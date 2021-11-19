Банки ужесточили требования для выдачи льготных кредитов пострадавшим от пандемии компаниям Статьи редакции
Организациям либо отказывают, либо ставят дополнительные условия для получения денег.
Компаниям отказывают в кредитах по программе «ФОТ 3.0», хотя они выполняют все условия, рассказали «Ъ» совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров и глава совета директоров «Росинтера» Ростислав Ордовский-Танаевский. Сеть «Раковая» не получила кредит от «Сбера», а Delmar Family от «Альфа-банка». В «Шоколаднице» утверждают, что банки даже не рассматривают заявки от общепита.
- С такими же трудностями столкнулся турбизнес, компании в сфере организации праздников и салоны красоты, рассказали изданию в «Опоре России» и в аппарате омбудсменов.
- Кредиты не дают тем, у кого текущая EBITDA меньше, чем в 2019 году, говорит глава «Росинтера». В банках требуют залог, заявил Гончаров. Льготные кредиты дают тем, кто зарегистрировал бизнес после 1 июля 2021 года или участвовал в такой программе в 2020 году, говорят представители пострадавших отраслей.
- В ВТБ утверждают, что уже выдали рестораторам кредиты на 1 млрд рублей. В «Сбере» сообщили, что выдали около 2 тысяч займов общепиту. В «Росбанке» отрицают, что гостиничной-ресторанный бизнес входит в стоп-лист. В «Альфа-банке», ПСБ, МКБ, «Почта-банке» и в других крупных банках не ответили на запросы издания.
- Минэкономики попросило пострадавших сообщать о случаях отказа в кредитах или дополнительных условиях . Повторное обсуждение вопроса в ведомстве назначено на 22 ноября, рассказал источник «Ъ».
- 20 октября Путин объявил «нерабочими» дни с 30 октября по 7 ноября по всей России. Тогда же правительство предложило меры поддержки бизнеса, в том числе продление программы «ФОТ 3.0». Предельный объём кредита — один МРОТ на одного работника на год. Ставка кредита — 3% на 12 месяцев и первые полгода можно не платить основной долг и проценты.
Никто:
Абсолютно никто: вводим локдаун, увольнять никого нельзя, налоги и аренду - платить, льготные кредиты - брать
Бизнес: у нас закончилось золото, нужно больше золота, нам нечем платить уже взятые кредиты, и аренду (и зарплату!)
Банки: мы уже выдали бизнесу кредиты, там ещё прежние не отдали, да и вообще - смысл давать деньги, когда понятно, что это невозвратные расходы
Никто:
Абсолютно никто: в сложившейся ситуации абсолютно никто не виноват
проблему надо решать, договаривайтесь
Чтобы выбрать такой режим, в компании должно быть не больше пяти сотрудников, а выручка не должна превышать 60 млн рублей в год.
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Организациям либо отказывают, либо ставят дополнительные условия для получения денег.
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