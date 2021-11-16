Как Билайн мне продал мой же номер

Со мной случилась странная и неприятная история. Билайновский номер, который принадлежал мне долгое время и за который оператор все это время не забывал получать своевременную оплату, внезапно перестал быть моим. Думаете, это было обстряпано людьми в черных масках с бледной ксерокопией паспорта и доверенностью? Как бы не так, это сделал сам…