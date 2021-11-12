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Финансы
Nazigul Jusupova

«Сбер» продаст свою долю в контролирующей VK компании за 12,8 млрд рублей Статьи редакции

«Сбер» покупал долю в 2019 году.

  • Компания подписала обязывающий документ о продаже «Газпромбанку» 36% акций в АО «МФ Технологии» (МФТ), которой принадлежат 57,3% голосующих акций VK (Mail.Ru Group).
  • Сделку планируют закрыть в четвёртом квартале 2021 года после получения необходимых согласований.
  • В ноябре 2019 года «Сбер» приобрёл 36% «МФ Технологии» за 11,3 млрд рублей, выкупив 35% у «Газпромбанка» и 1% у госкорпорации «Ростех». 45% МФТ принадлежат «Мегафону», 9% — холдингу USM Алишера Усманова,10% — «Ростеху».
  • «МФ Технологии» не связано напрямую с совместным предприятием «Сбера» и VK в сфере транспорта и еды. Им управляет другое юрлицо — «О2О Холдинг».
  • Летом источники сообщали, что VK и «Сбер» могут разделить активы из «О2О Холдинг». До этого в ноябре 2020 года источники Financial Times рассказали об «управленческих и культурных разногласиях» между партнёрами.

#сбер #новости

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8 комментариев
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Семен Переделкин

Ничего непонятно, но очень интересно (на самом деле нет).

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Arty Cool

Вкашечку сливают?

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Игорь Протасов

Какое-то перекладывание бабла из одного кармана в другой.

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Андрей Фролов

Всё так, что немного удивительно

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0
Евгений Демюк

Купите у меня лучше какую нибудь бизнес идею , беру не дорого

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0
LolKekNet

Национализировали :)

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0
Принудительный Мурод

36% акций компании, контролирующей 57.3% голосующих акций VK, стоит всего 12,8 млрд рублей? Эээ

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Миша Магадан

вроде госконтора, а замашки, как у начинающих бизнесменов середины 90-х, крутят, вертят...

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