«Тинькофф Инвестиции» запустили сервис для накоплений на высшее образование Статьи редакции
Нужно выбрать, где хочется учиться, а сервис подсчитает сумму накоплений и предложит список вузов, в которых её хватит для оплаты обучения.
- «Портфель на вырост» позволяет подобрать оптимальную инвестиционную стратегию в зависимости от целей и срока вложений, рассказали vc.ru в банке.
- Чтобы сформировать инвестиционный портфель, нужно выбрать город, страну, тип обучения и период инвестирования — на 3, 6 или 10 лет. Сервис рассчитает прогнозируемую сумму ежемесячных вложений, предложит список подходящих вузов и сформирует инвестиционную стратегию.
- Стратегии предлагают инвестиции в биржевые паевые фонды «Тинькофф Капитала». Их доходность рассчитывается на основе данных индекса, за которым следует фонд. Комиссия за покупку не взимается, после трёх лет владения можно оформить налоговый вычет и не платить НДФЛ на доход от роста цены пая.
Приобрести фонды можно в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиций»: в разделе «Что купить» нужно выбрать «Фонды». Покупка также доступна на сайте «Тинькофф» в разделе «Тинькофф Инвестиции» и через веб-терминал «Тинькофф Инвестиций».
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