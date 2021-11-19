Прозаседавшиеся: как бюрократия убивает творческий потенциал

Привет! Меня зовут Кирилл Алексиевич, я руководитель литклуба Bedlam в Сигнум. Сегодня поговорим о том, почему без бумажки ты не букашка, а все еще человек, как круги бюрократического ада убивают творческий потенциал, почему бюрократия, в частности в вузах, — это плохо и как Сигнум борется с крючкотворством.