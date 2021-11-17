Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":8525,"title":"\u0410\u043a\u0446\u0438\u044f \u043e\u0442 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 \u0441 \u043e\u043e\u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0434\u043b\u0438\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0440\u043e\u0447\u043a\u043e\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=8525&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/314626-korotko-vyigrat-100-tysyach-rubley-na-pokupki-k-novomu-godu&placeBit=1&hash=452c4539de3180a40833ab562f6d46ac6a723a1c475a25d3a1dc82d21cace4b8","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Таня Боброва

Rivian подорожал вдвое за неделю и обошёл Volkswagen по капитализации: что может отпугнуть от покупки его акций Статьи редакции

Растущие убытки, недостаточное производство и высокая конкуренция.

5 5 комментариев
533 просмотров

За неделю с момента IPO рыночная капитализация производителя электромобилей Rivian Роберта Скаринджа удвоилась и какое-то время превышала $153 млрд. Среди автопроизводителей на первом месте по капитализации была Tesla ($1,04 трлн), на втором — Toyota ($305,1 млрд).

На какие риски стоит обратить внимание потенциальному инвестору.

Стоимость акций Rivian днём 17 ноября

Растущие убытки и зависимость от инвесторов

  • В СМИ Rivian называют «ночным кошмаром Tesla», поскольку компания одна из немногих смогла довести электромобили до серийного производства. Но истории компаний сильно различаются, отмечает Bloomberg.
  • Например, Tesla при выходе на биржу в 2010 году привлекла около $226 млн при оценке $1,6 млрд. При этом её выручка во втором квартале 2010-го составила $28,4 млн при $38,5 млн убытков. Это в разы меньше показателей Rivian, которая за полгода отчиталась о почти $1 млрд убытка.
  • В проспекте к IPO стартап указывал, что продолжит нести убытки в будущем из-за инвестиций в расширение производства, модельного ряда и международной экспансии. Среди рисков компания также отмечала, что пока не получила «существенной выручки» от продаж.
  • Акционеры, вероятно, будут готовы терпеть убытки, отмечает NYT. Bloomberg также пишет, что сильные инвесторы в лице Amazon и Ford могут сделать привлекательными акции Rivian: в 2019-м ритейлер заказал у производителя 100 тысяч электрофургонов. Но стартап отмечает, что первая выручка сильно зависит от этого заказа и отношений с инвестором.

Недостаточные мощности

  • Мощности Rivian меньше, чем у конкурентов: единственный завод компании в Иллинойсе может выпускать около 150 тысяч машин в год.
  • Но у компании есть конкурентное преимущество — электропикап R1T, который она начала выпускать в сентябре, опередив Tesla, Ford и других. На конец октября компания выпустила 180 и поставила 156 R1T, большую часть из которых получили сотрудники.
  • При этом у компании более 55 тысяч предзаказов. «Хотя стартап, вероятно, будет увеличивать производство, медленный старт — плохой знак для относительно небольшого автопроизводителя», — считает Review Geek.
  • Сама Rivian заявляла, что планирует выполнить предзаказы на пикапы R1T и внедорожники R1S, производство которых должно начаться в декабре, к концу 2023 года. В том же году стартап планирует открыть вторую сборочную площадку в США и выпускать 1 млн электромобилей в год к 2030-му.

Высокая конкуренция

  • Среди конкурентов сам Rivian называет в проспекте производителей электромобилей и традиционных автопроизводителей, которые могут иметь «более значительные ресурсы».
  • В 2022 году электрическую версию пикапа F-150, одного из самых популярных автомобилей в США, планирует выпустить Ford, пишет NYT. GM собирается продавать электропикап Hummer и работает над Chevrolet Silverado.
  • Кроме того, Rivian вышел на биржу после череды неудач у других стартапов-производителей электромобилей, отмечает WSJ. Например, Lordstown Motors перенесла выпуск электропикапа и продала свой единственный завод Foxconn, который будет у неё арендовать. Основатель производителя электрогрузовиков Nikola Тревор Милтон обвиняется в мошенничестве.
  • Американский Forbes советует не покупать акции компании только потому, что она в горячем секторе, и называет капитализацию даже в $52 млрд слишком большой. Опрошенные CNBC эксперты считают, что успех компании будет зависеть от умения масштабировать бизнес.
Электропикап Rivian RJ Scaringe
«Ночной кошмар Tesla»: что известно о…
Компания привлекла $3,1 млрд инвестиций и поставит 100 тысяч фургонов для службы доставки Amazon.
vc.ru

#rivian

5 5 комментариев
1
3
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Mikhail Che

как же это гавно электрическое раздувается ппц, жду когда все вокруг забрызгает

Ответить
2
Илья Попов

Америтрейд позволяет трейдерам спекулировать т.е сыграть и на понижение тоже. Такие раздутые цены, как конфета для профессионалов.так что для кого говно, для кого золото.🙂

Ответить
0
Илья Попов

Хотел сказать, что не стоит покупать, но посмотрел на график и цена опустилась до 141. Прекрасная возможность войти в сделку.

Ответить
0
Олег Радов

Там главное поймать этот момент

Ответить
0
Илья Попов

Вообще такими сомнительными акциями лучше спекулировать.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Social Discovery Ventures
Осторожно, цифровые кочевники!

За последние два года пандемия полностью поменяла представление о том, как должен строится рабочий процесс. Только за 2020 год доля россиян, работающих в удаленном формате, возросла с 3% до 14%. И согласно опросу BCG 60% российский сотрудников хотят остаться на удаленке. Уже к сентябрю 2021 года на рынке труда количество вакансий, предлагающих…

1 1 комментарий
1
Сервисы
Nazigul Jusupova
«Яндекс» запустил в США роботов-курьеров третьего поколения — они доставляют еду в кампусе Аризонского университета Статьи редакции

У роверов новый лидар, светодиодные фары и большая вместимость.

40 40 комментариев
25
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
J Daurez
«Моя хата с краю». Как Ozon игнорирует помойку из коробок у пункта выдачи

При получении заказа в пункте выдачи Ozon на Энгельса 52 в Петербурге обратил внимание оператора, что рядом с пунктом выдачи валяется куча коробок. Ответ оператора: «Ну пусть валяются».

46 46 комментариев
50
Истории
Evgeniy Kolchik
Надел костюм и сбежал на Уолл-стрит: как учёный Дэвид Шоу применил математические методы в трейдинге и заработал $7 млрд Статьи редакции

Работник Колумбийского университета открыл инвесткомпанию и один из первых доверил сделки не людям, а алгоритмам. В 2021-м фонд управляет активами на $60 млрд, а Шоу отошёл от управления и занимается структурной биологией — чтобы не тупеть.

Networth Times
34 34 комментария
54
Маркетинг
Fashion Factory
Как цифровая мода стала новой бизнес-моделью

Меня зовут Алексей Кучма, и я создатель Telegram-канала про виртуальную одежду Digital-шкаф. В этой статье я расскажу, кто покупает виртуальные образы и как цифровая мода и цифровые сущности стали новой бизнес-моделью.

6 6 комментариев
16
Аскона
От идеи до воплощения: как Askona запустила сервис подписки на товары для сна

Спальное место по подписке - чем уникален новый сервис и в чём тут выгода для покупателей

33 33 комментария
6
МойСклад
«Антикризисные» гранты для малого бизнеса: что на самом деле нужно бизнесу

Аскар Рахимбердиев, сооснователь облачного сервиса МойСклад, эксперт в области малого и среднего бизнеса

0 Обсудить
0
Сервисы
TJ
Причиной конфликта Epic и Apple отчасти были планы на метавселенную — Bloomberg Статьи редакции

По словам главы Epic, сейчас ИТ-компании находятся в гонке за первой метавселенной с миллиардом пользователей.

63 63 комментария
16
Право
ITSOFT
Как выиграть дело в России против корпорации: мы судимся с ВТБ уже 2 года

Суд в России дело долгое, но в Европе ещё дольше. Нашим судебным разбирательствам с ВТБ уже почти два года, и история ещё не закончилась. Полагаю, что до финала мы дойдём ещё через 1-2 года. Но возможно у ВТБ сейчас проснётся совесть, они публично признают, что были дико неправы, принесут извинения и пообещают, что больше никогда не будут ни так,…

108 108 комментариев
161
IPQuorum
Михаил Лавровский отметил юбилей в Красноярске: «Амок», «Две женщины» и «Дон Кихот»

17 ноября в Красноярском театре оперы и балета им. Д.А. Хворостовского прошел гала-концерт, посвященный 80-летию легендарного артиста балета и хореографа, народного артиста СССР Михаила Леонидовича Лавровского. Вечер состоялся в ходе масштабных юбилейных торжеств, стартовавших в октябре 2021 года на сцене Государственного академического Большого…

0 Обсудить
0
Evrone
Выбираем фреймворк и шарим API без боли. Новый Frontend meetup от Evrone

Фронтенд становится всё более сложным. Приложений становится больше, архитектура ширится, бэкенд тоже не стоит на месте, и во всей этой ситуации приходится как-то жить. О лучших инструментах и приёмах, которые облегчат работу frontend-разработчика, расскажут спикеры из Evrone, Lamoda, Ситимобила и Сбермаркета.

0 Обсудить
0
Больше статей
null