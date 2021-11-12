Илон Маск продал акции ещё на $687 млн после опроса в Twitter Статьи редакции
До этого для уплаты налогов он продал акции Tesla на $5 млрд.
- Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Маск продал еще 639 737 акций по цене от $1056 до $1104.
- 11 ноября Маск продал около 934 тысяч акций Tesla на $1,1 млрд. Также траст Илона Маска дополнительно продал более 3,5 млн акций на сумму более $3,88 млрд.
- В заявке Илон Маск указал, что продал часть своей доли для выполнения налоговых обязательств, и что совершает сделку по согласованному в сентябре плану. Такие планы составляют крупнейшие владельцы ценных бумаг компаний, чтобы избежать обвинений в инсайдерской торговле.
- 6 ноября Илон Маск запустил опрос в Twitter о продаже 10% своих акций Tesla стоимостью около $21 млрд. Почти 58% проголосовали за. Налоги после сделки могут составить $5 млрд, посчитал американский Forbes.
- Накануне опроса крупнейшие акционеры Tesla продали свои бумаги. Среди них председатель совета директоров Робин Денхолм и брат Илона Маска Кимбал Маск.
Мир ебанулся. Хомяки восторженными соплями надули такой пузырище, что когда он лопнет, инопланетяне подумают что это взрыв сверхновой был.
Такая оценка компании была бы оправданной если бы Тесла была абсолютным монополистом на рынке электромобилей, но это не так. Более того, её щас очень шустро начнут догонять всякие японцы и даже европейцы, которые в силу консерватизма просто проебали рыночек и дали Тесле фору - но теперь спохватились и будут агрессивно пытаться откусить свою долю и у них это получится, как получилось и раньше (даже в самих сша очень высокий процент японских авто, несмотря на патриотизм)
Возможно это отражает стоимость Маска, а не Теслы. Solar City и SpaceX не публичные же? А вложиться хочется, как не поддержать чувака, который на Марс землян отправит вскоре, подвинул с первого места богатеев в форбс, новую тачку как пирожки распродает. Пофиг на показатели Теслы, ясно он её не бросит.
Европейцы сильно прозевали. То что они сейчас выпустили, с теслой может конкурировать только по цене. Причём автопроизводители привыкли инвестировать деньги в платформу и получать потом 5 лет деньги с неё. А тут придётся очень быстро переходить на новую так как эта не конкурент Тесле. У Теслы в ближайшие месяцы откроются ультрасовременные заводы с технологией крупно габаритного литья. На подходе новые батареи и автопилот. Так что продажи Теслы будут расти ещё несколько лет. Поэтому скорее всего акции тоже будут расти.
Когда чуваки из SEC и структуры, которые их крышуют являются акционерами — это успешный бизнес, когда они — не акционеры или идеологически бизнес для них неприемлем — это инсайдерская торговля, манипуляция рынком, мошеннические схемы и обман малого бизнеса и частных инвесторов.
«Был бы человек, а дело найдется»
Чел ты... Ладно, объясню, может быть ещё кому то поможет хотя бы не удивляться почему у них отлетело 50% от вложенных денег:
- цены акций теслы к текущей прибыли завышены примерно в 200 раз, это тоже самое, что какая нибудь веб студия, получающая с заказов 1 лям рублей в год, с перспективной роста выручки до 5 лямов в год через 5 лет, стоила бы 200 лямов. Согласись, ты бы рассмеялся директору такой фирмы в лицо (а может быть даже уебал бы ему кулаком в лицо), если бы он предложил купить его акции по цене за штуку не за 1 рубль а за 200 рублей, даже если это отличная студия?
- ну хорошо, такие как ты, не понимающие, купили у него акций на 200 лямов рублей. Как думаешь, чтобы ты сделал на месте директора, который знает, что эти бабки он получит в лучшем случае лет через 10 20 (а скорее всего никогда), когда у него хер уже стоять не будет? Правильно - он бы начал продавать свою долю, в данном случае на 6 лямов. Согласись - неплохо. Но когда люди увидят, что директор продает акции - что они сделают? Правильно, они тоже нахуй начнут продавать свои акции, а люди, которые не понимают как ты будут сидеть и радоваться успехам веб студии, дальше с минусом 80% от изначальной стоимости. Чтобы такие умники не орудовали, есть специальная комиссия SEC, которая следит за такими ребятами и дает пизды, если заподозрит неладное и спросит у директора, а с какого хера он решил продать столько акций, не сомневается ли он в будущем доходе, какой рост он ждет, т.е. будут узнавать инсайдерскую инфу о текущих делах.
А вот если акции продавать будешь ты, то к тебе вопросов ни у кого не возникнет, во-первых: ты левый чувак который никакого отношения не имеет, во-вторых: доля твоих акций никак не повляет на рынок. Это - не инсайд.
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