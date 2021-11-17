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Финансы
Маша Цепелева

Владельцы производителя «Б.Ю. Александров» отказались продавать компанию инвестиционному подразделению «Альфа-групп» Статьи редакции

На решение могли повлиять судебные споры вокруг компании.

  • Действие оферты инвестиционного подразделения «Альфа-групп» А1 о покупке долей в ГК «Ростагроэкспорт» завершилось, сообщил «Ведомостям» управляющий партнер компании Андрей Елинсон. По его словам, на предложение согласились не все совладельцы группы.
  • «Ростагроэкспорт» выпускает молочные продукты и владеет тремя производственными площадками, самый известный бренд группы – «Б.Ю. Александров». По данным «Ъ», A1 оценило компанию в $50 млн. Выручка группы в 2020 году выросла на 16%, до 10,9 млрд рублей, по данным Национального союза производителей молока.
  • Сделка могла сорваться из-за судебных разбирательств вокруг компании, считают эксперты. Один из основателей компании Юрия Изачика пытается признать незаконным договор дарения 85% своих долей. Суд принял обеспечительные меры и запретил владельцам отчуждать принадлежащие доли, передавать их в доверительное управление, заключать любые сделки, сообщает издание.
  • А1 продолжит следить за развитием ситуации вокруг «Ростагроэкспорта» и «остается открытой для предложений со стороны всех заинтересованных лиц», говорит Елинсон.
  • В октябре Изачика объявили в федеральный и международный розыск. Следствие обвиняет бизнесмена в принуждении к совершению сделки или к отказу от её совершения. Защита обжаловала решение о заочном аресте.
  • Изачик владел 100% «Ростагрокомплекса» (основной операционной компании «Ростагроэкспорта»). Он настаивает, что в момент подписания договора был «в тяжёлом психическом и физическом состоянии», а топ-менеджеры ввели его в заблуждение

#новость #бюалександров

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Вася Иванов

Жаль компанию. БЮ Александров был классным мужиком!

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Никита Муталиб

За сырки грызутся

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Семен Переделкин

Не тот сырок, что мы едим, а тот, что нас ест.

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