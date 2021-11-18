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Финансы
Маша Цепелева

Российский сервис для создания электронных карт лояльности Boomerangme привлёк $400 тысяч от Startup Lab и других Статьи редакции

Компания планирует потратить деньги на выход в США.

  • Ведущим инвестором стал фонд Startup Lab, который входит в инвестиционную группу «ТилТех», рассказали vc.ru в компании. В раунде участвовали основатель компании e-Lama Алексей Довжиков, основатели Mediasoft Владислав Крайнов и Сергей Полуектов и частный инвестор Евгений Зеленский.
  • Компания планирует потратить деньги на выход на рынок США. Boomerangme запустил там пилотный проект, в нём участвуют 14 компаний и 1,2 тысячи пользователей. Стартап планирует привлечь деньги от североамериканских инвесторов для развития.
  • Через Boomerangme можно создавать электронные каты лояльности для салонов красоты, кафе, фитнес-клубов, магазинов и другого бизнеса. Промо-акции интегрируются в CRM-системы для учёта и аналитики. В Boomerangme есть больше 100 шаблонов под механики акций.
  • В бесплатном тарифе можно запустить одну акцию и привязать не больше 100 карт. Самый дорогой тариф с неограниченным количеством карт и промоакций стоит 4999 рублей в месяц.
  • Стартап основан в 2019 году. У компании более 2,5 тысячи клиентов, из них 300 — на платных тарифах. Среди клиентов — L’Oréal Russia.
  • По собственным данным, выручка компании с начала 2021 года составила около 8 млн рублей, в пять раз больше, чем в 2020 году. Стартап продал франшизу в Германию, Швейцарию, Ирландию, Казахстан и ещё четыре страны.
Карты лояльности в Boomerangme

#новость #boomerangme #инвестиции

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