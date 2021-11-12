«Сбер» продаст свою долю в контролирующей VK компании за 12,8 млрд рублей Статьи редакции
«Сбер» покупал долю в 2019 году.
- Компания подписала обязывающий документ о продаже «Газпромбанку» 36% акций в АО «МФ Технологии» (МФТ), которой принадлежат 57,3% голосующих акций VK (Mail.Ru Group).
- Сделку планируют закрыть в четвёртом квартале 2021 года после получения необходимых согласований.
- В ноябре 2019 года «Сбер» приобрёл 36% «МФ Технологии» за 11,3 млрд рублей, выкупив 35% у «Газпромбанка» и 1% у госкорпорации «Ростех». 45% МФТ принадлежат «Мегафону», 9% — холдингу USM Алишера Усманова,10% — «Ростеху».
- «МФ Технологии» не связано напрямую с совместным предприятием «Сбера» и VK в сфере транспорта и еды. Им управляет другое юрлицо — «О2О Холдинг».
- Летом источники сообщали, что VK и «Сбер» могут разделить активы из «О2О Холдинг». До этого в ноябре 2020 года источники Financial Times рассказали об «управленческих и культурных разногласиях» между партнёрами.
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