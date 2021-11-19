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Финансы
Маша Цепелева

ВТБ получит около 100 млрд рублей после продажи свой доли в сети «Магнит» — «Интерфакс» Статьи редакции

Банку принадлежат 17,3% акций «Магнита».

  • В рамках размещения акций «Магнита» из пакета ВТБ заявки по цене ниже 5700 рублей за бумагу не будут удовлетворять, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с информацией инвесторам от организатора размещения. Цена, по которой отсекаются заявки, обычно становится итоговой, пишет издание.

  • Так ВТБ получит около 25,7 млрд рублей за продажу 4,4%, акций частным инвесторам и около 74,7 млрд рублей — за продажу 12,88% «Магнита» Marathon Group. Сумма двух сделок составит 100,4 млрд рублей.

  • ВТБ объявил о продаже акций сети «Магнит» 18 ноября. Marathon Group после сделки увеличит свою долю до 29% и станет крупнейшим акционером «Магнита», поэтому сделку должна одобрить ФАС.
  • В 2018 году ВТБ купил 29,1% акций сети «Магнит» за 138 млрд рублей у основателя ритейлера Сергея Галицкого. В мае 2018 года ВТБ продал 11,82% акций из своего пакета Marathon Group. Сейчас доля Marathon Group составляет 16,8%.

#новость #втб #магнит

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