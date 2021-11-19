Карты лояльности «Перекрёстка» и «Пятёрочки» можно будет обновить до банковской в приложении.

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X5 Group запустила финансовые услуги. Первый продукт — цифровая карта, которая объединяет карты лояльности и банковские услуги, объявила компания. Ей можно оплачивать покупки, переводить деньги, получать на неё кешбэк и проценты на остаток к концу года.

Банковскую «X5 Карту» можно оформить в приложении «Перекрёстка» в Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске, Уфе, Перми, Воронеже. В течение месяца можно будет оформить в приложении «Пятёрочки» в тех же городах и в Новосибирске, Омске и Красноярске.

Чтобы получить карту, надо обновить текущую карту лояльности. Её можно выпустить в физическом виде и заказать доставку курьером. В течение месяца появятся стойки «Х5 Банка» в 30 магазинах «Пятёрочка» в Москве, где тоже можно будет оформить карту.

Пополнить счёт можно через приложения сетей или «Альфа-банка» без комиссий, а также через другие банкоматы и СБП.

Кешбэк на карты — до 2% за покупки в магазинах сети, аптеках оплату транспорта и услуги ЖКХ. Процент на остаток средств на карте — в первые 2 месяца до 8% годовых на среднемесячную сумму на карте, после — 3% годовых. Проценты начисляются на сумму не более 300 тысяч рублей.

Выпуск и обслуживание бесплатные. «Х5 Банк» планирует запустить и другие платёжные сервисы под своим брендом.

Карта «Перекрёстка» X5 Group