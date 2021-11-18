Сервис для помощи в написании текстов на английском Grammarly привлёк $200 млн при оценке в $13 млрд Статьи редакции
Два года назад оценка стартапа составляла $1 млрд.
- Grammarly привлёк деньги от инвестиционных компаний Baillie Gifford, General Catalyst, BlackRock и других. Компания планирует потратить деньги на увеличение команды, разработку новых продуктов и развитие ИИ-технологии, сообщает TechCrunch.
- Сервис на основе искусственного интеллекта ищет орфографические, грамматические ошибки и ненужные слова в текстах на английском языке. В платной версии за $12 есть функции определения тона письма и формальности, обнаружения плагиата в тексте и другие. По собственным данным, ежедневно Grammarly используют около 30 млн человек.
- Стартап основали в 2009 году украинские предприниматели Дмитрий Лидер, Максим Литвин и Алексей Шевченко. Сейчас в компании работает более 600 сотрудников, офисы находятся в Сан-Франциско, Ванкувере и Киеве.
- Первые инвестиции в $110 млн компания привлекла в 2017 году. В 2019 году сервис получил ещё $90 млн, а оценка превысила $1 млрд.
- В сентября 2021 года Grammarly открыла доступ к API своего cервиса и запустила платформу для разработчиков.
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