Илон Маск продал акции Tesla ещё на $973 млн Статьи редакции
После опроса в Twitter гендиректор компании продал свои акции уже на $8,8 млрд, планирует на $21 млрд.
Данные о новой продаже появились на сайте SEC. На прошлой неделе Маск реализовал акции Tesla на $6,9 млрд, а в понедельник — на $930 млн. С 8 ноября он продал уже 8,16 млн акций на $8,8 млрд.
- Маску принадлежало более 17% акций Tesla, общая оценка которых составляла около $200 млрд. Пакет из 10% его акций оценивается в $21 млрд, налог после продажи составит около $5 млрд.
- Цена акций Tesla упала на 16% после начала продаж Маска. Падение остановилось во вторник, 16 ноября. За день акции подорожали на 4,53%.
- 6 ноября Маск запустил опрос в Twitter — стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за.
- Накануне опроса крупнейшие акционеры компании продали акции. Среди них председатель совета директоров Робин Денхолм и брат Илона Маска Кимбал Маск.
Человек, который разогнал компанию с цены акций с ~5 баксов в 2011 до ~1000 баксов в 2021 вряд ли не верит в свою компанию))
Ну это чисто психология. Невозможно такое проворачивать без веры в собственные идеи.
Да и что он делал несколько последних недель? Слил чутка акций? Ну занизил человек ожидания. А потом возьмёт, и сыграет на них..)
Я вот абсолютно не спорю, и не хочу вдаваться, как у него там дела) У нас тут хватает людей, разбирающихся в вопросе) Я говорю чисто о психологии. Ну такое творить, не веря в собственные дела, ну-у-у... Ну даже великие мошенники всех времён и народов начинали верить в собственные дела. А тут человек создал автоконцерн с самой большой капитализацией, превышающий суммарную капитализацию других.
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