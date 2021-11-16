Акции Activision Blizzard упали на 5% на фоне материала WSJ о том, что гендиректор знал о домогательствах в компании Статьи редакции
Бобби Котик не сообщал членам совета директоров о некоторых жалобах, сообщает издание.
- Акции Activision Blizzard на бирже Nasdaq упали на 5,7% на минимуме после публикации расследования WSJ. Издание утверждает, что гендиректор компании Бобби Котик несколько лет знал о жалобах на сексуальные домогательства в компании и сам обвинялся в жестоком обращении с сотрудницами.
- Журнал цитирует интервью с сотрудниками Activision Blizzard, электронные письма и другие внутренние документы компании. Например, описывается случай в 2006 году — Котик угрожал убить свою ассистентку, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. По данным издания, дело не дошло до суда.
- Представитель Activision сообщила изданию, что Котик знал не обо всех сообщениях о домогательствах, потому что не должен получать информацию по всем кадровым вопросам.
- В июле 2021 года департамент по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии подал в суд на Activision Blizzard после двухлетнего расследования из-за дискриминации работников. В иске указано, что женщины зарабатывали меньше мужчин, подвергались сексуальным домогательствам, мужчины шутили по поводу изнасилований.
- Комментируя иск, Бобби Котик заявил, что руководство услышало о проблемах в компании и работает над их решением.
- В сентябре 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США также начала расследование простив Activision Blizzard, а компания заявила, что выплатит пострадавшим сотрудникам $18 млн.
Надеюсь хоть сейчас Бобби получит люлей. До сих пор не забуду, как он выгнал создателей Call Of Duty на мороз за то, что те по-сути просто потребовали свою долю от сверхприбылей за Modern Warfare 2. На минуточку игра продалась таким тиражом, что доходы были сопоставимы с «Аватаром» Кэмерона, который рвал кинотеатры.
В результате уничтожил всю серию игр, превратив их в отстойный конвеерный шлак. ред.
Да и какая разница что там было, и чего не было, если по-сути разговор шёл о не самых больших деньгах для мужиков, сбацавших бомбу? Они просили уже заработанные деньги..! И если Зампелла с Уэстом настолько были неправы, и их действительно схантила ЕА + они работали в её интересах, то почему суды заканчивались досудебкой? Я скорее склонен доверять им, а из их слов вытекает, что Бобби поимел их пользуясь их, опрометчивой, конечно, но доверчивостью и незнанием.
Более того Котик в разговорах с ними говорил фразы, мягко говоря означавшие, что они имеют право на свой кусок пирога. ред.
Меня всегда удивляет откуда берутся это трампоподобные кровопийцы которые ради денег будут гнобить и унижать людей. Я, конечно, понимаю что их непомерная жадность позволяет компаниям расти, но я не могу представить сумму ради которой я готов буду ссать на людей. Думаю как и многие тут. Может потому мы такие средне-богатые, а?!
Да-да, все так просто. А потом из-за угла вылетает Star Wars Jedi: Fallen Order который был абсолютно не «в тренде», и срывает кассу. Поэтому, как я считаю, Котик сделал крайне примитивную, но рабочую бизнес модель, по выжиму бабла, но из-за примитивности основанной на системе конвеера, крайне интересного потребителю она не может выдать. А доилки проваливаются кстати. Не регулярно, конечно, но доилка тоже не «имба»..)
Доилки Activision стабильно приносят сверхприбыли. Причем судя по качеству исполнения, тратят на них не очень много. А люди все покупают и покупают :)
Собственно, акции просели на фоне относительно слабого старта Call of Duty. Но ведь он слабый только по сравнению с другими играми серии, а сама по себе игра несомненно принесет огромные деньги.
А одиночные проекты вроде Star Wars даже близко столько денег не приносят. При этом гораздо больше рисков и затрат.
Массовый потребитель буквально сам вынуждает выпускать именно доилки.
Ну если их скупают, то игры не говно, я понял, спасибо. И если бы Котик не выгнал на мороз людей, создавших эту серию, и после этого делавших не менее громкие проекты, то ничего бы не изменилось. Спасибо, больше я с вами спорить не хочу просто потому что этот 2Д взгляд на вещи «ну цифирь больше стала, значит правильно он поступает!» мне надоел..(
Бобби Котик не имеет никакого отношения к играм Близард, до последнего времени у него не было никакой возможности оказывать влияния на их действия, ты ещё вспомни ситуацию с Дестени и Банжи, которые ПУБЛИЧНО закидали говном Бобби и Активижион, все свои косяки на них перенесели, кинули своих партнёров, а потом ещё сильнее обосрались.
Бобби Котик СВЯТОЙ человек для всей игровой индустрии, только такие люди превращают её в что-то действительно стоющее.
Ну я всё это время думал, что в что-то стоящее эту индустрию превращали, например, Близы, которые делали шедевральные варики и Диабло, или теже Зампелла с Вестом, которые делали крутые шутаны, и много других разрабов. А оказывается в что-то стоящее индустрию превращал дяденька, который выжимает все соки из имеющихся тайтлов. Ну я буду иметь ввиду такую точку зрения…
А про не имеет влияния да-да… Просто после слияния начались интересные вещи в том же ВОВ, но видимо это никак не связано с Котиком.
Ну если продажи после какой-то точки продолжают расти, то все зашибись. Ведь они не могли расти больше, если бы после 2010-го(с оговоркой на БО2) в 2012-м) игру делали теже люди. Как известно если цифирь больше, то все правильно делают. Я, правда, принимая во внимание качество последующих Колд в этом не то чтобы уверен…
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