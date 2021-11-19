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Финансы
Маша Цепелева

Банки ужесточили требования для выдачи льготных кредитов пострадавшим от пандемии компаниям Статьи редакции

Организациям либо отказывают, либо ставят дополнительные условия для получения денег.

  • Компаниям отказывают в кредитах по программе «ФОТ 3.0», хотя они выполняют все условия, рассказали «Ъ» совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров и глава совета директоров «Росинтера» Ростислав Ордовский-Танаевский. Сеть «Раковая» не получила кредит от «Сбера», а Delmar Family от «Альфа-банка». В «Шоколаднице» утверждают, что банки даже не рассматривают заявки от общепита.

  • С такими же трудностями столкнулся турбизнес, компании в сфере организации праздников и салоны красоты, рассказали изданию в «Опоре России» и в аппарате омбудсменов.
  • Кредиты не дают тем, у кого текущая EBITDA меньше, чем в 2019 году, говорит глава «Росинтера». В банках требуют залог, заявил Гончаров. Льготные кредиты дают тем, кто зарегистрировал бизнес после 1 июля 2021 года или участвовал в такой программе в 2020 году, говорят представители пострадавших отраслей.
  • В ВТБ утверждают, что уже выдали рестораторам кредиты на 1 млрд рублей. В «Сбере» сообщили, что выдали около 2 тысяч займов общепиту. В «Росбанке» отрицают, что гостиничной-ресторанный бизнес входит в стоп-лист. В «Альфа-банке», ПСБ, МКБ, «Почта-банке» и в других крупных банках не ответили на запросы издания.
  • Минэкономики попросило пострадавших сообщать о случаях отказа в кредитах или дополнительных условиях . Повторное обсуждение вопроса в ведомстве назначено на 22 ноября, рассказал источник «Ъ».
  • 20 октября Путин объявил «нерабочими» дни с 30 октября по 7 ноября по всей России. Тогда же правительство предложило меры поддержки бизнеса, в том числе продление программы «ФОТ 3.0». Предельный объём кредита — один МРОТ на одного работника на год. Ставка кредита — 3% на 12 месяцев и первые полгода можно не платить основной долг и проценты.

#новость #кредиты

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Ilya Brin

Никто:
Абсолютно никто: вводим локдаун, увольнять никого нельзя, налоги и аренду - платить, льготные кредиты - брать

Бизнес: у нас закончилось золото, нужно больше золота, нам нечем платить уже взятые кредиты, и аренду (и зарплату!)

Банки: мы уже выдали бизнесу кредиты, там ещё прежние не отдали, да и вообще - смысл давать деньги, когда понятно, что это невозвратные расходы

Никто:
Абсолютно никто: в сложившейся ситуации абсолютно никто не виноват
проблему надо решать, договаривайтесь

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3
Maxim Sergeevich

Тонко насчёт "абсолютно никто" 😉

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1
Евгений Кузовкин

Теперь их не только нельзя получить по обещанным условиям, но придётся ещё извиниться за взятие кредита?

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1
BearStrikesBack

Кредиты не дают тем, у кого текущая EBITDA меньше, чем в 2019 году, говорит глава «Росинтера».

Хороший тамада и конкурсы интересные

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1
John Dow

"Проблемой уже занимается Минэкономики, ближайшее совещание с участием бизнеса запланировано на 22 ноября." don't panic

Ответить
0
StepanCapusta

Ну да, ну да.. А там, глядишь, и все уже закончилось.
С самого начала было понятно, что это уже никакая не помощь, а фикция

Ответить
1
John Dow

что банки забили на предписание правительства - это они сами себе злобные буратины, посмотрим что через пару недель будет, кек, особенно с банками где больше 50% гос участие

Ответить
1
StepanCapusta

Не удивлюсь, если этот саботаж из-за того, что самим банкам проценты не будут компенсировать (или частично). Типа социальная нагрузка

Ответить
0
John Dow

не будут, вот сюрприз то - у нас социализм по факту сейчас

Ответить
1
Митя Мурасов

Ну тут честно говоря не самые обнищавшие сети в статье представлены, теремок то явно не обеднел

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0
Юрий Белоножкин

Есть пруфы?

Ответить
0
Митя Мурасов

мой пруф содержится в годовом финансовом отчете теремка за 2021 год.
дай мне к нему доступ и ты сам убедишься

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0
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