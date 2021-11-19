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Финансы
Маша Цепелева

Правительство определило условия нового налогового режима для микропредприятий — без страховых взносов и отчётности Статьи редакции

Чтобы выбрать такой режим, в компании должно быть не больше пяти сотрудников, а выручка не должна превышать 60 млн рублей в год.

  • «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» начнёт работать с июля 2022 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, сообщает «Ъ». Эксперимент продлится до 2028 года.
  • Налоговая ставка составит 8% от выручки (была 6%) или 20% от прибыли (была 15%). При этом компании смогут не платить страховые взносы, кроме страхования от несчастных случаев и профзаболеваний.
  • По аналоги с упрощённой системой налогообложения не надо будет платить налог на прибыль (для ИП — от НДФЛ), имущество и от НДС. Не нужно будет подавать налоговые декларации. ФНС будет сама рассчитывать налоги по данным контрольно-кассовой техники и операций по счетам в банках.
  • В сентябре 2021 года стало известно, что ФНС разрабатывает законопроект о новом налоговом режиме. Сейчас на микропредприятия приходится 96% компаний сектора МСП (и 48% его работников). Сколько из них охватит новый режим, авторы проекта не сообщают.

#новость #налоги

2194 просмотров
51 51 комментарий
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51 комментарий
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Александр Романов

Пенсионных отчислений не будет, это экономия здесь и сейчас. А что будет с пенсиями сотрудников? То есть пока они будут работать у такого работодателя, ни стажа, ни начислений. Ладно, если они финансово грамотные и будут сами делать накопления, но скорее всего просто потратят деньги. Да и думаю, что работодатель вряд ли будет платить сотрудникам больше, просто сэкономит себе в карман эти 30% от ПФР.

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11
роман долгополов

В конторе с 6 человек,владелец вам видится классическим пузатым буржуем на яхте в цилиндре с сигарой в золотых зубах а на берегу сотрудники копошатся?Пусть и в карман сэкономит,он явно не в офшоры их складирует

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5
Ilya Konovalenko

Так начислений и сейчас нет. Взносы работодателя в Пенсионный фонд идут на оплату пенсий действующим пенсионерам, а не на накопление вашей пенсии.

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5
Madina Djalilova

А прям с пенсионным отчисления пенсия будет...
Кому 30-40 давно пора снять розовые очки и понять, что к моменту их 60-65 летит в стране окончательно всё доразворуют, включая весь пенсионный фонд

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4
Digger M

Не 30, а 22%. Население финансово безграмотное, все потратит. Работодатель жадный, положит себе в карман. Ясно-понятно. Отменить новую систему. ред.

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3
Александр Кабешов

Если это вариант выбора, то лучше чтобы он был, чем его не было. Каждый сделает так как хочет для себя.

Коллега указал на 30% из расчёта 22% - ПФР, 5,1% - ФФОМС, 2,9 - ФСС

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0
Digger M

Так коллеге и напишите об этом. Я в курсе, что это не просто вариант выбора, а пока эксперимент. И в ФСС отчисления не отменяли.

Ответить
0
Александр Кабешов

В ФСС не отменили отчисления от 0,2% до 8,5% в зависимости от класс профессионального риска.

Ответить
0
Агнец невинный

да куда и как бы их не отчисляли их всеравно просрут. лучше люди сами эти деньги здесь и сейчас куда то вложат да хоть в ту же недвижку- толку реально будет больше

Ответить
1
_nevo

Почему же, стаж, вроде, идёт даже при гпх

Ответить
0
Путачок

Сейчас почти все отчисления идут нынешним пенсионерам и это не скоро изменится. Так что их пенсия будет не сильно отличаться от тех, кто делает полноценные взносы.

Ответить
0
Мой Финансовый консультант

Супер реформа, малым предприятиям станет полегче👍

Ответить
2
Дмитрий Пелипас

От того, что налоги подняли с 6 до 8? 😅

Ответить
12
Лекарственный завод

Я сын налоговика. Не всё так однозначно. Микропредприятие должно просчитать несколько вариантов налогообложения — вполне может оказаться, что новый режим будет выгоднее. Всё зависит от структуры/окладов/схемы/сферы работы.

Ответить
1
Andrey Gordeev

Я сын налоговика

Звучит угрожающе

Ответить
2
Лекарственный завод

Я вас по ИНН вычислю!

Ответить
2
Дмитрий Банников

👌🏻

Ответить
0
Лекарственный завод

Давайте список плюсов - порадуемся вместе

Ответить
0
Kirill R.

Плюсы:
1. Новая новость

Ответить
4
Денис Середов

А в чем она супер по сравнению с текущей упрощённой под 6%?

Ответить
0
Anton Maksimov

Не надо платить взносы и ндфл сотрудников. Не надо подавать отчетность

Ответить
3
Евгений Симутин

Это вы про нажатие 1-2 кнопки, которые сейчас практически в любом мсп-банкинге есть?

Ответить
1
Anton Maksimov

И ещё минимум 28 отчетов за сотрудников

Ответить
4
Евгений Кузовкин

А там где ты единственный сотрудник и не можешь работать по патенту?

Ответить
0
Anton Maksimov

Остаться на 6%

Ответить
1
Andrey Gordeev

Патент одновременно с УСН применяется. Интересно, можно ли применять патент с этим новым режимом, платить по патенту и не подавать отчетность согласно новому режиму?

Ответить
0
Агнец невинный

а еще надо почти целого человека держать для этого или аутсорсить - тоже экономия

Ответить
0
Иван С.

Для ИП без сотрудников, думаю определённые плюсы имеются . Выше правильно писали, что 6% ты гасил свои взносы, и далее налог был 6+1%, не забываем про 1% свыше 300к. Но ты должен делать это вовремя! Если не успел за квартал, то будет и налог и взнос. Вопрос зачем? По итогу имея просто 8%, вместо фактических 7% (а не 6-ти, как все думают), мы получаем на 1% налога больше, но уходит необходимость подавать декларацию и квартально платить взносы, уходит риск переплаты, если не успел с квартальными. Поэтому я бы перешёл.

Ответить
5
Владимир Кузьмин

Плюс к этому можно не работать ,тот же месяц, а может и два, и не платить страховые взносы. Сумма которых сейчас порядка 40 тыс в год

Ответить
2
Руслан Агаев

Чем дальше тем сложнее.. ) ред.

Ответить
0
Андрей

в ИП на 6% можно было взносами гасить налог и это было выгодно

Ответить
5
Михаил Филиппов

Такая возможность останется, новый режим вроде бы пока на выбор.

Ответить
0
Азамат Салахов

И сейчас можно и пользуются этим предприниматели. При каких то показателях бизнеса (оборот, кол-во сотрудников) может быть выгодна и новая форма налога

Ответить
0
Дмитрий Банников

Объясните не понятливому😎,чем это нововведение лучше для ИП?

Ответить
4
Дмитрий Малахов

Ну оно лучше для ИП с сотрудниками. Остальным хуже.
Тем кто без сотрудников и малая выручка - проще самозанятость

Ответить
1
Лекарственный завод

Банки на платежи на физиков заградительные тарифы поставили. А вот на ООО и ИП по цене платежки

Ответить
0
Михаил Филиппов

Для тех, у кого выручка за год совсем маленькая. Например, если выручка хотя бы 1 млн, то выгоднее платить страховые взносы, особенно если ты без сотрудников работаешь. Подойдёт наверное фрилансерам, которые через ИП работают и другим мелким предпринимателям, у кого это скорее доп. заработок, а не основной доход.

Ответить
0
Gleb Kudryavtcev

Соц. взносы платить не нужно, бухгалтерию вести - все автоматом. Вообще красота, а не режим на самом деле.

Ответить
0
Andrey Gordeev

Ну всё же на 1% больше налогов платить надо.

Ответить
0
Artemy

Страшно

Ответить
3
Konstantin Kraft

Удивительно читать комментарии к новостям о нашей стране:
— «Повысили налоги» — «Душат бизнес, суки!»
— «Отменили страховые платежи» — «Сволочи, люди без пенсий останутся!»
Чтобы ни происходило внутри — все плохо, только вне её шоколадно.

Ответить
2
Silverjohn

Так разве 2% дополнительные в налоге не пойдут на страховые взносы? Я вот так понял, что просто налоговая сама распределит это теперь, чтобы бедный заебаный ИПшник в расчетах не утонул.
Что они примерно процент расхода на социалку посчитали и усреднили в один налог, который от прибыли берется.
Иначе вроде как не может быть, все имеют право на пенсию, как так - сотрудники без ПФР налога, непонятно. ред.

Ответить
0
Mitya Vol

А чего это так клёво? 🧐

Ответить
1
Руслан Агаев

Мне кажется с той серьезностью и аппетитом которым преподносят новые налоги и сборы должны ввести занятия начиная с школ и назвать их «Налоги» потому что это реальность и с ней надо как то жить. При всем желании чтоб понять этот непонятно меняющийся механизм сбора денег нужно потратить не один день.

Ответить
1
Dmitriy Lobanov

Финансово грамотное население мало кому выгодно, пропадет самый ценный ресурс

Ответить
0
Агнец невинный

конечно надо. вон у скандинавов реально в школе есть уроки на тему "как жить эту жизнь" - там рассказывают как платить налоги, как кредиты брать а когда их не надо брать и прочие вещи которым у нас 70% взрослого населения то не владеет

Ответить
0
Anton Kamaev

Судя по всему, грядёт замена онлайн-сервисам автоматического ведения бухгалтерии. Так как что там ПО само считал налог, что сейчас будет.
Одно плохо - раз часть взносов все равно нужно будет платить, то их должен кто-то считать. Да и от кадрового учёта никого не освободили...
Итог: очень сомнительная инициатива. Как вариант, налоговая хочет, чтобы бизнес научил её ПО считать налоги на основании данных банка/ккт +документов (по сути, это выездная проверка ежемесячная). И как результат, меньше включения человеческого фактора со стороны налоговой, т.е.штат инспекцией можно сокращать.
А если создать ПО по принятию законов, то и кое-какой другой штат можно было бы подсократить :) Тут бы уже бюджет в разы выйграл :)

Ответить
0
Александр Кабешов

Налоговые давно это уже делают на основе банковских вписок, банк в течении месяца после открытия счета должен уведомить ФНС. Вопрос как в ФНС ведётся учёт поступивших средств, одно дело приход от реализации, другое дело возвраты, перечисление между счетами, заем, грантовые средства, субсидии, пожертвования (если НКО) и т.п.

Ответить
0
Anton Kamaev

Вот тут я честно говоря не уверен. Одно дело уведомить об открытии счета, другое же - выписки из банка получать. Так что я бы не был так уверен. Или у Вас есть неопровержимые доказательства? :D
А если ещё вспомнить про уровень налогового образования у большей части налоговых инспекторов в территориальных инспекциях, то, чувствую, худо нам придётся.

Ответить
0
Агнец невинный

в некоторых странах зарубежом так и есть налоговая сама считает налоги. но бухучет всеравно остается

Ответить
0
Anton Kamaev

А какой в этом смысл? Условно, повышение собираемости налогов и их контроль? Вряд-ли же они так бизнес разгружают?

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0
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