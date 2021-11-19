Партнёр Blue Origin Джеффа Безоса по созданию космической станции Sierra Space привлёк $1,4 млрд Статьи редакции
Компания хочет построить собственный космолёт и вложиться в проект по созданию космической станции.
- В раунде участвовали General Atlantic, Coatue и Moore Strategic Ventures, а также фонды прямых инвестиций BlackRock и AE Industrial Partners, пишет CNBC.
- Компания получила оценку в $4,5 млрд. Это первые внешние инвестиции с апреля 2021 года, когда Sierra Space образовалась как «дочка» компании Sierra Nevada Corporation, отмечает издание.
- Полученные средства она направит на создание космического самолёта Dream Chaser для доставки грузов и экипажа на низкую околоземную орбиту, а также на совместный с Blue Origin проект по строительству космической станции Orbital Reef.
- В октября Blue Origin Джеффа Безоса объявила о планах создать в 2020-х годах собственную космическую станцию Orbital Reef. Компания занимается строительством уже более года. Кроме Sierra Space, основными её партнёрами стали Boeing, Redwire Space и Genesis Engineering.
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