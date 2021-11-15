Positive Technologies вместо IPO разместит на бирже акции сотрудников — деньги уйдут им, а компания не заработает Статьи редакции
Компания рассчитывает, что акции купят 40-50 тысяч физлиц.
- Positive Technologies разместит акции акционеров — это 1000 действующих и 500 бывших сотрудников. Все они смогут продать акции на свободном рынке, после того как те начнут торговаться «на одной из российских бирж», пишет Forbes. О какой бирже идет речь, в компании не уточнили.
- Компания планирует разместить не менее 10% акций, их продадут 40-50 тысячам физлиц. Основные акционеры Positive Technologies, «если и продадут акции, то небольшую долю», сообщил основатель и совладелец компании Юрий Максимов.
- Positive Technologies хочет сделать акции инструментом долгосрочной мотивации для сотрудников и «членов коммьюнити», которое компания начнет создавать с момента выхода на биржу. По словам операционного директора компании Максима Пустового, сама Positive Technologies деньги не привлечёт.
- Positive Technologies основана в 2002 году — она разрабатывает решения для бизнеса в области информационной безопасности. Компания планировала провести IPO в России в конце 2021 года или в начале 2022 года. В ноябре она пообещала запустить программу мотивации одновременно с проведением IPO и раздать акции сотрудникам.
- В апреле Positive Technologies и ещё пять российских компаний попали под санкции США. Власти заявили, что они «оказывают поддержку киберпрограмме» российской разведки. В Positive Technologies назвали обвинения безосновательными.
Дядь
на внутреннем рынке у компании и так всё было схвачено ещё лет 10 назад
весь крупняк (нефтянка, банки) их продуктами и услугами уже пользовались
а с санкциями (которые нам как известно только на пользу) вопрос экспансии на внешние рынки весьма туманный
по крайней мере, жирнющщщщий рынок США для них закрыт
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