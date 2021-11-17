Интернет магазин МТС, со своими акциями,вводит в заблуждение

Не так давно покупал телефон Samsung galaxy s20fe на сайте МТС. На странице, где был сам товар была акция, что при покупке телефона яндекс колонка в подарок.Ну думаю приятный подарок, уже обрадовался. Оформил я значит заказ.Потом со мной связался консультант интернет магазина(записи телефонного звонка имеются), где я у неё уточнил, как мне…