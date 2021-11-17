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Финансы
Маша Цепелева

Илон Маск продал акции Tesla ещё на $973 млн Статьи редакции

После опроса в Twitter гендиректор компании продал свои акции уже на $8,8 млрд, планирует на $21 млрд.

  • Данные о новой продаже появились на сайте SEC. На прошлой неделе Маск реализовал акции Tesla на $6,9 млрд, а в понедельник — на $930 млн. С 8 ноября он продал уже 8,16 млн акций на $8,8 млрд.

  • Маску принадлежало более 17% акций Tesla, общая оценка которых составляла около $200 млрд. Пакет из 10% его акций оценивается в $21 млрд, налог после продажи составит около $5 млрд.
  • Цена акций Tesla упала на 16% после начала продаж Маска. Падение остановилось во вторник, 16 ноября. За день акции подорожали на 4,53%.
  • 6 ноября Маск запустил опрос в Twitter — стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за.
  • Накануне опроса крупнейшие акционеры компании продали акции. Среди них председатель совета директоров Робин Денхолм и брат Илона Маска Кимбал Маск.

#новость #tesla

833 просмотров
23 23 комментария
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23 комментария
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madkliq

Молодец, лей скамину на хаях.

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11
Джон Картошкин

прокати всех на хуях

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13
Sergey Freedman

Ну ведь это реально похоже на очередную ликвидацию хомяков в крипте :)

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0
Семен Переделкин

Ну вот теперь можно и голодающим помочь. Например, твитнуть им много вкусной еды.

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7
Вася Пражкин

Маск молодец, нужно бабосики в новые проекты вкладывать - Boring Company, Starlink и конечно же ракета на Марс!

Ответить
3
Postnikov Edward

Илон инвестирует только в одну ракету - Маск.

Ответить
4
Александр Якунин

ну так он не скрывал это не когда, + машины и зарядки, солнечные панели странной геометрии, это отработка технологий для Марса

Ответить
1
Postnikov Edward

Даже Маск уже не верит в Теслу. Ожидания - они такие.

Ответить
0
Александр Якунин

Деменция брат?

Ответить
4
Dmitry Yashin

Скорее, сестра.

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–1
Даниил Мельник

Человек, который разогнал компанию с цены акций с ~5 баксов в 2011 до ~1000 баксов в 2021 вряд ли не верит в свою компанию))
Ну это чисто психология. Невозможно такое проворачивать без веры в собственные идеи.
Да и что он делал несколько последних недель? Слил чутка акций? Ну занизил человек ожидания. А потом возьмёт, и сыграет на них..)

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0
Postnikov Edward

Угу! Здесь кто-то уже писал, что за каждое потенциально проданное авто у Тесла капитализация 1,2 млн. Это как? Пузырь, он и в Америке пузырь. Помяните мои слова. То же самое качает Яблоко, там та же история.

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0
Даниил Мельник

Я вот абсолютно не спорю, и не хочу вдаваться, как у него там дела) У нас тут хватает людей, разбирающихся в вопросе) Я говорю чисто о психологии. Ну такое творить, не веря в собственные дела, ну-у-у... Ну даже великие мошенники всех времён и народов начинали верить в собственные дела. А тут человек создал автоконцерн с самой большой капитализацией, превышающий суммарную капитализацию других.

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1
Sergey Nester

Теперь он создаст имидж того что он делает то что пишет в твиттере.
И заработает на хомячках ещё больше чем вывел.
Скриньте!

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1
Сергей Милосердов

Вот это он вошёл во вкус. Но что-то не особо цена упала то после всех его продаж. С учётом предшествующего роста за последние недели ни на чём.

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0
Alex Sedoff

так ты думаешь просто так что ли он опрос в твиттере устроил? он дал время подготовиться крупняку, собрать налик, чтобы откупать эти акции, в итоге он продаёт частями, их откупают, цена не падает. он вышел с денежками, и компания не просела. изи.

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1
Алексей Тихонов

Хрена себе налог, почти 25%.

Ответить
0
Anton Kuchumov

53% полный налог будет

Ответить
1
Alex Sedoff

скоро вкинет лярд в какой нибудь шуточный шиткоин

Ответить
0
Дмитрий Горбачёв

Скребет на билет до Марса. Ай да Илон, ай да супостат!)

Ответить
0
Pavel Voronkov

Скоро Марсианин 2 в прокате?

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0
Яся Зайцев

все одели?

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0
Яся Зайцев

по итогу то че? илону нужны катлеты для спейса и гигафабрики продал акций на чуть меньше чем 1.7% – все завыли;
я понимаю если бы он 30% слил или 50% но 1.7 камон (к тому же не все акции, а часть из них это опционы.)

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0
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