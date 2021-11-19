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Финансы
Nazigul Jusupova

Партнёр Blue Origin Джеффа Безоса по созданию космической станции Sierra Space привлёк $1,4 млрд Статьи редакции

Компания хочет построить собственный космолёт и вложиться в проект по созданию космической станции.

  • В раунде участвовали General Atlantic, Coatue и Moore Strategic Ventures, а также фонды прямых инвестиций BlackRock и AE Industrial Partners, пишет CNBC.
  • Компания получила оценку в $4,5 млрд. Это первые внешние инвестиции с апреля 2021 года, когда Sierra Space образовалась как «дочка» компании Sierra Nevada Corporation, отмечает издание.
  • Полученные средства она направит на создание космического самолёта Dream Chaser для доставки грузов и экипажа на низкую околоземную орбиту, а также на совместный с Blue Origin проект по строительству космической станции Orbital Reef.
  • В октября Blue Origin Джеффа Безоса объявила о планах создать в 2020-х годах собственную космическую станцию Orbital Reef. Компания занимается строительством уже более года. Кроме Sierra Space, основными её партнёрами стали Boeing, Redwire Space и Genesis Engineering.
Космолёт Dream Chaser  Sierra Space

#новости #sierraspace #blueorigin

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3 комментария
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Печатное бабло все-таки нужно куда-то девать -)

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Александр Якунин

Просто недвижимость в Европе это не модно, прогрессивнее в космосе

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Фиктивный Аккаунт

Насколько я понимаю, ставка будет сделана на Dream Chaser? Или Безос будет делать свой корабль? Ведь челнок пока только в грузовом варианте планируется.

Да и New Glenn слишком большая ракета для него.

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