Производитель электромобилей Faraday Future отложил публикацию отчёта за квартал из-за обвинений в мошенничестве Статьи редакции
Компания солгала о количестве предзаказов и вряд ли сможет наладить массовое производство, считают аналитики.
- Компания сообщила, что в третьем квартале 2021 года убытки составили $280 млн, пишет CNBC. Также она подтвердила, что в июле 2022 года выпустит электрокроссовер FF91, представленный в 2017 году. Faraday Future занимается расследованием из-за обвинений исследовательской компании J Capital Research.
- Аналитики J Capital Research в начале октября 2021 года обвинили компанию в подделке информации о количестве предзаказов на машины, чтобы показать спрос. Также Faraday Future обманывала, что способна в течение семи месяцев массово производить электромобили, заявили аналитики.
- Faraday Future основана в 2014 году гендиректором корпорации LeEco Цзя Юэтином и бывшим главой команды инженеров Tesla Ником Сэмпсоном. Компания планировала построить завод стоимостью $1,3 млрд и выпустить серийный автомобиль FF91, который должен был стать конкурентом Tesla.
- С 2016 по 2018 год Faraday Future столкнулась с финансовыми проблемами: от долга в $58 млн за начавшееся строительство завода до отставки Сэмпсона, который заявил, что компания фактически неплатежеспособна и потеряла много ключевых сотрудников.
- В 2019 году основатель и бывший гендиректор компании по производству электромобилей Faraday Future Цзя Юэтин подал заявление о личном банкротстве в США. Чтобы предотвратить крах, компания начала реструктуризацию и покрыла долги перед поставщиками частями траста, когда стартап собрал деньги, пишет The Verge.
- В июле 2021 года Faraday Future вышла на биржу через слияние со SPAC-компанией. На премаркете акции компании упали на 5,6%.
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