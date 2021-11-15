Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Маша Цепелева

ЦБ отложил штрафы для банков за обработку платежей в онлайн-казино Статьи редакции

Банки жаловались, что не могут проверить организации, потому что казино постоянно создают копии сайтов на новых доменах.

  • ЦБ отменил штрафы для банков за обработку переводов в адрес сайтов, которые находятся в «чёрном списке» Роскомнадзора, до 1 апреля 2022 года.
  • В реестр Роскомнадзора попадают заблокированные сайты — организаторы казино и незаконных лотерей.
  • Банка России сообщил, что вместе с госорганами работает над тем, чтобы банки оперативно получали данные из списка. Пока механизм не доработан, санкции не будут применяться.
  • В августе 2021 года банки жаловались, что не могут автоматически проверять платежи клиентов и определять организацию по доменному имени — онлайн-казино постоянно меняют домены.
  • В 2020 году ЦБ ограничил переводы Qiwi и «ЮМани» на иностранные кошельки, это могло быть связано с обработкой платежей для букмекеров. В 2021 году за расчеты с онлайн-казино ЦБ отозвал лицензии у нескольких кредитных организаций: РФИ-банка, «Русское финансовое общество», банка «Онего» и других.

#новость #казино #банки

1417 просмотров
23 23 комментария
4
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Konstantin Kortava

Азино три топора, ну ладно, мне пора. (с) Сбербанк

Ответить
6
Алексей Горячев

В биток уйдут через свои обменники да и все, напугали.

Ответить
2
Подозрительный Абдужаббор

Чёт отмазка какая-то гнилая

Ответить
2
Семен Переделкин

Эта война будет вечной. До запуска тотального Чебурнета, конечно.

Ответить
1
Егор Овчаров

тогда казино наконец-то вздохнут спокойно

Ответить
3
Семен Переделкин

Не вздохнут, а вздохнёт. А другие сдохнут. Т.к. будет только одно Госказино. Хехе.

Ответить
0
Mik Petrov

Фонбет тоже казино

Ответить
0
Alexey QuQu

Как бы нет, от букмекера не зависит исход того или иного события, беттор сам выбирает на что ставить

Ответить
4
Илья Серьезный

Да там бл*ть 90% матчей договорных. О чём ты ??

Ответить
0
Alexey QuQu

99,9% ага.
Откуда вы беретесь клоуны

Ответить
7
Подозрительный Абдужаббор

После недоговорного секса, видимо.

Ответить
1
Людвик Иванов

букмекерам не выгодны договорники.

Ответить
1
Gutal1n

Ага. Всякие Баварии, ПСЖ и Ювентусы постоянно договорные матчи катают. Вот черти

Ответить
0
Илья Серьезный

Ты, видимо не смотришь матчи и не видишь, что всё заполонила реклама x bet, париматча и прочей чепухи..

Ответить
0
John Dow

Фонбет находится в РФ, работает по нашим законом, платит налоги (из которых кстати детский спорт финансируется), сдаёт и хранит отчётность и т.д. Если у вас есть факты, что фонбет – казино, обращайтесь в надзорные органы и их смогут хотя бы проверить.
А блокируют всякие иностранные азино3топора, которые неизвестно где и на кого зарегистрированы, никаких налогов не платят, ни за что не отвечают. Кинут вас там – что делать будете? Куда пойдёте жаловаться?

Ответить
4
Михаил Ефимов

В случае с фонбет тоже жаловаться будет некуда.

Ответить
0
Даниил Мельник

Странно, а причём тут зеркала? Не они же заключают договор с банком на приём платежей. А подмена сайта, которому оказывается услуга приёма платежей, это вовсе грубое нарушение правил МПС.
Или со слов банков получается, что каждый день к ним подключаются сотни разных юрлиц с различными учредителями. И через некоторое время начинают гнать на оплату трафик от казино.
Ни-че-го не понимаю...

Ответить
1
Super 72

Можно штрафовать банк за то, что сайт забанят в будущем

Чтобы банк требовал объяснить назначение платежа, прислать документы, в том числе аттестат из детского садика

Ответить
1
Георгий Копылов

Дали пацанам время сделать обходные алгоритмы, браво. Никакой коррупции)

Ответить
0
олег Загинциев

Кому надо - найдет как свои деньги спустить.
Таких личностей регулярно можно встретить у букмекерских контор

Ответить
0
Евгений Демюк

Ну конечно , они же знают кому эти казино принадлежат ))

Ответить
0
Людвик Иванов

А я думаю,чего на твитче снова столько стримеров казино появилось ,видать там все снова хорошо.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Эльвира с Грефом влипли в Азино?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
Тинькофф Инвестиции
Тинькофф Капитал запустил биржевые фонды для инвестиций в искусственный интеллект, финтех и рынок АТР

Новые БПИФы дают возможность вложиться в одни из самых развивающихся отраслей искусственный интеллект и финтех, а также в рост экономик Азиатско-Тихоокеанского региона.

1 1 комментарий
1
Master Delivery
Прямиком: от сервиса доставки до международной логистической платформы

Артем Федотов, СPO Master Delivery, рассказывает о том, как мы начинали работу над сервисом ультрабыстрой доставки Прямиком и к чему пришли за 9 месяцев.

0 Обсудить
3
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Транспорт
Евгения Евсеева
«Юрент», Whoosh и Matur.city оплатили строительство велодорожки на полкилометра в Подмосковье Статьи редакции

Строительство обошлось примерно в 500 тысяч рублей.

66 66 комментариев
9
Личный опыт
Vitaly Nikolaev
Как Уилл Смит помог нам выйти на рынок США и запустить стартап в Америке

История о том, как голливудские звезды помогли нам освоить западный рынок и выйти на него со своим стартапом.

45 45 комментариев
114
Сервисы
Nazigul Jusupova
«Райффайзенбанк» запустил сервис для управления платными подписками на другие сервисы Статьи редакции

Можно посмотреть количество оформленных на карту подписок, а также дату и сумму следующей оплаты.

165 165 комментариев
148
Дизайн
Yury Vetrov
Photoshop в браузере и генератор цветовых палитр для Figma: 20 самых важных материалов в продуктовом дизайне за октябрь

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

3 3 комментария
23
Уралсиб
Каким банки видят малый и средний бизнес после пандемии

И какие изменения ожидаются в отношениях между предпринимателями и кредитными организациями.

4
Открытие Инвестиции
Дарим до 50 000 рублей!

Традиционно перед зимним сезоном мы запускаем акцию «Тёплый приём». Есть счёт в другой компании? До 31 декабря 2021 года переводите активы в «Открытие Инвестиции», и мы вернем до 50 000 рублей баллами в программе лояльности «O. InveStore!».

0 Обсудить
–1
Тинькофф Инвестиции
Тинькофф Инвестиции проверят школьников на инвестиционную грамотность в олимпиаде «Высшая проба» НИУ ВШЭ
1 1 комментарий
1
Маркетинг
Команда Advertalyze
Как обрабатывать лиды — гайд для бизнеса

Всем привет! На связи специалист по таргету Advertalyze — Даниил Хуторной. Мы подготовили гайдлайн для наших клиентов, чтобы их бизнес не терял лиды с рекламных кампаний, которые мы проводим в соцсетях.

3 3 комментария
9
Сервисы
DTF
Сооснователь YouTube изменил описание первого ролика на платформе, раскритиковав отключение счётчика дизлайков Статьи редакции

Он, как и многие пользователи и авторы площадки, считает решение неудачным.

88 88 комментариев
66
Больше статей
null