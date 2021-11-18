Основатель Evergrande продал часть своей недвижимости и коллекции искусства на $1,1 млрд для погашения долгов компании Статьи редакции
Общий долг застройщика по кредитам первышает $300 млрд.
- Основатель китайской Evergrande Хуэй Ка Янь из собственных средств погасил долги компании на $1,1 млрд, сообщила China Business News со ссылкой на близкие к нему источники. По данным Forbes, состояние Хуэй Ка Яня составляет $11,5 млрд.
- Миллиардер начал продавать и закладывать активы в начале июля, сообщает издание. Источник Reuters уточнил, что гендиректор продал произведения искусства и каллиграфии из своей коллекции и заложил три объекта элитной недвижимости.
- Компания также продала долю в стриминговой компании HengTen Network Group за €241 млн с убытком в €963 млн. В октябре Evergrande продала два частных самолета компании за $50 млн.
- Evergrande — китайский застройщик с самым большим общим долгом в мире, более $300 млрд. В сентябре 2021 года компания обещала выплатить проценты по облигациям в $83,5 млн, но просрочила выплату. После этого власти Китая потребовали от основателя компании расплатиться по долгам из собственного кармана.
- Аналитики сравнивают ситуацию с китайской компанией с началом мирового финансового кризиса 2008 года.
Потому что на фондовом рынке не просто пузырь, а невероятный пузырь, который на порядок больше, чем все предыдущие вместе взятые. Вопрос не стоит, рухнет или нет фондовый рынок, вопрос состоит в том, когда именно он рухнет и что будет спусковым крючком для этого.
В пузыре все, абсолютно все, в особенности технологический сектор.
Отсюда все и боятся, успеют ли они выскочить из этого казино?! Ответ - нет.
Основная проблема в том, что обычные люди не понимают, что покупают и куда вкладывают деньги. Они думают, что купив акции компании, они становятся владельцами и они в любом случае, получат за эти акции деньги, но этого не произойдет, т.к. эти акции просто отберут, причем по закону. Люди останутся, и без денег, и без акций.
Таков план. ред.
Кризис, скорее, не структурный, а управленческий. Продажи с началом пандемии упали, долги росли, а управленцы надеялись на лучшее и продолжали кредитоваться на застройку. Когда пришло время платить по векселям, касса оказалась пуста. Если кризис не разрешится, то следом могут потянутся застройщики поменьше, и тогда может начаться структурный кризис. Но КПК все расставит на свои места и вытащит банкротов из ямы, как ФРС спасала Мерилл Линч и другие банки в 2008. Китай справится.
Рассказывает руководитель команды дизайна
Два года назад оценка стартапа составляла $1 млрд.
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Всем привет! Хотелось бы написать про такой странный и неприятный эпизод, произошедший со мной вчера при совершении покупок на Озоне (могу предоставить скрины и прочие доказательства, если это будет кому интересно).
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