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Финансы
Евгения Евсеева

«Тинькофф Инвестиции» запустили сервис для накоплений на высшее образование Статьи редакции

Нужно выбрать, где хочется учиться, а сервис подсчитает сумму накоплений и предложит список вузов, в которых её хватит для оплаты обучения.

  • «Портфель на вырост» позволяет подобрать оптимальную инвестиционную стратегию в зависимости от целей и срока вложений, рассказали vc.ru в банке.
  • Чтобы сформировать инвестиционный портфель, нужно выбрать город, страну, тип обучения и период инвестирования — на 3, 6 или 10 лет. Сервис рассчитает прогнозируемую сумму ежемесячных вложений, предложит список подходящих вузов и сформирует инвестиционную стратегию.
  • Стратегии предлагают инвестиции в биржевые паевые фонды «Тинькофф Капитала». Их доходность рассчитывается на основе данных индекса, за которым следует фонд. Комиссия за покупку не взимается, после трёх лет владения можно оформить налоговый вычет и не платить НДФЛ на доход от роста цены пая.

  • Приобрести фонды можно в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиций»: в разделе «Что купить» нужно выбрать «Фонды». Покупка также доступна на сайте «Тинькофф» в разделе «Тинькофф Инвестиции» и через веб-терминал «Тинькофф Инвестиций».

«Тинькофф»

#новость #тинькоффинвестиции

1504 просмотров
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12 комментариев
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Дмитрий Башкиров

Мне вот родители не накопили на хорошее образование и теперь я здесь 😂

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15
Lazy Snow

Не в тиктоке, уже хорошо.

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14
Дмитрий Башкиров

Биржа TikTok блогеров и маркетинг в крипте - не далеко ушёл 😂

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2
useless uS

Кис кис кис кис, мужчина сюрприз

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0
Valeriy Dik

Пора делать интеграцию с Тинькофф "Портфель на вырост"

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1
Александр Богданов

Интересно, а учитывается рост цен на обучение через 3, 5, 10 лет?

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1
Виктор Булов

Фонды в рублях сделайте сначала, как финекс

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0
Valeriy Dik

TRUR, не?

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0
useless uS

Нужно выбрать, где хочется учиться

и ежедневный объем карманных денег, получаемых от родителей?

Или откуда у школьников деньги?

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0
Станислав Назаров

Очевидно, что это инструмент для молодых родителей.

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2
Alex Nicholaev

Не нахожу

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0
Олег Матвеенко

ну-ну учитывая что в этот год вы платите 250к, а на следующий уже 270к.

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0
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