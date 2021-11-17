ЦБ объяснил правила отказа от допуслуг при кредитах — банки должны вернуть деньги даже без доказательств навязывания Статьи редакции
Клиенты не должны доказывать, что не пользовались услугами — это должен делать банк.
- Заёмщики смогут отказаться от дополнительных услуг, навязанных при оформлении кредита, с 30 декабря, когда вступит в силу новый закон, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ответ ЦБ Ассоциации российских банков. Чтобы вернуть деньги, надо в течение 14 дней с момента оформления кредита обратиться к банку или посреднику с заявлением.
- Банк может отказать в возврате про трём причинам: услуга не оплачена, оказана полностью до подачи заявления или заявление подано позже срока. Доказательства для отказа заёмщик не обязан предоставлять, банк должен сам подтверждать право не возвращать деньги.
- В сентябре 2021 года банки жаловались, что заёмщик в заявлении не должен предоставлять дополнительные данные, а семь дней может быть мало для проверки информации.
- ЦБ предложил давать клиентам банков две недели на отказ от допуслуг в декабре 2020 года. В июне Госдума приняла соответствующий закон.
- Доля жалоб на навязывание допуслуг при кредитах за год выросла до 11,7% от общего числа претензий к банкам, по данным ЦБ.
а самое смешное что по таким коллективным договорам страхования львиная доля комиссионного вознаграждения отлетает банку, а когда вы идёте расторгать страховку в страховую вам вернут за минусом этой комиссии, то есть то, что непосредственно получила страховая, а там копейки - вуаля банки придумали себе способ поиметь заёмщика со всех сторон, поэтому так щедро и рекламируют ставки от 5.5 - 5.9 и тд, НО при условии страховки, иначе сразу на +7-10 п.п. к ставке. И бесконечные сказки что переплата то типа меньше, а то что сумма кредита стала больше про это как то забывают 😂
Мне @Тинькофф +5% при отказе от страховки предлагал. Но все уладилось хорошо.
А смысл в 14 днях?
По опыту работы в банке люди узнают о доп. Услугах через месяц, когда они списываются
Хотя большинство о них узнает даже через несколько лет, потому что просто берут кредит и бегут тратить все бабки в первый день, а как вносить платеж, на что идёт погашение, что там списывается - их не волнует
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