цене от $1056 до $1104.
  • 11 ноября Маск продал около 934 тысяч акций Tesla на $1,1 млрд. Также траст Илона Маска дополнительно продал более 3,5 млн акций на сумму более $3,88 млрд.
  • В заявке Илон Маск указал, что продал часть своей доли для выполнения налоговых обязательств, и что совершает сделку по согласованному в сентябре плану. Такие планы составляют крупнейшие владельцы ценных бумаг компаний, чтобы избежать обвинений в инсайдерской торговле.
  • 6 ноября Илон Маск запустил опрос в Twitter о продаже 10% своих акций Tesla стоимостью около $21 млрд. Почти 58% проголосовали за. Налоги после сделки могут составить $5 млрд, посчитал американский Forbes.
  • Накануне опроса крупнейшие акционеры Tesla продали свои бумаги. Среди них председатель совета директоров Робин Денхолм и брат Илона Маска Кимбал Маск.

#новости #илонмаск

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28 комментариев
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Кирилл Паркс

Отличный способ продать акции на хаях и при этом не быть уличенным в том что, сбросил перед ожидаемой просадкой.

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11
Влад Берг

Если бы он не устроил этот опрос, то с внезапной распродажей они бы просели ещё ниже. Это было пояснение причин.

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4
Nikita Ilevskii

“совершает сделку по согласованному в сентябре плану”

В сентябре tsla была не выше 800.

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0
Михаил Швец
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4
БАБКА В ЗАСАДЕ

Мир ебанулся. Хомяки восторженными соплями надули такой пузырище, что когда он лопнет, инопланетяне подумают что это взрыв сверхновой был.
Такая оценка компании была бы оправданной если бы Тесла была абсолютным монополистом на рынке электромобилей, но это не так. Более того, её щас очень шустро начнут догонять всякие японцы и даже европейцы, которые в силу консерватизма просто проебали рыночек и дали Тесле фору - но теперь спохватились и будут агрессивно пытаться откусить свою долю и у них это получится, как получилось и раньше (даже в самих сша очень высокий процент японских авто, несмотря на патриотизм)

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6
Виталий Чеботарев

Я бы не стал скидывать со счетов Китайский автопром, двигающийся 7 мильными шагами... ред.

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4
БАБКА В ЗАСАДЕ

Китайцы мб тоже, да. Я их вроде не особо много вижу на дорогах но я не в России живу. В Европе три года назад их было мало

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0
Alexander Chernyak

Возможно это отражает стоимость Маска, а не Теслы. Solar City и SpaceX не публичные же? А вложиться хочется, как не поддержать чувака, который на Марс землян отправит вскоре, подвинул с первого места богатеев в форбс, новую тачку как пирожки распродает. Пофиг на показатели Теслы, ясно он её не бросит.

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Маск талантливый бизнесмен, а не филантроп ) он сделает то что нужно чтобы заработать больше бабок, так что продажа Теслы имхо не такой уж нереалистичный сценарий

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0
Andrey Samuylik

Маск стоит 1 триллион, аха ха. Новый вид инвестиций.

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0
Alexandre Svergoun

Европейцы сильно прозевали. То что они сейчас выпустили, с теслой может конкурировать только по цене. Причём автопроизводители привыкли инвестировать деньги в платформу и получать потом 5 лет деньги с неё. А тут придётся очень быстро переходить на новую так как эта не конкурент Тесле. У Теслы в ближайшие месяцы откроются ультрасовременные заводы с технологией крупно габаритного литья. На подходе новые батареи и автопилот. Так что продажи Теслы будут расти ещё несколько лет. Поэтому скорее всего акции тоже будут расти.

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0
Дмитрий Филиппов

Вложился в Rivian.

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5
Александр Якунин

Если бы то было так, один твит серьезно разогнал бы цену, раз Маск верит в конкурента не на словах но и на деньгах.

Но по факту это уже была бы откровенная манипуляция

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0
Скрипач не нужен

Интересно, действительно ли кто-то из инвесторов поверит, что он продал именно после опроса.

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3
Илья Шишкунов

Я всё ещё не понимаю почему в некоторых случаях это нормальная продажа акция а в некоторых инсайдерская торговля

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Ну так очевидно, когда занёс кому надо - то нормальная продажа акций, когда не занёс - инсайдерская торговля

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5
Михаил Швец

Когда чуваки из SEC и структуры, которые их крышуют являются акционерами — это успешный бизнес, когда они — не акционеры или идеологически бизнес для них неприемлем — это инсайдерская торговля, манипуляция рынком, мошеннические схемы и обман малого бизнеса и частных инвесторов.

«Был бы человек, а дело найдется»

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0
Sergey Freedman

Чел ты... Ладно, объясню, может быть ещё кому то поможет хотя бы не удивляться почему у них отлетело 50% от вложенных денег:

- цены акций теслы к текущей прибыли завышены примерно в 200 раз, это тоже самое, что какая нибудь веб студия, получающая с заказов 1 лям рублей в год, с перспективной роста выручки до 5 лямов в год через 5 лет, стоила бы 200 лямов. Согласись, ты бы рассмеялся директору такой фирмы в лицо (а может быть даже уебал бы ему кулаком в лицо), если бы он предложил купить его акции по цене за штуку не за 1 рубль а за 200 рублей, даже если это отличная студия?

- ну хорошо, такие как ты, не понимающие, купили у него акций на 200 лямов рублей. Как думаешь, чтобы ты сделал на месте директора, который знает, что эти бабки он получит в лучшем случае лет через 10 20 (а скорее всего никогда), когда у него хер уже стоять не будет? Правильно - он бы начал продавать свою долю, в данном случае на 6 лямов. Согласись - неплохо. Но когда люди увидят, что директор продает акции - что они сделают? Правильно, они тоже нахуй начнут продавать свои акции, а люди, которые не понимают как ты будут сидеть и радоваться успехам веб студии, дальше с минусом 80% от изначальной стоимости. Чтобы такие умники не орудовали, есть специальная комиссия SEC, которая следит за такими ребятами и дает пизды, если заподозрит неладное и спросит у директора, а с какого хера он решил продать столько акций, не сомневается ли он в будущем доходе, какой рост он ждет, т.е. будут узнавать инсайдерскую инфу о текущих делах.

А вот если акции продавать будешь ты, то к тебе вопросов ни у кого не возникнет, во-первых: ты левый чувак который никакого отношения не имеет, во-вторых: доля твоих акций никак не повляет на рынок. Это - не инсайд.

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0
Михаил Швец

Умные люди выходят в кэш

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1
Fred Han

Я все жду когда люди поймут что Маск просто хайпит, а не зарабатывает бабки

Ответить
2
Михаил Швец

Например фонд Баффета выходит в кэш стабильно последние полгода.

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1
Михаил Швец

На самом деле он делает и то и то. Хайп нужен чтобы был кэш и довольные крупные инвесторы. А бизнес у него да хороший, но не за такую капитализацию даже близко.

Ответить
0
Fred Han

Отпусти весь этот треш с бабками, чел на Марс собрался..

Ответить
0
Михаил Швец

Да, это сложно реализовать, но я не согласен, что не надо пробовать. Чел, я не хочу смешивать все в одну корзину. Есть бизнес, есть мечты. Одно другому не мешает.

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0
Graf De Lotarev

Походу коррекция скоро будет

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0
Никита Муталиб

Устроиться уборщиком

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0

Комментарий удален

Виталий Чеботарев

Вот, хитрющий юдашкин, как он красиво в кэш бабульки из акций выводит. Реальный гений. Аплодирую стоя, браво!!!

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0
Andrey Samuylik

АвтоВАЗ и другие автопроизводители останавливают конвеера тем временем капитализация Теслы за триллион. Мир катится в одно место.

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0
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