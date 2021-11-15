X5 Group и «Альфа-банк» зарегистрировали дочернюю компанию для запуска сервиса «Х5 банк» Статьи редакции
Сервис начнёт работать до конца 2021 года, планируют в компаниях.
- X5 Group и «Альфа-банк» создали организацию ООО «Х5 Финансовые Решения» для совместного финансового сервиса, сообщает «Интерфакс».
- Это один из этап сотрудничества под брендом «X5 банк», рассказали представители компаний изданию. По данным «СПАРК-Интерфакс», по 49,99% принадлежат ритейлеру и банку, еще 0,02% — «Альфа Инвестиции».
- Платёжный сервис под брендом «X5 Банк» планируют запустить до конца года, он будет оказывать услуги клиентам X5 Group на базе инфраструктуры «Альфа-банка», пояснили vc.ru в компании.
- Впервые о планах X5 Group запустить финансовый сервис стало известно в феврале 2021 года. По данным «Ъ», проект возглавил бывший директор дивизиона «Платежи и переводы» «Сбера» Кирилл Дмитриев.
X5 Банк? -) Серьёзно? Я думаю ни для кого не секрет, как баллы с карт пятерочки списывает какой-то левый чувак из другого уголка России, и Пятерка только твердит, но вы перевыпустите карту. -) А после перевыпуска, их через 2 дня крадут снова. -) А теперь вместо баллов будут сразу деньги красть? Удобненько -))
О, я тут глянул рекламу Альфы на трубе.
Там забавно. Сначала - ну, типа такой варитель кофе.
Текстовка:
(неточно) Вы варите кофе? И вам говорят, что специалитет не нужен? Но вы не слушаете их.
(точно) ВЕДЬ ВЫ ВСЕ ДЕЛАЕТЕ НЕ ТАК!
ПРОДОЛЖАЙТЕ!
ВОЗЬМИТЕ КРЕДИТ {ну, дальше понятно)
Чем они сотрудников накуривают?
В чем, нафиг, смысл создания совершенно искусственного сервиса?
Что, у людей _настолько_ денег не стало, что стали продукты в кредит брать?
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