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Финансы
Евгения Евсеева

Positive Technologies вместо IPO разместит на бирже акции сотрудников — деньги уйдут им, а компания не заработает Статьи редакции

Компания рассчитывает, что акции купят 40-50 тысяч физлиц.

  • Positive Technologies разместит акции акционеров — это 1000 действующих и 500 бывших сотрудников. Все они смогут продать акции на свободном рынке, после того как те начнут торговаться «на одной из российских бирж», пишет Forbes. О какой бирже идет речь, в компании не уточнили.
  • Компания планирует разместить не менее 10% акций, их продадут 40-50 тысячам физлиц. Основные акционеры Positive Technologies, «если и продадут акции, то небольшую долю», сообщил основатель и совладелец компании Юрий Максимов.
  • Positive Technologies хочет сделать акции инструментом долгосрочной мотивации для сотрудников и «членов коммьюнити», которое компания начнет создавать с момента выхода на биржу. По словам операционного директора компании Максима Пустового, сама Positive Technologies деньги не привлечёт.
  • Positive Technologies основана в 2002 году — она разрабатывает решения для бизнеса в области информационной безопасности. Компания планировала провести IPO в России в конце 2021 года или в начале 2022 года. В ноябре она пообещала запустить программу мотивации одновременно с проведением IPO и раздать акции сотрудникам.
  • В апреле Positive Technologies и ещё пять российских компаний попали под санкции США. Власти заявили, что они «оказывают поддержку киберпрограмме» российской разведки. В Positive Technologies назвали обвинения безосновательными.

#новость #positivetechnologies

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Себастиан Перейра

А каковы критерии "бывших сотрудников"?
Я в своё время уволился в 2011 году, проработав там 1 год

Или мне только леденец пососать?

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2
DmitriyB

вы случаем не бразильский дзюдоист, чемпион Бразилии?

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1
Матяс

"разместит акции АКЦИОНЕРОВ - это 1000 действующих и 500 бывших сотрудников"
То есть будут размещены акции бывших сотрудников, которые их имеют
Соответственно, если за 1 год работы вы не наработали так, чтобы вам выдали акции компании, то да, пососите леденец

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1
Агент по Недвижимости

Подсознание Вам верно подсказывает

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0
Виктор Булов

Они же по санкциями, возможен ли рост бизнеса

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0
Дима Неумойчев

Такие санкции - знак какчества на внутреннем гос рынке. (да и для всех, кто вчитался в формулировки). Опять же, накрыли одну из компаний группы, причем не голову. Что тоже явный знак для понимающих.

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0
Себастиан Перейра

Дядь
на внутреннем рынке у компании и так всё было схвачено ещё лет 10 назад
весь крупняк (нефтянка, банки) их продуктами и услугами уже пользовались

а с санкциями (которые нам как известно только на пользу) вопрос экспансии на внешние рынки весьма туманный
по крайней мере, жирнющщщщий рынок США для них закрыт

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0
Матяс

Жжжжжииииирррррнннннюююющщщщщщиииийййййй (иначе, наверное не ясно было бы) кусок рынка США и без санкций для них был бы закрыт
Санкции - просто удобный повод

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0
Сергей Бельский

Ну да, это ж не Вольдемар, там своих на деле не бросают

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0
роман долгополов

А так бы в сша их кто пустил,ога

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0
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