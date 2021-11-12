Сберу 180 лет! А это — наш праздничный дайджест (с танцами, космосом и подарками для вас)

В эту пятницу мы не публикуем традиционный новостной дайджест. Повод серьёзный: у Сбера день рождения! Вместо обычных новостей мы решили опубликовать праздничные. И конечно же, подарить вам подарки. Итак, вот что мы и наши друзья подготовили к юбилею Сбера.