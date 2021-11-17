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Финансы
Маша Цепелева

ЦБ объяснил правила отказа от допуслуг при кредитах — банки должны вернуть деньги даже без доказательств навязывания Статьи редакции

Клиенты не должны доказывать, что не пользовались услугами — это должен делать банк.

  • Заёмщики смогут отказаться от дополнительных услуг, навязанных при оформлении кредита, с 30 декабря, когда вступит в силу новый закон, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ответ ЦБ Ассоциации российских банков. Чтобы вернуть деньги, надо в течение 14 дней с момента оформления кредита обратиться к банку или посреднику с заявлением.
  • Банк может отказать в возврате про трём причинам: услуга не оплачена, оказана полностью до подачи заявления или заявление подано позже срока. Доказательства для отказа заёмщик не обязан предоставлять, банк должен сам подтверждать право не возвращать деньги.
  • В сентябре 2021 года банки жаловались, что заёмщик в заявлении не должен предоставлять дополнительные данные, а семь дней может быть мало для проверки информации.
  • ЦБ предложил давать клиентам банков две недели на отказ от допуслуг в декабре 2020 года. В июне Госдума приняла соответствующий закон.
  • Доля жалоб на навязывание допуслуг при кредитах за год выросла до 11,7% от общего числа претензий к банкам, по данным ЦБ.

#новость #кредиты #банки

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22 комментария
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Сергей Марков

Это, конечно, все хорошо, но вот банки давно уже пишут в договорах, что если отказываешься от страховок и тд - получаешь повышенную ставку 🤷

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11
Dmitriy Lobanov

Ну сейчас может сделают - при страховке получаешь скидку 2%)

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4
Влад Берг

Ну вообще страховка не такая уж "ненужная" вещь. Никогда не знаешь где тебя беда подкараулит. Там больше к условиям страховок и организации страхования в банках вопросы.

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0
Dmitry Abutkov

Будет куча финтов ушами не платить страховку, ну что вы как маленький.

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7
Влад Берг

Ну я в ближайшее время собираюсь посмотреть на собственном опыте 😏 Насколько это реально.

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0
igogo

Согласен с Вами. Однако, Вы видели сколько банк просит за такие страховки?
Например вы берете кредит на 1млн на 5 лет
Банк страхует вашу жизнь на эту сумму иногда тысяч за 200-300
При этом вы можете в любой страховой оформить себе страхование жизни на 5 лет тысяч за 5-10 на тот же миллион рублей.

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2
Вик Бой

а самое смешное что по таким коллективным договорам страхования львиная доля комиссионного вознаграждения отлетает банку, а когда вы идёте расторгать страховку в страховую вам вернут за минусом этой комиссии, то есть то, что непосредственно получила страховая, а там копейки - вуаля банки придумали себе способ поиметь заёмщика со всех сторон, поэтому так щедро и рекламируют ставки от 5.5 - 5.9 и тд, НО при условии страховки, иначе сразу на +7-10 п.п. к ставке. И бесконечные сказки что переплата то типа меньше, а то что сумма кредита стала больше про это как то забывают 😂

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1
Влад Берг

Ну да цена имеет значение

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0
Вик Бой

там только исключений на а4 будет, а потом у них ещё бывает некая таблица выплат, которую очень любят прятать или не показывать вовсе где прописано, например, в случае страхования от несч случаев, условно сломаный палец максимум 3% от страховой суммы и ещё тонна условий

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0
Дмитрий Панин

Наверняка повышенная ставка если отказываешься до подписания договора, а если после то можно. Иначе бы это можно было бы расценивать как навязывание услуг.

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1
Spiker Spunreal

Ну у сбера в ипотеке всегда была пониженная ставка при страховани жизни. Но есть нюанс — страховую выбираете сами. Т.е. сбер просто говорит, что если жизнь застрахована, то ставка ниже. Где тут навязывание?

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0
Дмитрий Панин

как где? страховка это отдельная услуга, и мне ее навязывают делая больший процент если ее нет.

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0
Spiker Spunreal

Только они не могут навязать конкретную страховую в этом случае. Например, сбер снижает ставку по ипотеке на 1% при страховании жизни. И сбер страхование стоит в 2 раза дороже, чем у других. Просто считаешь выгоду и берёшь страховку там, где она выгодна.

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1
Artemy

Мне @Тинькофф +5% при отказе от страховки предлагал. Но все уладилось хорошо.

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0
Дмитрий Панин

как уладилось?

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0
Artemy

Согласились принять альтернативную страховку, которая поприятнее.

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0
Константин Старков

А смысл в 14 днях?
По опыту работы в банке люди узнают о доп. Услугах через месяц, когда они списываются

Хотя большинство о них узнает даже через несколько лет, потому что просто берут кредит и бегут тратить все бабки в первый день, а как вносить платеж, на что идёт погашение, что там списывается - их не волнует

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2
Mik Petrov

А смысл узнавать что дальше, все равно этим ублюдком отдавать мало кто что собирается

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0
Dmitriy Mamaev

Если брать автокредиты, то это мало поможет против "карт помощи" за 100 или 200 тысяч, которые активно впаривают, так как там по договору 90% стоимости составляет флешка с бесполезной инфой.

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0
Дмитрий

Это теперь стало, раньше обычный пластик давали

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0
Семен Переделкин

Начинание хорошее, но недостаточное. Так как хитрованы в банках свою копеечку просто так не отдадут.

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0
Айсулова Анжелика

Ребята, подскажите пож-та как подать заявку о том что я банкрот чтобы долг списали,были ли у кого случаи такие

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0
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