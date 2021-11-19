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Финансы
Маша Цепелева

ВТБ получит около 100 млрд рублей после продажи своей доли в сети «Магнит» — «Интерфакс» Статьи редакции

Банку принадлежат 17,3% акций «Магнита».

  • В рамках размещения акций «Магнита» из пакета ВТБ заявки по цене ниже 5700 рублей за бумагу не будут удовлетворять, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с информацией инвесторам от организатора размещения. Цена, по которой отсекаются заявки, обычно становится итоговой, пишет издание.

  • Так ВТБ получит около 25,7 млрд рублей за продажу 4,4%, акций частным инвесторам и около 74,7 млрд рублей — за продажу 12,88% «Магнита» Marathon Group. Сумма двух сделок составит 100,4 млрд рублей.

  • ВТБ объявил о продаже акций сети «Магнит» 18 ноября. Marathon Group после сделки увеличит свою долю до 29% и станет крупнейшим акционером «Магнита», поэтому сделку должна одобрить ФАС.
  • В 2018 году ВТБ купил 29,1% акций сети «Магнит» за 138 млрд рублей у основателя ритейлера Сергея Галицкого. В мае 2018 года ВТБ продал 11,82% акций из своего пакета Marathon Group. Сейчас доля Marathon Group составляет 16,8%.

#новость #втб #магнит

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11 комментариев
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bloger

Пятерочка лучше Магнита!

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2
1 комментарий
Кигхриль Vselensky

Раздали бы лучше эти деньги линейному персоналу

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1
Семен Переделкин

Лучше бы мне.

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3
Кигхриль Vselensky

От каждого по способностям каждому по потребностям

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0
Кигхриль Vselensky

И кошкожена

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0
Igor Kachura

Вернули бы акции Арутюняну.

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0
Александр Якунин

В убыток, серьезно

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0
Sergey Ivanov

Купили 29,1% за 138 лярдов
Продали 17,28 за 100 лярдов.

Убытка особо не видно.

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2
роман долгополов

Так нужно смотреть не в кредит ли от самого ВТБ куплены будут эти 17,28 процентов ,да и на условия кредита.
Ведь в покупателях очень талантливый зять министра иностранных дел РФ

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3
Johnny Vorony

свой доли

@Маша Цепелева, букву Е в заголовке пропустили

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0
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