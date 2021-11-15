ЦБ отложил штрафы для банков за обработку платежей в онлайн-казино Статьи редакции
Банки жаловались, что не могут проверить организации, потому что казино постоянно создают копии сайтов на новых доменах.
- ЦБ отменил штрафы для банков за обработку переводов в адрес сайтов, которые находятся в «чёрном списке» Роскомнадзора, до 1 апреля 2022 года.
- В реестр Роскомнадзора попадают заблокированные сайты — организаторы казино и незаконных лотерей.
- Банка России сообщил, что вместе с госорганами работает над тем, чтобы банки оперативно получали данные из списка. Пока механизм не доработан, санкции не будут применяться.
- В августе 2021 года банки жаловались, что не могут автоматически проверять платежи клиентов и определять организацию по доменному имени — онлайн-казино постоянно меняют домены.
- В 2020 году ЦБ ограничил переводы Qiwi и «ЮМани» на иностранные кошельки, это могло быть связано с обработкой платежей для букмекеров. В 2021 году за расчеты с онлайн-казино ЦБ отозвал лицензии у нескольких кредитных организаций: РФИ-банка, «Русское финансовое общество», банка «Онего» и других.
Фонбет находится в РФ, работает по нашим законом, платит налоги (из которых кстати детский спорт финансируется), сдаёт и хранит отчётность и т.д. Если у вас есть факты, что фонбет – казино, обращайтесь в надзорные органы и их смогут хотя бы проверить.
А блокируют всякие иностранные азино3топора, которые неизвестно где и на кого зарегистрированы, никаких налогов не платят, ни за что не отвечают. Кинут вас там – что делать будете? Куда пойдёте жаловаться?
Странно, а причём тут зеркала? Не они же заключают договор с банком на приём платежей. А подмена сайта, которому оказывается услуга приёма платежей, это вовсе грубое нарушение правил МПС.
Или со слов банков получается, что каждый день к ним подключаются сотни разных юрлиц с различными учредителями. И через некоторое время начинают гнать на оплату трафик от казино.
Ни-че-го не понимаю...
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