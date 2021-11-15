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Финансы
Маша Цепелева

X5 Group и «Альфа-банк» зарегистрировали дочернюю компанию для запуска сервиса «Х5 банк» Статьи редакции

Сервис начнёт работать до конца 2021 года, планируют в компаниях.

  • X5 Group и «Альфа-банк» создали организацию ООО «Х5 Финансовые Решения» для совместного финансового сервиса, сообщает «Интерфакс».
  • Это один из этап сотрудничества под брендом «X5 банк», рассказали представители компаний изданию. По данным «СПАРК-Интерфакс», по 49,99% принадлежат ритейлеру и банку, еще 0,02% — «Альфа Инвестиции».
  • Платёжный сервис под брендом «X5 Банк» планируют запустить до конца года, он будет оказывать услуги клиентам X5 Group на базе инфраструктуры «Альфа-банка», пояснили vc.ru в компании.
  • Впервые о планах X5 Group запустить финансовый сервис стало известно в феврале 2021 года. По данным «Ъ», проект возглавил бывший директор дивизиона «Платежи и переводы» «Сбера» Кирилл Дмитриев.

#новость #x5group #альфабанк

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27 комментариев
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Павел Губанов

Будут выдавать кредиты на покупку БМВ Х5..

Простите не удержался))

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6
BearStrikesBack

Скорее морковку в кредит будут продавать

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9
Семен Переделкин

Судя по тому, куда идёт Россиюшка, скорее будут выдавать кредиты не на БМВ, а на гречку и макарошки.

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3
Джон Картошкин

ну я знаю и таких кто взял Х5, а уже из за этого начинает есть гречку и макарошки

Ответить
0
Егор Овчаров

Но были и другие, которые начинали с вагона гречки, а покупали х5

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0
Михаил Анюков

Теперь сюрприза не будет...

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0
Dark Falcon

X5 Банк? -) Серьёзно? Я думаю ни для кого не секрет, как баллы с карт пятерочки списывает какой-то левый чувак из другого уголка России, и Пятерка только твердит, но вы перевыпустите карту. -) А после перевыпуска, их через 2 дня крадут снова. -) А теперь вместо баллов будут сразу деньги красть? Удобненько -))

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2
Arty Cool

Альфапять спиздили все опять!

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2
Kikidon

ПятёраГруп лучше звучит

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1
Джон Картошкин

Х5 ещё может звучать как "Хапать"

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3
Павел Евграфович

Водочный кредит на кассе по одному паспорту, который для покупки этой же водки и показал. Можно даже друзей с лавочки рекомендовать новыми клиентами — сушёный кальмар в подарок. Бизнес-модель нормальная. Работаем. ред.

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2
Александр Якунин

“еще 0,02% — «Альфа Инвестиции».”

Да в принципе я мог в налоговую на регистрацию подать за 0,01

Ответить
1
Madina Djalilova

Кредиты на еду под 2% в день :)

Ответить
1
Dmitriy Gubskiy

И будут обещать кэшбэк, который выдадут не всем.

Ответить
0
Isuzu Dzanarnoghno

О, я тут глянул рекламу Альфы на трубе.
Там забавно. Сначала - ну, типа такой варитель кофе.
Текстовка:
(неточно) Вы варите кофе? И вам говорят, что специалитет не нужен? Но вы не слушаете их.
(точно) ВЕДЬ ВЫ ВСЕ ДЕЛАЕТЕ НЕ ТАК!
ПРОДОЛЖАЙТЕ!
ВОЗЬМИТЕ КРЕДИТ {ну, дальше понятно)

Чем они сотрудников накуривают?

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0
Isuzu Dzanarnoghno

В чем, нафиг, смысл создания совершенно искусственного сервиса?
Что, у людей _настолько_ денег не стало, что стали продукты в кредит брать?

Тут как-то все начали диверсифицироваться в последние годы. Сбер теперь доставкой занимается, Яндекс - такси (ну это так, помимо МНОГОГО прочего)
Скоро, по обратным тенденциям, видимо, wildberries bank появится.

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1
Альфа-Банк

Не будем винить вас в том, что вы не запомнили слова и не поняли смысл. Ведь вы сможете ещё не раз пересмотреть эту прекрасную рекламу 🙂

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1
Arty Cool

Им давеча Моргенштерн подкинул чем накуривать

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0
ИгорьOK

Хахахаха. Альфа репутацию свою сгноили))) Решили трансформироваться чтоль?!

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0
Джон Картошкин

целебная сила алишерки

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0
Вик Бой

это типа как виртуальные операторы теперь вот банки такие же будут? некий платёжный сервис зачем-то использующий в названии банк "будет работать на базе инфраструктуры альфы.." кредит на макарохи на 100 дней давать, надо полагать

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0
Arty Cool

Выпустят кредитку для покупок в пятерочке. Введут аналог сберовских спасибо - Пятачки какие-нибудь, которые можно отоварить только у них ред.

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0
Sayat Kakzhanov

Логично, молодцы!

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0
Марков Эрик

В целом ожидаемо, да и правильно, особенно когда конкуренты развивают свои экосистемы, надо развивать партнёрства с сильными игроками внутри своей же группы ред.

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0
Aleksandr P

Прикол да) Альфа групп владеет пятерочкой, альфа банком, росводоканалом и черт знает чем еще и это не считается монополией почему то)))

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0
Борис Катехизио

Х5 обороты за 1.5 триллиона, как никак тут свой банк уже нужен

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0
Сергей Ермилов

"Чтоб потом опять всех кинуть" (С)

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0
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