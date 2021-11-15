Visa отменит комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона Статьи редакции
При этом в компании допустили, что банки продолжат взимать собственную комиссию.
С 1 апреля 2022 года платёжная система Visa обнулит комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона. Соответствующее письмо компания направила в банки, пишет «Коммерсантъ».
В Visa подтвердили планы и отметили, что такое решение отвечает «рыночным реалиям». В компании уточнили, что не смогут влиять на комиссии, которые устанавливают сами банки для своих клиентов. При этом кредитные организации могут сохранить свои тарифы, даже после обнуления платежей в адрес Visa.
По мнению участников рынка, решение Visa — попытка составить конкуренцию на рынке переводов Системе быстрых платежей (СБП), доля которого заметно растёт. В третьем квартале через СБП было проведено почти 1,4 трлн рублей, а ежеквартальный рост составляет 30-40%. В четвёртом квартале через СБП могут пройти уже почти 2 трлн рублей. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что рост доли платежей через СБП в первую очередь отнимает часть рынка у переводов по картам.
Ранее от комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефонов отказалась Mastercard. Как считает независимый эксперт на рынке электронных платежей Андрей Вылегжанин, после таких решений можно ожидать изменений в тарифной политике банков.
В 2018 году Visa запустила сервис переводов с карты на карту по номеру телефона. В компании отмечали, что на тот момент Россия занимала первое место по сумме и количеству таких денежных переводов.
Просто для понимания реальной картины:
Чистая прибыль Сбера за 2020 год составила 760,3 млрд руб. - https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/ir/news/article?newsID=a020cfe4-518f-4e9c-881e-90961e42d416&blockID=8®ionID=77&lang=ru&type=NEWS
Комиссионные доходы Сбербанка в 2020 году от онлайн-переводов и платежей населения выросли на 48%, до 71,1 млрд руб. - https://www.rbc.ru/finances/20/01/2021/60058e3b9a79473d6b15a274
А вы точно знаете сколько зарабатывает банк на ваших денгах и сколько тратит на содержание вашего счета банк? В любом случае у нас рынок, вы можете выбрать любой банк включая стеклянную банку, чтобы получить наилучние условия. Требовать бесплатных услуг от кого-то потому что вам этого хочется или вы так привыкли - на мой взгляд попахивает инфантилизмом. Расскажите кому и в каких объемах вы и ваш бизнес оказывает бесплатные услуги.
TNSTAAFL
Ну вообще то да, пока летит перевод, они успевают зашортить теслу :) Только конечно шортят не когда ты кнопку перевести нажал, а когда они прогнозируют, что ты деньги не снимаешь выше нормы за определенный период. Понятно, что у них есть кэш для выполнения финансовых обязательств, но в целом, бабки всегда крутятся и незапланированные выдачи долгов не очень приятны.
По мнению участников рынка, решение Visa — попытка составить конкуренцию на рынке переводов Системе быстрых платежей (СБП), доля которого заметно растёт.
Вопрос: а зачем конкурировать на рынке продажи бесплатного продукта за ноль рублей? Какие там есть варианты получения прибыли?
Допустим, Visa и MC имеют свой процентик за процессинг платежей, но переводы по номеру телефона на это никак не влияют.
Они хотя остаться в наших умах и сердцах). Условно бесплатный СБП сдвинул Визу с Мастером с рынка переводов. Мир, который все больше и больше щемит иностранных ребят как по комиссии( с ловким пируэтом, по перетоку интереса к кб от Визы/мастера на Мирный), так и по проникновению в сервисы(привет забросу от WB, транспортный процессинг). Плюс требования по локальному процессингу. Сейчас есть провал по возможностям оплаты за границей, но есть кобейджинг, эксперимент с нашим (заморочным) турецким партнером, также временные пандемийские ограничения дают фору по времени.
ЦБ и профильные организации многое сделали с 2014, убрав как зависимость от чужих ребят, так и подняв уровень цифровизации в финансах.
Мессенджеры в отличие от банковских приложений привлекают гораздо больше внимание людей. Пользователь проводит до 30 минут в банковском приложении каждый месяц по сравнению с мессенджерами — до трех часов в день.
12 ноября, в связи с распродажей, решил приобрести монитор MSI Optix MAG342CQRV по хорошей цене за 31 999. Выбрал именно озон, т.к. в карточке товара было заявлено, что доставка будет на следующий день (на вайлдбериз была похожая позиция по аналогичной цене, но понадеялся на данную горе компанию). На следующий день пришло сообщение, что заказ…
Инвесторы для уникального продукта найдутся всегда. Если компания занимается производством, скажем, обычного меда, ей будет сложно на рынке. Но если из меда делать пасту для диетического питания – с орехами, малиной, миндалем – и укладывать в красивые банки, проблем быть не должно, ведь это уже инновация. Или вот трубочки для коктейля: можно…
При этом в компании допустили, что банки продолжат взимать собственную комиссию.
Можно посмотреть количество оформленных на карту подписок, а также дату и сумму следующей оплаты.
Многие распродажи проходили несколько дней, а покупатели предпочли офлайн-магазинам интернет-покупки.
Компании обсуждали продажу билетов на мероприятия сразу на двух сервисах, рассказывали источники.
Не все стартапы — на этапе создания проекта — думают о своей защите от сбегающих подрядчиков и возможных разногласий фаундеров.
Артем Федотов, СPO Master Delivery, рассказывает о том, как мы начинали работу над сервисом ультрабыстрой доставки Прямиком и к чему пришли за 9 месяцев.