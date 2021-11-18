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Финансы
Маша Цепелева

Основатель Evergrande продал часть своей недвижимости и коллекции искусства на $1,1 млрд для погашения долгов компании Статьи редакции

Общий долг застройщика по кредитам первышает $300 млрд.

  • Основатель китайской Evergrande Хуэй Ка Янь из собственных средств погасил долги компании на $1,1 млрд, сообщила China Business News со ссылкой на близкие к нему источники. По данным Forbes, состояние Хуэй Ка Яня составляет $11,5 млрд.
  • Миллиардер начал продавать и закладывать активы в начале июля, сообщает издание. Источник Reuters уточнил, что гендиректор продал произведения искусства и каллиграфии из своей коллекции и заложил три объекта элитной недвижимости.
  • Компания также продала долю в стриминговой компании HengTen Network Group за €241 млн с убытком в €963 млн. В октябре Evergrande продала два частных самолета компании за $50 млн.
  • Evergrande — китайский застройщик с самым большим общим долгом в мире, более $300 млрд. В сентябре 2021 года компания обещала выплатить проценты по облигациям в $83,5 млн, но просрочила выплату. После этого власти Китая потребовали от основателя компании расплатиться по долгам из собственного кармана.
  • Аналитики сравнивают ситуацию с китайской компанией с началом мирового финансового кризиса 2008 года.
Обманутые дольщики и долг в $300 млрд: проблемы…
23 сентября компания должна выплатить проценты по облигациям или объявить по ним дефолт — эксперт…
vc.ru

#новость #evergrande

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18 комментариев
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Сергей Панин

Читал множество статей про данного застройщика, но из за не очень сильного знания мировой экономики, можете объяснить, почему все так сильно боятся, что он рухнет? Какие могут быть последствия?

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3
Сергей Иванов

проблема в том что он за собой потянет своих кредиторов, долги ведь у него перед кем то, в основном конечно перед самим Китаем

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2
Daniyar Karimov

Вряд ли
Большей частью долги перед физ лицами вкладчиками

Но банкротство может задеть рынок недвижимости в целом, а там рухнут очень многие по аналогии с ипотечным кризисом 2007

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3
Wall Street Shadow

откуда у физ лиц деньги? кредиты из китайский банков. откуда у китайских банков деньги? кредиты в долларах. рухнет любое звено кредитной цепочки – рухнет вся цепочка

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0
Маркетологов к стенке

Потому что на фондовом рынке не просто пузырь, а невероятный пузырь, который на порядок больше, чем все предыдущие вместе взятые. Вопрос не стоит, рухнет или нет фондовый рынок, вопрос состоит в том, когда именно он рухнет и что будет спусковым крючком для этого.
В пузыре все, абсолютно все, в особенности технологический сектор.
Отсюда все и боятся, успеют ли они выскочить из этого казино?! Ответ - нет.
Основная проблема в том, что обычные люди не понимают, что покупают и куда вкладывают деньги. Они думают, что купив акции компании, они становятся владельцами и они в любом случае, получат за эти акции деньги, но этого не произойдет, т.к. эти акции просто отберут, причем по закону. Люди останутся, и без денег, и без акций.
Таков план. ред.

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2
Wall Street Shadow

ваш комментарий пролился целительным бальзамом на больную душу

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0
Маркетологов к стенке

)) Почему? Вроде то, что я написал, известно всем. Это как казино, все знают, что они проиграют, но все равно идут туда.

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0
Wall Street Shadow

по факту – Евергранд уже рухнул, просто об этом официально не пишут в СМИ

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0
Руслан Ніколаєнко

"последнюю рубаху" с парня снимают, скоро на ролтон перейдет

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3
Балкон.Ру

Погасил 1 млрд из 300, молодец какой.

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2
Джон Картошкин

вялый Хуэй Ка

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1
Дмитрий Милюков

Нормально поднялся.

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0
Степан Фадеев

Хватит уже кризисов.

Ответить
0
Michael Shultz

Хочешь чтобы все росло по +30% за год бесконечно?

Ответить
0
Степан Фадеев

Нет, согласен просто на отсутствие падений.

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0
Postnikov Edward

Кризис, скорее, не структурный, а управленческий. Продажи с началом пандемии упали, долги росли, а управленцы надеялись на лучшее и продолжали кредитоваться на застройку. Когда пришло время платить по векселям, касса оказалась пуста. Если кризис не разрешится, то следом могут потянутся застройщики поменьше, и тогда может начаться структурный кризис. Но КПК все расставит на свои места и вытащит банкротов из ямы, как ФРС спасала Мерилл Линч и другие банки в 2008. Китай справится.

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0
Wall Street Shadow

ок, осталось продать ещё на 299 млрд.

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0
Vladimir

Он что 100% акционер?

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0
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