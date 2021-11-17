Rivian подорожал вдвое за неделю и обошёл Volkswagen по капитализации: что может отпугнуть от покупки его акций Статьи редакции
Растущие убытки, недостаточное производство и высокая конкуренция.
За неделю с момента IPO рыночная капитализация производителя электромобилей Rivian Роберта Скаринджа удвоилась и какое-то время превышала $153 млрд. Среди автопроизводителей на первом месте по капитализации была Tesla ($1,04 трлн), на втором — Toyota ($305,1 млрд).
На какие риски стоит обратить внимание потенциальному инвестору.
Растущие убытки и зависимость от инвесторов
- В СМИ Rivian называют «ночным кошмаром Tesla», поскольку компания одна из немногих смогла довести электромобили до серийного производства. Но истории компаний сильно различаются, отмечает Bloomberg.
- Например, Tesla при выходе на биржу в 2010 году привлекла около $226 млн при оценке $1,6 млрд. При этом её выручка во втором квартале 2010-го составила $28,4 млн при $38,5 млн убытков. Это в разы меньше показателей Rivian, которая за полгода отчиталась о почти $1 млрд убытка.
- В проспекте к IPO стартап указывал, что продолжит нести убытки в будущем из-за инвестиций в расширение производства, модельного ряда и международной экспансии. Среди рисков компания также отмечала, что пока не получила «существенной выручки» от продаж.
- Акционеры, вероятно, будут готовы терпеть убытки, отмечает NYT. Bloomberg также пишет, что сильные инвесторы в лице Amazon и Ford могут сделать привлекательными акции Rivian: в 2019-м ритейлер заказал у производителя 100 тысяч электрофургонов. Но стартап отмечает, что первая выручка сильно зависит от этого заказа и отношений с инвестором.
Недостаточные мощности
- Мощности Rivian меньше, чем у конкурентов: единственный завод компании в Иллинойсе может выпускать около 150 тысяч машин в год.
- Но у компании есть конкурентное преимущество — электропикап R1T, который она начала выпускать в сентябре, опередив Tesla, Ford и других. На конец октября компания выпустила 180 и поставила 156 R1T, большую часть из которых получили сотрудники.
- При этом у компании более 55 тысяч предзаказов. «Хотя стартап, вероятно, будет увеличивать производство, медленный старт — плохой знак для относительно небольшого автопроизводителя», — считает Review Geek.
- Сама Rivian заявляла, что планирует выполнить предзаказы на пикапы R1T и внедорожники R1S, производство которых должно начаться в декабре, к концу 2023 года. В том же году стартап планирует открыть вторую сборочную площадку в США и выпускать 1 млн электромобилей в год к 2030-му.
Высокая конкуренция
- Среди конкурентов сам Rivian называет в проспекте производителей электромобилей и традиционных автопроизводителей, которые могут иметь «более значительные ресурсы».
- В 2022 году электрическую версию пикапа F-150, одного из самых популярных автомобилей в США, планирует выпустить Ford, пишет NYT. GM собирается продавать электропикап Hummer и работает над Chevrolet Silverado.
- Кроме того, Rivian вышел на биржу после череды неудач у других стартапов-производителей электромобилей, отмечает WSJ. Например, Lordstown Motors перенесла выпуск электропикапа и продала свой единственный завод Foxconn, который будет у неё арендовать. Основатель производителя электрогрузовиков Nikola Тревор Милтон обвиняется в мошенничестве.
- Американский Forbes советует не покупать акции компании только потому, что она в горячем секторе, и называет капитализацию даже в $52 млрд слишком большой. Опрошенные CNBC эксперты считают, что успех компании будет зависеть от умения масштабировать бизнес.
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