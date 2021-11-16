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Финансы
Маша Цепелева

Акции Activision Blizzard упали на 5% на фоне материала WSJ о том, что гендиректор знал о домогательствах в компании Статьи редакции

Бобби Котик не сообщал членам совета директоров о некоторых жалобах, сообщает издание.

  • Акции Activision Blizzard на бирже Nasdaq упали на 5,7% на минимуме после публикации расследования WSJ. Издание утверждает, что гендиректор компании Бобби Котик несколько лет знал о жалобах на сексуальные домогательства в компании и сам обвинялся в жестоком обращении с сотрудницами.
  • Журнал цитирует интервью с сотрудниками Activision Blizzard, электронные письма и другие внутренние документы компании. Например, описывается случай в 2006 году — Котик угрожал убить свою ассистентку, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. По данным издания, дело не дошло до суда.
  • Представитель Activision сообщила изданию, что Котик знал не обо всех сообщениях о домогательствах, потому что не должен получать информацию по всем кадровым вопросам.
  • В июле 2021 года департамент по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии подал в суд на Activision Blizzard после двухлетнего расследования из-за дискриминации работников. В иске указано, что женщины зарабатывали меньше мужчин, подвергались сексуальным домогательствам, мужчины шутили по поводу изнасилований.
  • Комментируя иск, Бобби Котик заявил, что руководство услышало о проблемах в компании и работает над их решением.
  • В сентябре 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США также начала расследование простив Activision Blizzard, а компания заявила, что выплатит пострадавшим сотрудникам $18 млн.
Котировки Activision Blizzard 16 ноября

#новость #activision

1719 просмотров
44 44 комментария
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44 комментария
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Александр Якунин

"Котик знал не обо всех сообщениях о домогательствах"

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28
Dark Falcon

И вообще, у него лапки -)

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4
Даниил Мельник

Надеюсь хоть сейчас Бобби получит люлей. До сих пор не забуду, как он выгнал создателей Call Of Duty на мороз за то, что те по-сути просто потребовали свою долю от сверхприбылей за Modern Warfare 2. На минуточку игра продалась таким тиражом, что доходы были сопоставимы с «Аватаром» Кэмерона, который рвал кинотеатры.
В результате уничтожил всю серию игр, превратив их в отстойный конвеерный шлак. ред.

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22
Vadim Semenov ‏⚡☟

если не было соглашения заранее, то о каких требованиях может идти речь?

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2
Даниил Мельник

Да и какая разница что там было, и чего не было, если по-сути разговор шёл о не самых больших деньгах для мужиков, сбацавших бомбу? Они просили уже заработанные деньги..! И если Зампелла с Уэстом настолько были неправы, и их действительно схантила ЕА + они работали в её интересах, то почему суды заканчивались досудебкой? Я скорее склонен доверять им, а из их слов вытекает, что Бобби поимел их пользуясь их, опрометчивой, конечно, но доверчивостью и незнанием.
Более того Котик в разговорах с ними говорил фразы, мягко говоря означавшие, что они имеют право на свой кусок пирога. ред.

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8
Джон Картошкин

Меня всегда удивляет откуда берутся это трампоподобные кровопийцы которые ради денег будут гнобить и унижать людей. Я, конечно, понимаю что их непомерная жадность позволяет компаниям расти, но я не могу представить сумму ради которой я готов буду ссать на людей. Думаю как и многие тут. Может потому мы такие средне-богатые, а?!

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1
Даниил Мельник

Да я не вижу лично смысла лезть в души кому-то. С одной стороны Котик выгнал их на мороз, а с другой в 2003-м вложился в них по полной досконально не зная, что будет. Лучше говорить предметно о поступках как по мне.

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0
Джон Картошкин

Пора мне почитать Финансист как советовал Чичваркин или Атлант расправит плечи. Не могу я понять ход мыслей этих людей, америкнской закалки, пропускающих через мясорубку всё вокруг ради денег. То ли я щедрый, то ли глупый, то ли слабохарактерный.

Ответить
0
Giant Schlong

Атлант расправит плечи

Читать необязательно, есть обзор

https://youtu.be/_j56IiLqZ9U

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0
Баку Алтыбаев

Согласен бро👍🏻

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3
Илья Шишкунов

Бобби один из лучших управленцев в игровой индустрии, надеюсь, что получит премию, а любителей культуры отмены провернёт на шесте для стриптиза.

Ответить
0
Даниил Мельник

Да я вижу, какой он классный управляющий; как потребитель, но всё же. Доводить продукты до максимального упрощения, граничащей с идиотизмом, и выкачивать из этого бабло, по-моему не является чем-то гениальным…
А может я и ошибаюсь, но за игры, особенно от Близов, обидно…

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1
MedievalRain

Он превосходный управляющий потому что его компания зарабатывает все больше и больше.

выкачивать из этого бабло, по-моему не является чем-то гениальным

Получается это далеко не у всех.

Ответить
3
Даниил Мельник

«Превосходный» относительно кого или чего? Да, он пришёл в Активижн в 92-м году, когда это было вообще нечто, но какие я должен сделать выводы? Поэтому хорошо, что все тайтлы активижена превратились в дояных коров? Что никто бы кроме него лучше не справился?

Ответить
0
MedievalRain

Относительно финансовых результатов. Это просто бизнес. Игры Activision стали такими только потому, что люди готовы активно заносить в них деньги. Если бы донатные доилки регулярно проваливались в продажах, то их бы просто перестали выпускать.

Ответить
0
Даниил Мельник

Да-да, все так просто. А потом из-за угла вылетает Star Wars Jedi: Fallen Order который был абсолютно не «в тренде», и срывает кассу. Поэтому, как я считаю, Котик сделал крайне примитивную, но рабочую бизнес модель, по выжиму бабла, но из-за примитивности основанной на системе конвеера, крайне интересного потребителю она не может выдать. А доилки проваливаются кстати. Не регулярно, конечно, но доилка тоже не «имба»..)

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0
MedievalRain

Доилки Activision стабильно приносят сверхприбыли. Причем судя по качеству исполнения, тратят на них не очень много. А люди все покупают и покупают :)
Собственно, акции просели на фоне относительно слабого старта Call of Duty. Но ведь он слабый только по сравнению с другими играми серии, а сама по себе игра несомненно принесет огромные деньги.

А одиночные проекты вроде Star Wars даже близко столько денег не приносят. При этом гораздо больше рисков и затрат.
Массовый потребитель буквально сам вынуждает выпускать именно доилки.

Ответить
0
Даниил Мельник

Ну если их скупают, то игры не говно, я понял, спасибо. И если бы Котик не выгнал на мороз людей, создавших эту серию, и после этого делавших не менее громкие проекты, то ничего бы не изменилось. Спасибо, больше я с вами спорить не хочу просто потому что этот 2Д взгляд на вещи «ну цифирь больше стала, значит правильно он поступает!» мне надоел..(

Ответить
0
MedievalRain

Ну если их скупают, то игры не говно, я понял, спасибо.

Нет, просто люди покупают говно, поэтому его продолжают выпускать.

ну цифирь больше стала, значит правильно он поступает!

Задача Котика именно и состоит в этом. Он бизнесмен, а не художник.

Ответить
0
Илья Шишкунов

Бобби Котик не имеет никакого отношения к играм Близард, до последнего времени у него не было никакой возможности оказывать влияния на их действия, ты ещё вспомни ситуацию с Дестени и Банжи, которые ПУБЛИЧНО закидали говном Бобби и Активижион, все свои косяки на них перенесели, кинули своих партнёров, а потом ещё сильнее обосрались.
Бобби Котик СВЯТОЙ человек для всей игровой индустрии, только такие люди превращают её в что-то действительно стоющее.

Ответить
–3
Даниил Мельник

Ну я всё это время думал, что в что-то стоящее эту индустрию превращали, например, Близы, которые делали шедевральные варики и Диабло, или теже Зампелла с Вестом, которые делали крутые шутаны, и много других разрабов. А оказывается в что-то стоящее индустрию превращал дяденька, который выжимает все соки из имеющихся тайтлов. Ну я буду иметь ввиду такую точку зрения…
А про не имеет влияния да-да… Просто после слияния начались интересные вещи в том же ВОВ, но видимо это никак не связано с Котиком.

Ответить
3
Syzygy

В результате уничтожил всю серию игр

В реальном мире издатели ориентируются на цифры продаж, а не на брюзжащих на форуме пользователей.

Ответить
0
Даниил Мельник

Ну если продажи после какой-то точки продолжают расти, то все зашибись. Ведь они не могли расти больше, если бы после 2010-го(с оговоркой на БО2) в 2012-м) игру делали теже люди. Как известно если цифирь больше, то все правильно делают. Я, правда, принимая во внимание качество последующих Колд в этом не то чтобы уверен…

Ответить
1
Eugeneer

А еще для детей игры выпускают....

Ответить
3
Andre Macareno

Геймеры в ярости

Ответить
3
Илья Шишкунов

Спасибо заказным жёлтым СМИ, можно закупиться невероятно ценными акциями по скидке.

Ответить
1
юрий с

Поставил в закладку. Потом буду всем хвастаться, что знал миллиардера ещё юным

Ответить
3
Nathan Zachary

Тоже прикупил ;)

Ответить
0
Denis Sh

Тоже начал набирать. Но учитывая слабые перспективы релизов и перенос тайтлов - на повесточке их ещё долго кошмарить могут и скидки могут быть сильно больше. Может вплоть до 40 баксов сходить. К 60 сходит почти наверняка, а это -10% от текущих.

Ответить
0
Nikolaus Erney

а как там с правами беременных больных ВИЧ одноногих лесби афроамериканок?

Ответить
2
Philipp Novikov

А теперь покажите bigger picture - не за 1 день, а за 5.
Можно мне тоже у вас работать и постить скриншоты из гугла? :)

Ответить
2
Инга Русланова

Бобби хоть знает, что в России любят котиков?)

Ответить
1
Товарищ

Мерзкий типок. Следующая новость должна быть про его уход.

Ответить
0
MedievalRain

Этого не будет, благодаря его управлению компания зарабатывает огромные деньги.

Ответить
–3
юрий с

Вайнштейн тоже был хорош,однако где он сейчас

Ответить
1
MedievalRain

Так у Ванштейна компания обанкротилась вообще.

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0
юрий с

Так это после его ареста. До того была успешна

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1
Джон Картошкин

Блин, я думал все любят котиков...

Ответить
0
MedievalRain

на фоне материала WSJ о том, что гендиректор знал о домогательствах в компании

Нет, инвесторам срать на это, потому что доходы компании это не задевает.

Причина падения скорее в относительно слабом старте Call of Duty.

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–1
Влад

Ну наконец это жалкое лицо капитализма получит по заслугам.

Ответить
0
bangsin

https://www.sympla.com.br/gledati-filmovi-juzni-vetar-2-ubrzanje---2021-cijeli-film-online-za-gledanje__1413442

Ответить
0
Nikolaus Erney

Греты Тунберг на них нет

Ответить
0
bangsin

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–1
bangsin

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–2
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