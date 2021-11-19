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Финансы
Маша Цепелева

X5 Group запустила банковские карты для оплаты покупок и перевода денег — с кешбэком и процентами на остаток Статьи редакции

Карты лояльности «Перекрёстка» и «Пятёрочки» можно будет обновить до банковской в приложении.

18 18 комментариев
761 просмотров

X5 Group запустила финансовые услуги. Первый продукт — цифровая карта, которая объединяет карты лояльности и банковские услуги, объявила компания. Ей можно оплачивать покупки, переводить деньги, получать на неё кешбэк и проценты на остаток к концу года.

Банковскую «X5 Карту» можно оформить в приложении «Перекрёстка» в Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске, Уфе, Перми, Воронеже. В течение месяца можно будет оформить в приложении «Пятёрочки» в тех же городах и в Новосибирске, Омске и Красноярске.

Чтобы получить карту, надо обновить текущую карту лояльности. Её можно выпустить в физическом виде и заказать доставку курьером. В течение месяца появятся стойки «Х5 Банка» в 30 магазинах «Пятёрочка» в Москве, где тоже можно будет оформить карту.

Пополнить счёт можно через приложения сетей или «Альфа-банка» без комиссий, а также через другие банкоматы и СБП.

Кешбэк на карты — до 2% за покупки в магазинах сети, аптеках оплату транспорта и услуги ЖКХ. Процент на остаток средств на карте — в первые 2 месяца до 8% годовых на среднемесячную сумму на карте, после — 3% годовых. Проценты начисляются на сумму не более 300 тысяч рублей.

Выпуск и обслуживание бесплатные. «Х5 Банк» планирует запустить и другие платёжные сервисы под своим брендом.

Карта «Перекрёстка» X5 Group

  • В ноябре 2021 года X5 Group и «Альфа-банк» зарегистрировали дочернюю компанию для запуска «Х5 банка».

  • Впервые о планах компании запустить финансовый сервис стало известно в феврале 2021 года. По данным «Ъ», проект возглавил бывший директор дивизиона «Платежи и переводы» «Сбера» Кирилл Дмитриев.

#новость #x5банк #x5group

18 18 комментариев
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18 комментариев
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Василий Либерман

Баллы перекрёстка под надежной защитой?))))

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5
Даниил Рыжков

При этом нужно тратить от 5 тысяч в перекрестке для такого кешбека. За траты в других магазинах ничего не начисляется. В их совместной карте с тинькофф до сих пор условия выглядят лучше (там 3% на покупки в перекрестке, 1% на все остальное)

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3
Madegghead

так у Альфы лучше же текущая карта. 2% на все баллами Перекрестка.

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0
Вик Бой

хорошая попытка, но нет спасибо, вижу альфа - давай досвидания

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2
Ezra

Условия так себе. В Росбанк Affinity карта дает просто так 2% на все

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1
Ezra

Тем более это альфа, со своим округлением в сотку в кешбек, в Росбанке за каждые 50 дают

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0
Emil Ramazanov

Росбанк один из самых лояльных к скамщикам и мошенникам (забивают на проверку источников доходов, их не волнует множество переводов и мгновенных обналов, им просто пох на обращения жертв, не делают дополнительной проверки в таком случае, до обращения полиции они не будут блокировать мошенников). Думаю теперь Вам будет понятно что и антифрод у них никакой т.к. оценку подозрительности операций они делают не качественную. ред.

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0
Чит Чат

Такие карты у них были лет 5-ть назад... у меня такая же.. ред.

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0
Чит Чат

Зачем делать «Х5 Банка», если есть Альфа-банк? Или от Альфы откажутся?
Т.е. вообще не понятно, кому и нахера это нужно? Зарплатная карта сотрудников?

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0
Дмитрий Филиппов

Да, теперь зарплаты можно крутить в своем банке.

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0
Чит Чат

Так у них и так был свой Альфа-банк.

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0
Nikolay Vavilov

более гранулярная сегментация. Тип отдельная карта для авто/бензина, отдельная для билетов на самолет, отдельная на продукты и т.д.
Условно, будет далее медицинская карта. К ней привязаны партнеры-клиники, страховые - через них отдельный маркетинг и конкуренция с "обычной" дебетовкой.

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0
Johnny Vorony

Уже столько кешбеков, хрен разберешься в них. Альфа по яндексу до сих пор косячит, теперь и по перекрестку нужно будет выбивать. Устал уже с ними бороться ...

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0
Alex Moren

Блин, их угоняли перебором, как помню, была статья на хабре, где чувак тратил чужие рубли. Надеюсь мою древную карту никто не апнет до банковской с такими чудо-програмистами в X5

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0
Изя Слоу
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0
Alexander Manusevich

Кобрендинговая карта с Тинькофф- Перекресток дает 4% на остаток, правда "фантиками" (баллами): https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/perekrestok/
А "собственная" X5 card - только 3% ???

Дебетовая карта Перекрёсток – Тинькофф
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www.tinkoff.ru
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0
DeadFine

«В ноябре 2021 года X5 Group и «Альфа-банк» зарегистрировали дочернюю компанию для запуска «Х5 банка»

Поясните на пальцах манёвр, пожалуйста. Технически, тупо к картам Альфы нарисовали новый дизайн? Запуск нового банка это ведь гемморой огромный.

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0
Изя Слоу

Вероятно что-то вроде виртуального оператора мобильной связи.

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0
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