Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":8499,"title":"vc.ru \u0438\u0449\u0435\u0442 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u044e\u0441\u0435\u0440\u0430 ","url":"\/redirect?component=advertising&id=8499&url=https:\/\/vc.ru\/team\/314459-vypuskayushchiy-prodyuser-kreativnogo-otdela&placeBit=1&hash=34698330acc58f51615fd71105e84a558eebd5a4f60d32de70f3a794ef4ca846","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Таня Боброва

Квартальный отчёт Ozon: выручка выросла на 85%, до 41,5 млрд рублей, убыток — до 14 млрд рублей Статьи редакции

Маркетплейс опубликовал результаты за третий квартал.

18 18 комментариев
938 просмотров

Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 145% год к году и достиг 108,3 млрд рублей с НДС в третьем квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года.

Скорректированная EBITDA составила минус 11,3 млрд рублей по сравнению с минус 1,9 млрд рублей годом ранее. В компании объяснили это ростом затрат на инфраструктуру, ИТ, маркетинг, сервисы быстрой доставки и финтех, а также единовременными расходами на R&D-проект в размере 370 млн рублей.

Рост нашей инфраструктуры ещё больше сократил расстояние до клиента. Вместе с ростом ассортимента это позволило не только увеличить число покупателей почти на 20%, до 21,3 млн, всего за квартал, но и нарастить частотность заказов практически в два раза по сравнению с началом года.

Тренд на рост частотности позитивно влияет на нашу юнит-экономику, чтобы усилить его, мы осознанно делаем крупные инвестиции в инфраструктуру, ИТ и маркетинг — это закономерно сказывается на EBITDA.

В то же время видно, что ставка на эффект масштаба даёт результаты — в частности, доля расходов на продажи и маркетинг в третьем квартале снизилась относительно второго.

Игорь Герасимов
финансовый директор Ozon

Квартальная выручка выросла на 85% год к году, до 41,49 млрд рублей: 27,3 млрд рублей принесли продажи товаров — то, что Ozon сам закупает и сам продаёт (+63% год к году). Ещё 14,2 млрд рублей — выручка сервисов (+147%): комиссия маркетплейса, реклама, доставка и других.

Убыток составил 14 млрд рублей против почти 3,88 млрд рублей в третьем квартале 2020 года.

  • Количество заказов выросло на рекордные 239% — до 56,2 млн (годом ранее — 16,6 млн заказов, во втором квартале 2021 года — 40,9 млн).
  • В течение третьего квартала Ozon привлекал примерно по 1 млн покупателей в месяц, в итоге количество активных клиентов в сентябре составило 21,3 млн. Это на 87% больше, чем годом ранее.
  • Средняя частота заказов на покупателя составила 7,5 в год против 5 за аналогичный период 2020 года.
  • Количество активных продавцов платформы к 30 июня превысило 60 тысяч — в 3,6 раза больше, чем годом ранее. По итогам квартала на товары продавцов пришлось две трети оборота компании.
  • Почти 70% предпринимателей ведут бизнес за пределами Москвы.
  • Ассортимент на конец июня составлял около 46 млн товарных наименований против 9 млн по итогам сентября 2020 года.

#новость #ozon

Статья дополняется
18 18 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Alex Petrov

Единственный способ для OZON показать что его бизнес модель верна, показать выделенную отчетность по p&l со всеми аллокациями в тех регионах где они достигли предела роста, причем это должны быть релевантные для анализа регионы, данные по которым можно экстраполировать на всю компанию. Если регионов работающих в прибыль , до сих пор нет, то OZON типичный пузырь, менеджмент и мажоритарии у кого контроль, просто парят мозг инвесторам и миноритариям , вот и все.

Ответить
8
Семён Бочкарёв

В комментариях так удивляются, будто не понимают, что суть агрессивного роста (в том числе и через демпинг) - стать первыми. Победитель получает всё.
Яндекс на этапе вывода в такси и доставку тоже адово демпинговал, сжигая миллиарды в дотации. А сейчас уютно лежит на первом месте, вводя сервисные сборы и собирая стабильную комиссию.

Ответить
2
Дмитрий Филиппов

Акционеры Озон, кто эти люди?

Ответить
0
Даниил Мельник

А что тут такого? Как минимум пока будет "коронакризис", ситуация у Озона не изменится; а если изменится, то по головке-то как раз не погладят инвестора. Как компания может не уходить в убыток, когда она растёт на дико-растущем рынке..?
Другое дело что Озон до сих пор не совсем прозрачен в отчётности. Реальное положение дел, например по регионам, точно не известно.

Ответить
3
Anton Z.

мтс

Ответить
0
Ilya Mogilevtsev

Я😄
Вот только мои 1,5 землекопа до сих пор в минусах лежат

Ответить
0
ITR Media

Весело. Что ни отчёт у какой-либо компании, то везде убыток, но курсовая стоимость акций растет. Финансовый пузырь все надувается и надувается на фондовом рынке.

Ответить
0
ϏϙηαϟϮ

курсовая стоимость акций растет

Ответить
3
Последовательный Женя

Отрицательный рост - это тоже рост.

Ответить
0
John Doe

Отрицательный рост акций компании показывает агрессивную динамику... :)

Ответить
0
Кристина Нестерова

Ozon на бирже стабильно падает

Ответить
0
Виктор Дубов

Нормальный бизнес))

Ответить
0
Aleksandr A

Когда уже их бумажки начнут расти на бирже. Как упали полгода назад, так и валяются. Обидно.

Ответить
0
Дмитрий Филиппов

Походу, когда будет отрицательный рост, тогда и акций наконец пойдут вверх.

Ответить
0
Сергей Д.

"во третьем квартале" во тьме веков...
А что такое "R&D-проект"? Ресёрч энд Дестрой?

Ответить
0
Антон Штадлер

Девелопмент

Ответить
0
Антон Штадлер

Стабильность

Ответить
0
Syzygy

А из-за чего такой убыток-то, кто знает?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
Тинькофф Инвестиции
Тинькофф Инвестиции помогут накопить на образование в лучших вузах мира
0 Обсудить
1
Дизайн
Modum Lab
Вне плоскости экрана. Новые вызовы для дизайнеров интерфейсов

13 ноября состоялась международная конференция WUD@ITMO от Университета ИТМО и UsabilityLab. Креативный директор Modum Lab Денис Тамбовцев рассказал, как развитие иммерсивных технологий — VR/AR, распознавания жестов, голоса и других решений — меняет роль дизайнера интерфейсов. Представляем вам текстовую версию выcтупления.

0 Обсудить
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Дизайн
Go Mobile
9 правил типографики, которые сделают вашу мобильную рекламу заметной

Тимлид отдела дизайна агентства Go Mobile Екатерина Дмитриева рассказывает, о каких правилах типографики необходимо помнить, когда создаешь баннеры для мобильной рекламы.

3 3 комментария
45
GenerationS
Демо-день Global Partners Program
0 Обсудить
0
Личный опыт
Жамбал Гармажапов
Не люблю делиться: почему любому руководителю пора научиться делегировать задачи

Привет! На связи операционный директор digital-агентства Outside Жамбал. Сегодня хочу рассказать об одной вещи, которая многим дается с большим трудом — о делегировании. Казалось бы, что тут сложного? Попробуем разобраться, почему обычное перераспределение задач заставляет помучиться любого молодого менеджера.

https://www.instagram.com/odi.digital/
16 16 комментариев
18
Трибуна
Роман Ромашин
@АнтиспамБот — Даем отпор всем «П0шлым_Дев4енкам» в Telegram

Говорят, что если за день на vc.ru не было поста о новом телеграм-боте и кто-то не задолбался, то день прожит зря. Поэтому избавлю вас от такого и расскажу о новом боте @antispamname_bot, которые фильтрует ботов по имени и помогает избавиться от «PEАЛЬНЫX_ZНAКОМСТV» и «ПОИСК_PAPTHЕRОV» (орфография сохранена), массовый спам которых вы могли…

50 50 комментариев
63
Финансы
Евгения Евсеева
«Тинькофф Инвестиции» запустили сервис для накоплений на высшее образование Статьи редакции

Нужно выбрать, где хочется учиться, а сервис подсчитает сумму накоплений и предложит список вузов, в которых её хватит для оплаты обучения.

75 75 комментариев
27
Сервисы
Digital-агентство Атвинта
Стартап для борьбы с воровством и взятками в компании: рассказываем о разработке комплаенс-сервиса

Digital-агентство «Атвинта» делится опытом создания платформы для LegalTech стартапа, которому нет аналогов в России.

29 29 комментариев
26
Русская Медиагруппа
Искусственный интеллект в музыкальной индустрии: аватары артистов и робот в жюри музыкального конкурса

Использование высоких технологий в ивент-индустрии давно стало реальностью. Сегодня они позволяют сделать шоу более зрелищными, объединить на онлайн-платформах зрителей из разных стран, а также оптимизировать многие процессы. Как IT-разработки вплетались в креативную отрасль, и какова связь виртуальной реальности и музыкальной индустрии сегодня?

0 Обсудить
0
Право
Евгения Евсеева
JPMorgan подал иск к Tesla на $162 млн из-за нарушения условий сделки Статьи редакции

Банк купил право на покупку акций у компании, если их цена к лету 2021 будет выше, чем в договоре, но Tesla отказалась выполнять контракт.

32 32 комментария
7
ITI Capital
Финансовый консультант: где искать, как выбрать, сколько платить

В самом широком смысле финансовый консультант – это любой, кому вы платите, чтобы эффективно и безопасно управлять своими деньгами.

0 Обсудить
0
Больше статей
null