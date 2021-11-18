Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Маша Цепелева

Сервис для помощи в написании текстов на английском Grammarly привлёк $200 млн при оценке в $13 млрд Статьи редакции

Два года назад оценка стартапа составляла $1 млрд.

  • Grammarly привлёк деньги от инвестиционных компаний Baillie Gifford, General Catalyst, BlackRock и других. Компания планирует потратить деньги на увеличение команды, разработку новых продуктов и развитие ИИ-технологии, сообщает TechCrunch.
  • Сервис на основе искусственного интеллекта ищет орфографические, грамматические ошибки и ненужные слова в текстах на английском языке. В платной версии за $12 есть функции определения тона письма и формальности, обнаружения плагиата в тексте и другие. По собственным данным, ежедневно Grammarly используют около 30 млн человек.
  • Стартап основали в 2009 году украинские предприниматели Дмитрий Лидер, Максим Литвин и Алексей Шевченко. Сейчас в компании работает более 600 сотрудников, офисы находятся в Сан-Франциско, Ванкувере и Киеве.
  • Первые инвестиции в $110 млн компания привлекла в 2017 году. В 2019 году сервис получил ещё $90 млн, а оценка превысила $1 млрд.
  • В сентября 2021 года Grammarly открыла доступ к API своего cервиса и запустила платформу для разработчиков.
Как работает Grammarly

#новость #grammarly #инвестиции

1682 просмотров
13 13 комментариев
19
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Rtm Raitere

приложение для переводов привлекло 15 триллионов при оценке в 17 квадриллионов долларов. Обыденность

Ответить
11
Pavel Ivanov

Grammarly не делает переводов.

Ответить
1
Владимир В

насчёт триллионов вопросов нет?

Ответить
0
Егор Зотов

Прекрасная новость, прекрасный сервис ! :)

Ответить
4
Юрий Белоножкин

Grammarly крутой 👍

Ответить
3
Dmitry Yashin

Но явно не на 13 ярдов баксов

Ответить
2
Tema Borisenko

А кто решает? ;)

Ответить
1
Dmitry Yashin

Я

Ответить
0
Pavel Ivanov

😔

Ответить
0
Фиктивный Аккаунт

Что тут ещё сказать, кроме как Слава Україні! 🇺🇦

Ответить
1
алексей иванов

годно

Ответить
0
Сергей Милосердов

А там точно ИИ работает? Может тысяча индусов сидит и редактирует?

Ответить
0
Andrew Stepanov

Пора основывать сервис GrammarNazy. Сервис на основе общественного интеллекта ищет орфографические, грамматические ошибки и ненужные слова. Исправляющие могут комментировать уровень грамотности пользователя, в платной версии комментарии в адрес пользователя отключаются.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
Транспорт
Андрей Матризаев
Поможет ли водород выиграть в топливной эффективности? Посмотрим!

Если начать считать, то выяснится, что полностью заправленный Boeing 787-10 Dreamliner может пролететь 12.8 тысяч километров, перевозя около 300 пассажиров вместе с их багажом и другим грузом. Если же мы захотим повторить подобное, используя электрическую батарею, то её масса будет порядка 3 тысяч тонн. И вот тут кажется, что экологические…

0 Обсудить
Торговля
Маша Цепелева
Ozon Express запустит доставку продуктов, горячей еды и других товаров за 15 минут Статьи редакции

Первые дарксторы появятся в Москве до конца года.

44 44 комментария
13
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Торговля
Маша Цепелева
«Вкусвилл» запланировал открыть магазины без касс и продавцов в Москве Статьи редакции

Подобный формат запускала «Азбука вкуса» в мае 2020 года, но приостановила проект.

58 58 комментариев
11
Финансы
Маша Цепелева
Российский сервис для создания электронных карт лояльности Boomerangme привлёк $400 тысяч от Startup Lab и других Статьи редакции

Компания планирует потратить деньги на выход в США.

3 3 комментария
3
МойСклад
«Антикризисные» гранты для малого бизнеса: что на самом деле нужно бизнесу

Аскар Рахимбердиев, сооснователь облачного сервиса МойСклад, эксперт в области малого и среднего бизнеса

0 Обсудить
0
Почта России
Почта России и Аэромакс провели первый полет беспилотника по маршруту в ЯНАО
2 2 комментария
1
Admitad
Как получать по CPA 1/5 часть заказов: кейс «Викиум»

Какими механиками привлекать новые площадки к сотрудничеству и как увеличить долю CPA до 18%.

2 2 комментария
3
Финансы
Маша Цепелева
Сервис для помощи в написании текстов на английском Grammarly привлёк $200 млн при оценке в $13 млрд Статьи редакции

Два года назад оценка стартапа составляла $1 млрд.

13 13 комментариев
19
Social Discovery Ventures
Осторожно, цифровые кочевники!

За последние два года пандемия полностью поменяла представление о том, как должен строится рабочий процесс. Только за 2020 год доля россиян, работающих в удаленном формате, возросла с 3% до 14%. И согласно опросу BCG 60% российский сотрудников хотят остаться на удаленке. Уже к сентябрю 2021 года на рынке труда количество вакансий, предлагающих…

1 1 комментарий
2
Приёмная
Sergey Shumsky
Озон не продал мне книги, отменив заказы (UPD: И не только мне...)

Всем привет! Хотелось бы написать про такой странный и неприятный эпизод, произошедший со мной вчера при совершении покупок на Озоне (могу предоставить скрины и прочие доказательства, если это будет кому интересно).

244 244 комментария
34
Ситидрайв
Кейс Ситидрайв: как бренду с многолетней историей за месяц обновить айдентику и дизайн всех поверхностей

Рассказывает руководитель команды дизайна

0 Обсудить
15
Больше статей
null