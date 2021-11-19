Правительство определило условия нового налогового режима для микропредприятий — без страховых взносов и отчётности Статьи редакции
Чтобы выбрать такой режим, в компании должно быть не больше пяти сотрудников, а выручка не должна превышать 60 млн рублей в год.
- «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» начнёт работать с июля 2022 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, сообщает «Ъ». Эксперимент продлится до 2028 года.
- Налоговая ставка составит 8% от выручки (была 6%) или 20% от прибыли (была 15%). При этом компании смогут не платить страховые взносы, кроме страхования от несчастных случаев и профзаболеваний.
- По аналоги с упрощённой системой налогообложения не надо будет платить налог на прибыль (для ИП — от НДФЛ), имущество и от НДС. Не нужно будет подавать налоговые декларации. ФНС будет сама рассчитывать налоги по данным контрольно-кассовой техники и операций по счетам в банках.
- В сентябре 2021 года стало известно, что ФНС разрабатывает законопроект о новом налоговом режиме. Сейчас на микропредприятия приходится 96% компаний сектора МСП (и 48% его работников). Сколько из них охватит новый режим, авторы проекта не сообщают.
Пенсионных отчислений не будет, это экономия здесь и сейчас. А что будет с пенсиями сотрудников? То есть пока они будут работать у такого работодателя, ни стажа, ни начислений. Ладно, если они финансово грамотные и будут сами делать накопления, но скорее всего просто потратят деньги. Да и думаю, что работодатель вряд ли будет платить сотрудникам больше, просто сэкономит себе в карман эти 30% от ПФР.
Для ИП без сотрудников, думаю определённые плюсы имеются . Выше правильно писали, что 6% ты гасил свои взносы, и далее налог был 6+1%, не забываем про 1% свыше 300к. Но ты должен делать это вовремя! Если не успел за квартал, то будет и налог и взнос. Вопрос зачем? По итогу имея просто 8%, вместо фактических 7% (а не 6-ти, как все думают), мы получаем на 1% налога больше, но уходит необходимость подавать декларацию и квартально платить взносы, уходит риск переплаты, если не успел с квартальными. Поэтому я бы перешёл.
Для тех, у кого выручка за год совсем маленькая. Например, если выручка хотя бы 1 млн, то выгоднее платить страховые взносы, особенно если ты без сотрудников работаешь. Подойдёт наверное фрилансерам, которые через ИП работают и другим мелким предпринимателям, у кого это скорее доп. заработок, а не основной доход.
Так разве 2% дополнительные в налоге не пойдут на страховые взносы? Я вот так понял, что просто налоговая сама распределит это теперь, чтобы бедный заебаный ИПшник в расчетах не утонул.
Что они примерно процент расхода на социалку посчитали и усреднили в один налог, который от прибыли берется.
Иначе вроде как не может быть, все имеют право на пенсию, как так - сотрудники без ПФР налога, непонятно. ред.
Мне кажется с той серьезностью и аппетитом которым преподносят новые налоги и сборы должны ввести занятия начиная с школ и назвать их «Налоги» потому что это реальность и с ней надо как то жить. При всем желании чтоб понять этот непонятно меняющийся механизм сбора денег нужно потратить не один день.
Судя по всему, грядёт замена онлайн-сервисам автоматического ведения бухгалтерии. Так как что там ПО само считал налог, что сейчас будет.
Одно плохо - раз часть взносов все равно нужно будет платить, то их должен кто-то считать. Да и от кадрового учёта никого не освободили...
Итог: очень сомнительная инициатива. Как вариант, налоговая хочет, чтобы бизнес научил её ПО считать налоги на основании данных банка/ккт +документов (по сути, это выездная проверка ежемесячная). И как результат, меньше включения человеческого фактора со стороны налоговой, т.е.штат инспекцией можно сокращать.
А если создать ПО по принятию законов, то и кое-какой другой штат можно было бы подсократить :) Тут бы уже бюджет в разы выйграл :)
Налоговые давно это уже делают на основе банковских вписок, банк в течении месяца после открытия счета должен уведомить ФНС. Вопрос как в ФНС ведётся учёт поступивших средств, одно дело приход от реализации, другое дело возвраты, перечисление между счетами, заем, грантовые средства, субсидии, пожертвования (если НКО) и т.п.
Вот тут я честно говоря не уверен. Одно дело уведомить об открытии счета, другое же - выписки из банка получать. Так что я бы не был так уверен. Или у Вас есть неопровержимые доказательства? :D
А если ещё вспомнить про уровень налогового образования у большей части налоговых инспекторов в территориальных инспекциях, то, чувствую, худо нам придётся.
по версии аналитиков «Ашманов и партнеры» в рамках конференции Optimization’21
Сказки Льюиса Кэрролла про Алису любят не только дети, но и взрослые. Парадоксальная логика английского математика и философа помогает прокачать скиллы, например, в сфере IT. Руководитель управления анализа данных и машинного обучения ПГК, Надежда Костякова, рассказала какие мысли писателя актуальны в корпоративной и среде и как, последовав за…
Компания хочет создать беспилотники, которые будут безопаснее, чем у Waymo и Tesla.
Чтобы выбрать такой режим, в компании должно быть не больше пяти сотрудников, а выручка не должна превышать 60 млн рублей в год.
Организациям либо отказывают, либо ставят дополнительные условия для получения денег.
1 ноября все четыре пиццерии Евгения Ткачёва в Ярославле отключили от системы «Додо пиццы»: управляющая компания объясняет это плохой работой, а сам франчайзи считает, что «Додо» хочет забрать точки себе. Теперь ситуация вылилась в публичный конфликт.
Рассказывает руководитель команды дизайна