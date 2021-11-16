Квартальный отчёт Ozon: выручка выросла на 85%, до 41,5 млрд рублей, убыток — до 14 млрд рублей Статьи редакции
Маркетплейс опубликовал результаты за третий квартал.
Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 145% год к году и достиг 108,3 млрд рублей с НДС в третьем квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года.
Скорректированная EBITDA составила минус 11,3 млрд рублей по сравнению с минус 1,9 млрд рублей годом ранее. В компании объяснили это ростом затрат на инфраструктуру, ИТ, маркетинг, сервисы быстрой доставки и финтех, а также единовременными расходами на R&D-проект в размере 370 млн рублей.
Квартальная выручка выросла на 85% год к году, до 41,49 млрд рублей: 27,3 млрд рублей принесли продажи товаров — то, что Ozon сам закупает и сам продаёт (+63% год к году). Ещё 14,2 млрд рублей — выручка сервисов (+147%): комиссия маркетплейса, реклама, доставка и других.
Убыток составил 14 млрд рублей против почти 3,88 млрд рублей в третьем квартале 2020 года.
- Количество заказов выросло на рекордные 239% — до 56,2 млн (годом ранее — 16,6 млн заказов, во втором квартале 2021 года — 40,9 млн).
- В течение третьего квартала Ozon привлекал примерно по 1 млн покупателей в месяц, в итоге количество активных клиентов в сентябре составило 21,3 млн. Это на 87% больше, чем годом ранее.
- Средняя частота заказов на покупателя составила 7,5 в год против 5 за аналогичный период 2020 года.
- Количество активных продавцов платформы к 30 июня превысило 60 тысяч — в 3,6 раза больше, чем годом ранее. По итогам квартала на товары продавцов пришлось две трети оборота компании.
- Почти 70% предпринимателей ведут бизнес за пределами Москвы.
- Ассортимент на конец июня составлял около 46 млн товарных наименований против 9 млн по итогам сентября 2020 года.
Единственный способ для OZON показать что его бизнес модель верна, показать выделенную отчетность по p&l со всеми аллокациями в тех регионах где они достигли предела роста, причем это должны быть релевантные для анализа регионы, данные по которым можно экстраполировать на всю компанию. Если регионов работающих в прибыль , до сих пор нет, то OZON типичный пузырь, менеджмент и мажоритарии у кого контроль, просто парят мозг инвесторам и миноритариям , вот и все.
В комментариях так удивляются, будто не понимают, что суть агрессивного роста (в том числе и через демпинг) - стать первыми. Победитель получает всё.
Яндекс на этапе вывода в такси и доставку тоже адово демпинговал, сжигая миллиарды в дотации. А сейчас уютно лежит на первом месте, вводя сервисные сборы и собирая стабильную комиссию.
А что тут такого? Как минимум пока будет "коронакризис", ситуация у Озона не изменится; а если изменится, то по головке-то как раз не погладят инвестора. Как компания может не уходить в убыток, когда она растёт на дико-растущем рынке..?
Другое дело что Озон до сих пор не совсем прозрачен в отчётности. Реальное положение дел, например по регионам, точно не известно.
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