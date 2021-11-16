Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Nazigul Jusupova

Илон Маск продал акции Tesla ещё на $930 млн Статьи редакции

С 8 ноября он продал акции примерно на $7,83 млрд.

  • Маск продал 15 ноября более 934000 акций по цене от $6,25 до $1028 за штуку, следует из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
  • 6 ноября он запустил опрос в Twitter о продаже 10% своих акций Tesla стоимостью около $21 млрд. Почти 58% проголосовали за.
  • 11 ноября Маск продал около 934 тысяч акций Tesla на $1,1 млрд. Также траст Илона Маска дополнительно продал более 3,5 млн акций на сумму более $3,88 млрд. Позже стало известно, что в тот же день предприниматель продал акции ещё на $687 млн.
  • В заявке Илон Маск указал, что продал часть своей доли для выполнения налоговых обязательств, и что совершает сделку по согласованному в сентябре плану. Такие планы составляют крупнейшие владельцы ценных бумаг компаний, чтобы избежать обвинений в инсайдерской торговле.
  • С 8 ноября он продал около 7,23 миллиона акций примерно за $7,83 млрд, пишет Market Watch. Некоторые акции были проданы до публикации опроса, отмечает издание.
  • Накануне опроса крупнейшие акционеры Tesla продали свои бумаги. Среди них председатель совета директоров Робин Денхолм и брат Илона Маска Кимбал Маск.

#новости #илонмаск

2230 просмотров
23 23 комментария
13
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Виктор Булов

Накануне опроса крупнейшие акционеры Tesla продали свои бумаги. Среди них председатель совета директоров Робин Денхолм и брат Илона Маска Кимбал Маск.

Вся суть.

Ответить
19
Dimon

Что-то намечается, что же будет интересного ?!

Ответить
4
Alex Shapovalov

Вся суть что ещё до твиттера у но их был согласованный план .

Ответить
0
Евгений Кузовкин

Не может быть! Т.е. они не собирались поломаться на мнения компетентных диванных пользователей твиттера?!

Ответить
2
Мой Финансовый консультант

Странно, что комиссия по ценным бумагам его не нахлобучила, потому что не может мажоритарный акционер так просто взять и по опросу продать акции, потому что он - инсайдер, а пользование инсайдерской информацией наказывается

Ответить
7
Yury Grinev

Вообще то, Маск продал акции по предварительному согласованию. А опросец был так, для публики.

Ответить
5
Мой Финансовый консультант

Скорее всего, да, заранее за полгода договорился с комиссией, но никому больше не говорил, хотя, я считаю, что такая информация должна быть сразу обнародоваться, чтобы остальные акционера были в курсе

Ответить
1
Dmitry Yashin

Для чего он её использовал? Чтобы в твиторе опрос замутить?

Ответить
0
Мой Финансовый консультант

Представь, что ты крупнейший акционер какой-то огромной компании. И тут ты видишь, что в твоей компании ужасные показатели, продажи падают и ты понимаешь я что после отчета большая часть акционеров начнет сливать твои акции, и ты, владея этой информацией, начинаешь втихую сам продавать их на хае и потихоньку выходишь оттуда.

Чтобы такого не было, ты должен заранее договориться с комиссией по ценным бумагам, что через полгода-год, например, ты продашь столько-то акций по такой-то цене. Это закон

Ответить
4
Сергей Ворожцов

Шортить лучше вместе) а так конечно Маск тот ещё Га#@он

Ответить
2
Артём Палённый

да, многие закупились на хаях и поехали кататься :)

Ответить
6
Ilya Brin

Илон и его шорты
58% считают, что это S3XY

Ответить
3
Артём Палённый

Ну правильно. Чтобы шортить (ну или вовремя выходить в кеш) нужны инсайды. А уж у кого они есть, так это точно у всей управленческой верхушки и приближенных.

Ответить
2
Dennis Gooddeni

А что там с битком, Он вырос или упал?

Ответить
0
Pavell

Причем тут биток

Ответить
0
Артём Федосеев

Из вашей статьи надельной давности: Он по-прежнему владеет более 170 млн акций компании, это около 17%.

Ответить
2
Alexandre Svergoun

Да успокойтесь. Продал потому что опционы истекали и нужны были деньги чтобы их использовать. В итоге количество акций у него почти не изменилось.

Ответить
1
BearStrikesBack

Маск продал 15 ноября более 934000 акций по цене от $6,25 до $1028 за штуку, следует из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

А если внимательнее посмотреть? За 6.25 он купил по опциону 2млн. акций, а вот продал по рынку.
32. Effective August 13, 2012, the reporting person was granted an option to purchase 26,374,505 shares of common stock, as adjusted to give effect to a five-for-one forward split of the Issuer's common stock in the form of a stock dividend distributed on August 28, 2020. 1/10 of the total number of shares subject to this option became and will become vested and exercisable each time: (i) the Issuer's market capitalization increases by $4.0 billion above the initially measured market capitalization of $3.2 billion; and (ii) one of 10 specified performance milestones relating to the development of the Issuer's Model X and Model 3 vehicles and our total production of vehicles is attained, subject to the reporting person's continued service to us at each such vesting event.

Ответить
0
Pavel Ivanov

Просто у автопилота Теслы появился бюджетный конкурент:

Ответить
0
Grigvik Fake

А что идея стартапа. Может такие автопилоты выпускать начать, может с водителем внутри сидения дешевле выходит. Каждому водителю дать акции. Поднять лярды. Кто нибудь посчитайте пожалуйста ред.

Ответить
0
Семен Переделкин

Миллиарды сами себя не обналичат.

Ответить
0
Iri Bugrinova

К войне готовятся

Ответить
0
Семен Переделкин

Марс атакует?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
Приёмная
Алексей Винокуров
Как Билайн мне продал мой же номер

Со мной случилась странная и неприятная история. Билайновский номер, который принадлежал мне долгое время и за который оператор все это время не забывал получать своевременную оплату, внезапно перестал быть моим. Думаете, это было обстряпано людьми в черных масках с бледной ксерокопией паспорта и доверенностью? Как бы не так, это сделал сам…

63 63 комментария
28
Тинькофф Инвестиции
Тинькофф Инвестиции проверят школьников на инвестиционную грамотность в олимпиаде «Высшая проба» НИУ ВШЭ
2 2 комментария
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Nazigul Jusupova
Илон Маск продал акции Tesla ещё на $930 млн Статьи редакции

С 8 ноября он продал акции примерно на $7,83 млрд.

23 23 комментария
13
Master Delivery
Прямиком: от сервиса доставки до международной логистической платформы

Артем Федотов, СPO Master Delivery, рассказывает о том, как мы начинали работу над сервисом ультрабыстрой доставки Прямиком и к чему пришли за 9 месяцев.

0 Обсудить
3
Еда
Таня Боброва
Delivery Club представил собственную подписку с бесплатной доставкой и скидками на некоторые заказы Статьи редакции

На старте стоит 99 рублей в месяц, есть месячная бесплатная версия.

9 9 комментариев
Сервисы
DTF
Сооснователь YouTube изменил описание первого ролика на платформе, раскритиковав отключение счётчика дизлайков Статьи редакции

Он, как и многие пользователи и авторы площадки, считает решение неудачным.

162 162 комментария
139
Личный опыт
Vitaly Nikolaev
Как Уилл Смит помог нам выйти на рынок США и запустить стартап в Америке

История о том, как голливудские звезды помогли нам освоить западный рынок и выйти на него со своим стартапом.

78 78 комментариев
238
Приёмная
Vladimir Tim
Альфа-Банк завышает курс при покупке товаров в евро

Решил купить товар на забугорном немецком сайте за 537евро, оплатил Альфой и был неприятно удивлён суммой списания 46692р. , после нехитрых подсчётов получаем курс практически 87р. за евро и это при том, что у самой альфы курс покупки 84р. Ну думаю, может комиссия какая, следующую свою покупку сделал через Сбер - 475евро, списали 39969р получаем…

3 3 комментария
2
Открытие Инвестиции
Дарим до 50 000 рублей!

Традиционно перед зимним сезоном мы запускаем акцию «Тёплый приём». Есть счёт в другой компании? До 31 декабря 2021 года переводите активы в «Открытие Инвестиции», и мы вернем до 50 000 рублей баллами в программе лояльности «O. InveStore!».

0 Обсудить
–1
Сервисы
Digital-агентство Атвинта
Стартап для борьбы с воровством и взятками в компании: рассказываем о разработке комплаенс-сервиса

Digital-агентство «Атвинта» делится опытом создания платформы для LegalTech стартапа, которому нет аналогов в России.

3 3 комментария
6
Авито
Бумеранг щедрости: названы самые добрые города России

В эпоху процветания тренда на осознанное потребление россияне все чаще предпочитают шеринг продаже и покупке необходимых вещей. Ассортимент бесплатных предложений на Авито включает в себя товары для дома и дачи, хобби и отдыха и личные вещи. Статистика показывает, что в октябре этого года количество объявлений с пометкой “даром” на Авито в России…

0
Больше статей
null