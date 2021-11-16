Илон Маск продал акции Tesla ещё на $930 млн Статьи редакции
С 8 ноября он продал акции примерно на $7,83 млрд.
- Маск продал 15 ноября более 934000 акций по цене от $6,25 до $1028 за штуку, следует из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
- 6 ноября он запустил опрос в Twitter о продаже 10% своих акций Tesla стоимостью около $21 млрд. Почти 58% проголосовали за.
- 11 ноября Маск продал около 934 тысяч акций Tesla на $1,1 млрд. Также траст Илона Маска дополнительно продал более 3,5 млн акций на сумму более $3,88 млрд. Позже стало известно, что в тот же день предприниматель продал акции ещё на $687 млн.
- В заявке Илон Маск указал, что продал часть своей доли для выполнения налоговых обязательств, и что совершает сделку по согласованному в сентябре плану. Такие планы составляют крупнейшие владельцы ценных бумаг компаний, чтобы избежать обвинений в инсайдерской торговле.
- С 8 ноября он продал около 7,23 миллиона акций примерно за $7,83 млрд, пишет Market Watch. Некоторые акции были проданы до публикации опроса, отмечает издание.
- Накануне опроса крупнейшие акционеры Tesla продали свои бумаги. Среди них председатель совета директоров Робин Денхолм и брат Илона Маска Кимбал Маск.
Представь, что ты крупнейший акционер какой-то огромной компании. И тут ты видишь, что в твоей компании ужасные показатели, продажи падают и ты понимаешь я что после отчета большая часть акционеров начнет сливать твои акции, и ты, владея этой информацией, начинаешь втихую сам продавать их на хае и потихоньку выходишь оттуда.
Чтобы такого не было, ты должен заранее договориться с комиссией по ценным бумагам, что через полгода-год, например, ты продашь столько-то акций по такой-то цене. Это закон
Маск продал 15 ноября более 934000 акций по цене от $6,25 до $1028 за штуку, следует из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
А если внимательнее посмотреть? За 6.25 он купил по опциону 2млн. акций, а вот продал по рынку.
32. Effective August 13, 2012, the reporting person was granted an option to purchase 26,374,505 shares of common stock, as adjusted to give effect to a five-for-one forward split of the Issuer's common stock in the form of a stock dividend distributed on August 28, 2020. 1/10 of the total number of shares subject to this option became and will become vested and exercisable each time: (i) the Issuer's market capitalization increases by $4.0 billion above the initially measured market capitalization of $3.2 billion; and (ii) one of 10 specified performance milestones relating to the development of the Issuer's Model X and Model 3 vehicles and our total production of vehicles is attained, subject to the reporting person's continued service to us at each such vesting event.
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С 8 ноября он продал акции примерно на $7,83 млрд.
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