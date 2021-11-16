Рост нашей инфраструктуры ещё больше сократил расстояние до клиента. Вместе с ростом ассортимента это позволило не только увеличить число покупателей почти на 20%, до 21,3 млн, всего за квартал, но и нарастить частотность заказов практически в два раза по сравнению с началом года.

Тренд на рост частотности позитивно влияет на нашу юнит-экономику, чтобы усилить его, мы осознанно делаем крупные инвестиции в инфраструктуру, ИТ и маркетинг — это закономерно сказывается на EBITDA.

В то же время видно, что ставка на эффект масштаба даёт результаты — в частности, доля расходов на продажи и маркетинг в третьем квартале снизилась относительно второго.