X5 Group запустила банковские карты для оплаты покупок и перевода денег — с кешбэком и процентами на остаток Статьи редакции
Карты лояльности «Перекрёстка» и «Пятёрочки» можно будет обновить до банковской в приложении.
X5 Group запустила финансовые услуги. Первый продукт — цифровая карта, которая объединяет карты лояльности и банковские услуги, объявила компания. Ей можно оплачивать покупки, переводить деньги, получать на неё кешбэк и проценты на остаток к концу года.
Банковскую «X5 Карту» можно оформить в приложении «Перекрёстка» в Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске, Уфе, Перми, Воронеже. В течение месяца можно будет оформить в приложении «Пятёрочки» в тех же городах и в Новосибирске, Омске и Красноярске.
Чтобы получить карту, надо обновить текущую карту лояльности. Её можно выпустить в физическом виде и заказать доставку курьером. В течение месяца появятся стойки «Х5 Банка» в 30 магазинах «Пятёрочка» в Москве, где тоже можно будет оформить карту.
Пополнить счёт можно через приложения сетей или «Альфа-банка» без комиссий, а также через другие банкоматы и СБП.
Кешбэк на карты — до 2% за покупки в магазинах сети, аптеках оплату транспорта и услуги ЖКХ. Процент на остаток средств на карте — в первые 2 месяца до 8% годовых на среднемесячную сумму на карте, после — 3% годовых. Проценты начисляются на сумму не более 300 тысяч рублей.
Выпуск и обслуживание бесплатные. «Х5 Банк» планирует запустить и другие платёжные сервисы под своим брендом.
В ноябре 2021 года X5 Group и «Альфа-банк» зарегистрировали дочернюю компанию для запуска «Х5 банка».
- Впервые о планах компании запустить финансовый сервис стало известно в феврале 2021 года. По данным «Ъ», проект возглавил бывший директор дивизиона «Платежи и переводы» «Сбера» Кирилл Дмитриев.
Росбанк один из самых лояльных к скамщикам и мошенникам (забивают на проверку источников доходов, их не волнует множество переводов и мгновенных обналов, им просто пох на обращения жертв, не делают дополнительной проверки в таком случае, до обращения полиции они не будут блокировать мошенников). Думаю теперь Вам будет понятно что и антифрод у них никакой т.к. оценку подозрительности операций они делают не качественную. ред.
Кобрендинговая карта с Тинькофф- Перекресток дает 4% на остаток, правда "фантиками" (баллами): https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/perekrestok/
А "собственная" X5 card - только 3% ???
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Карты лояльности «Перекрёстка» и «Пятёрочки» можно будет обновить до банковской в приложении.
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