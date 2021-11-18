Поможет ли водород выиграть в топливной эффективности? Посмотрим!

Если начать считать, то выяснится, что полностью заправленный Boeing 787-10 Dreamliner может пролететь 12.8 тысяч километров, перевозя около 300 пассажиров вместе с их багажом и другим грузом. Если же мы захотим повторить подобное, используя электрическую батарею, то её масса будет порядка 3 тысяч тонн. И вот тут кажется, что экологические…