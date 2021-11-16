@АнтиспамБот — Даем отпор всем «П0ШЛЫМ_ДЕВ4EHКАМ» в Telegram

Говорят, что если за день на vc.ru не было поста о новом телеграм-боте и кто-то не задолбался, то день прожит зря. Поэтому избавлю вас от такого и расскажу о новом боте @antispamname_bot, которые фильтрует ботов по имени и помогает избавиться от «PEАЛЬНЫX_ZНAКОМСТV» и «ПОИСК_PAPTHЕRОV» (орфография сохранена), массовый спам которых вы могли…