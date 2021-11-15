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Финансы
TJ

Visa отменит комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона Статьи редакции

При этом в компании допустили, что банки продолжат взимать собственную комиссию.

46 46 комментариев
4008 просмотров

С 1 апреля 2022 года платёжная система Visa обнулит комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона. Соответствующее письмо компания направила в банки, пишет «Коммерсантъ».

В Visa подтвердили планы и отметили, что такое решение отвечает «рыночным реалиям». В компании уточнили, что не смогут влиять на комиссии, которые устанавливают сами банки для своих клиентов. При этом кредитные организации могут сохранить свои тарифы, даже после обнуления платежей в адрес Visa.

По мнению участников рынка, решение Visa — попытка составить конкуренцию на рынке переводов Системе быстрых платежей (СБП), доля которого заметно растёт. В третьем квартале через СБП было проведено почти 1,4 трлн рублей, а ежеквартальный рост составляет 30-40%. В четвёртом квартале через СБП могут пройти уже почти 2 трлн рублей. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что рост доли платежей через СБП в первую очередь отнимает часть рынка у переводов по картам.

Ранее от комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефонов отказалась Mastercard. Как считает независимый эксперт на рынке электронных платежей Андрей Вылегжанин, после таких решений можно ожидать изменений в тарифной политике банков.

В их интересах сохранить рынок перевода с карты на карту и обеспечить себе более высокую доходность по сравнению с СБП. Но расходы банков на комиссии платёжных систем по переводам на карту по номеру телефона составляют лишь небольшую часть в общей сумме тарифа, снимаемого с клиента, остальное — их собственный доход.

Андрей Вылегжанин
независимый эксперт на рынке электронных платежей

В 2018 году Visa запустила сервис переводов с карты на карту по номеру телефона. В компании отмечали, что на тот момент Россия занимала первое место по сумме и количеству таких денежных переводов.

#новости #visa

46 46 комментариев
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46 комментариев
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Семен Переделкин

"после таких решений можно ожидать изменений в тарифной политике банков"

Можно ожидать. А можно и не ожидать.

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36
ЯжПрограммист

Сбербанк закроется без комиссий за переводы, никакая бигдата не спасёт.

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12
Артем Павлючук

Они даже за пуши деньги берут)

Ответить
1
Maxim Sergeevich

Просто для понимания реальной картины:

Чистая прибыль Сбера за 2020 год составила 760,3 млрд руб. - https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/ir/news/article?newsID=a020cfe4-518f-4e9c-881e-90961e42d416&blockID=8&regionID=77&lang=ru&type=NEWS

Комиссионные доходы Сбербанка в 2020 году от онлайн-переводов и платежей населения выросли на 48%, до 71,1 млрд руб. - https://www.rbc.ru/finances/20/01/2021/60058e3b9a79473d6b15a274

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1
Сергей Марков

"При этом в компании допустили, что банки продолжат взимать собственную комиссию"
Тут даже допускать ничего не нужно. Банки теперь просто будут забирать всю сумму комиссии себе в карман 🤷

Ответить
29
Виктор Якунин

Ну почему же. Условный ОлегБанк скажет, что на максимальном годовом тарифе комиссии за переводы нет. Все для клиентов.

Ответить
6
neolol

Разве у него есть хоть какая-то комиссия? Если не миллионы переводить каждый день, разве что.

Ответить
0
Murat Oshroev

Конечно есть. Буквально сегодня переводил и отдельно комиссия 30 рэ

Ответить
1
neolol

Не может быть такого, так как в основе переводов Тинькова СБП. Я сам перевожу частенько и ни разу не заплатил комиссию, поэтому требую нотариально заверенный скриншот.

Ладно, можно обычный.

Ответить
0
Murat Oshroev

Получите, распишитесь )

Ответить
2
neolol

Да ну. А как же СБП?

Ответить
0
Radna

Лимит по переводом без комиссий о СБП это 100 тыс руб в месяц, далее комиссий.

Ответить
1
Mikhail Valentsev

По СБП без комиссий. Без СБП, по номеру карты - лимит в 100к.

Ответить
0
Андрей Николаев

Подтверждаю, комиссию берут, сволочи.

Ответить
0
Владимир В.

Даже если переводы будут полностью бесплатными у виза и мастеркард, сбер и прочие в РФ все равно будут брать комиссию. Они же жадные до смерти.
Вы только представьте: вы даёте им пользоваться своими деньгами и при этом они с вас ещё и деньги за это берут

Ответить
10
Max Kuznetsov

Меня тоже бесят эти жадные твари, которые за свои услуги еще и денег хотят. Другое дело святые продавцы кофе и смузи...

Ответить
5
Владимир В.

Какие услуги? Написал же - они деньгами пользуются и за это денег просят. При этом за полностью автоматизированные операции. Раньше не было такого.
Вам видимо скорого удобно будет и за воздух платить. Ведь вы дышите, это же услуга

Ответить
8
Max Kuznetsov

Что значит "деньгами пользуются"? Пока летит перевод они успевают зашортить теслу? Вообще идея что вам все всё должны бесплатно в итоге приводит к тому, что клиенты превращается в продукт, который продают.

Ответить
2
Рома Дмитриев

значит, что все ваши деньги, которые лежат в банке, банк использует для покупки активов и прочих приколов, на которых зарабатывает нормальные такие бонусы, которые вас не касаются, хоть и используются при этом ваши деньги. а вам еще и доплачивать за это приходится

Ответить
5
Max Kuznetsov

А вы точно знаете сколько зарабатывает банк на ваших денгах и сколько тратит на содержание вашего счета банк? В любом случае у нас рынок, вы можете выбрать любой банк включая стеклянную банку, чтобы получить наилучние условия. Требовать бесплатных услуг от кого-то потому что вам этого хочется или вы так привыкли - на мой взгляд попахивает инфантилизмом. Расскажите кому и в каких объемах вы и ваш бизнес оказывает бесплатные услуги.

TNSTAAFL

Ответить
1
Рома Дмитриев

бля, чел..до свидания

Ответить
3
ИгорьOK

Он походу отбитый! Наверно и квази кэш альфабанковский с удовольствием оплатит! Да ещё и будет рад этому!

Ответить
0
Рома Дмитриев

просто бедные банки так много усилий тратят на обслуживание его счетов, что грефу с усмановым приходится выживать, а не жить

Ответить
2
Гриша Почуев

У нас вообще нет нормальных банков которые не берут процент с перевода?

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Бля. Чувак, кредиты думаешь они дают под 50% со своих чтоли?

Ответить
0
Alex Shevchenko

Много народу и сами не против побыть "продуктом" в виде информации о них, за бесплатные услуги или товары) иногда зная иногда не зная об этом.

Ответить
1
Sergey Freedman

Ну вообще то да, пока летит перевод, они успевают зашортить теслу :) Только конечно шортят не когда ты кнопку перевести нажал, а когда они прогнозируют, что ты деньги не снимаешь выше нормы за определенный период. Понятно, что у них есть кэш для выполнения финансовых обязательств, но в целом, бабки всегда крутятся и незапланированные выдачи долгов не очень приятны.

Ответить
1
Anatoly Grigoryev

А если на бирже особенно сильная движуха, и надо зашортить Теслу на сумму бОльшую чем обычно, банки имитируют зависание переводов для части клиентов. Естественно, за дополнительные часы/дни пользования банком клиентскими деньгами клиент ничего кроме геморроя от банка не получает

Ответить
0
Ян Зовём

Простите, а с банками какой страны Вы сравнивает жадность российских банков?

Ответить
3
Denis Kulish

Еще полгода назад, я вообще не слышал новостей от Визы и Мастеркард и это было лучшее что они могли сделать. Эхх...

Ответить
3
Миша Магадан

Visa обнулит комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона

опоздали чутка, наш ЦБ уже всех на СБП соблазнил

Ответить
3
Павел Сусликов

По мнению участников рынка, решение Visa — попытка составить конкуренцию на рынке переводов Системе быстрых платежей (СБП), доля которого заметно растёт.

Вопрос: а зачем конкурировать на рынке продажи бесплатного продукта за ноль рублей? Какие там есть варианты получения прибыли?
Допустим, Visa и MC имеют свой процентик за процессинг платежей, но переводы по номеру телефона на это никак не влияют.

Ответить
0
Evgeny Terentev

Чтоб потом отключать когда новые санкции будут.

Ответить
3
Аркадий Дорога

Они хотя остаться в наших умах и сердцах). Условно бесплатный СБП сдвинул Визу с Мастером с рынка переводов. Мир, который все больше и больше щемит иностранных ребят как по комиссии( с ловким пируэтом, по перетоку интереса к кб от Визы/мастера на Мирный), так и по проникновению в сервисы(привет забросу от WB, транспортный процессинг). Плюс требования по локальному процессингу. Сейчас есть провал по возможностям оплаты за границей, но есть кобейджинг, эксперимент с нашим (заморочным) турецким партнером, также временные пандемийские ограничения дают фору по времени.

ЦБ и профильные организации многое сделали с 2014, убрав как зависимость от чужих ребят, так и подняв уровень цифровизации в финансах.

Ответить
1
Дархан Нұрғабылов

О боже есть оказывается здравомяслящие люди на виси. Что с вами не так? Вы же должны ныть про кровавый зеленый банк и цб

Ответить
1
Ezra

Бесплатный для многих банков сбп до 100к сумма переводов, дальше комиссия, на этом может и хотят заработать

Ответить
1
Агнец невинный

возможно они успевают навариваться просто на гуляющих через них обороты
оборачивают в какиенибудь деревативы к примеру

Ответить
1
Павел Сусликов

Ну вот лежали на одной карточке Visa 1000 рублей, на другой 500. С одной на другую перевели 500, что по СБП, что по Visa-переводам.
Сумма денег, доступных для деривативов, никак не изменилась ни в каком из этих случаев.

Ответить
0
Владимир В.

У Сбера спросите. Они из бесплатного делают платное. Казалось бы, что уже и придумать больше нечего, но они могут. Скоро будут по подписке брать с вас за то, что вы им свои деньги дали

Ответить
0
Marat Biktashev

Данные. Транзакции.

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Альфа на перепутье…

Ответить
1
Alex Shevchenko

Моргенштерн там привлекает молодую клиентуру 😁

Ответить
0
Roman Trifonov

В компании уточнили, что не смогут влиять на комиссии, которые устанавливают сами банки для своих клиентов.

Смогут, если захотят. Но, видимо, не хотят.

Ответить
0
Алексей Никитенко

Это в Visa рыночными методами с ЦБ решили конкурировать? Смешно.

Ответить
0
Оля Зима

Лишь бы какие-нибудь комиссии придумать... одно отменять, другое применят, не бывает так что ы все для людей сделали :-)

Ответить
0
Евгений Казанцев

блин переводы... комса за эквайринг, вот где деньги, это скрытый налог 1-3% на всех -граждан в поддержку сберов.

А потом они и еще визы мастеркарды орут про то что они разорятся вот вот...

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0
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