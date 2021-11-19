Еще один способ генерить контент для бизнес-блогов

Некоторые копирайтеры и SMM-специалисты сталкиваются с проблемой: не знаю, о чем написать. Если это личный блог, то осмелюсь заявить: нечего сказать подписчикам — не надо давить из себя контент. Но как быть контент-менеджеру в компании, если не генерить посты просто нельзя. Вот мой опыт создания идей для публикаций.