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Финансы
Маша Цепелева

Налоговая служба запланировала полностью отказаться от деклараций 3-НДФЛ к 2024 году Статьи редакции

С мая декларации можно не подавать при получении налогового вычета за покупку жилья и погашение процентов по кредитам.

Ведомство планирует полностью автоматизировать заполнение декларации о доходах физлиц 3-НДФЛ, рассказал глава ФНС Даниил Егоров РБК.

Служба будет сама заполнять декларации, если получит доступ к данным о сделках и другим. По данным ФНС, россияне подают около 14 млн деклараций в год.

Чтобы мы доверительно общались с плательщиками, они должны видеть, что мы не только контрольную функцию выполняем, но и сервисы автоматизируем. Именно поэтому мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и покроем все остальные вычеты таким образом. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году.

Даниил Егоров
глава ФНС

Самостоятельно заполнять 3-НДФЛ надо при продаже жилья, получении в дар недвижимости, машин, ценных бумаг и другого имущества не от близких родственников, при получении дохода от иностранных источников, от физлиц — не налоговых агентов и при оформлении выигрыша в лотерею.

  • В мае 2021 года вступил в силу закон об оформлении налоговых вычетов без декларации за покупку жилья, погашение процентов по кредитам и за доход по операциям на инвестиционном счёте. На социальные вычеты надо подавать декларацию.
  • ФНС протестировала систему электронных доверенностей на блокчейн-платформе, сообщил Егоров. В будущем она сможет заменить электронный документооборот, считают в службе.

#новость #налоги

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12 12 комментариев
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Valeryi Ozarnichuk

Простого авто-заполнения мало. Нужно автоматически учитывать вычеты/послабления и другие преимущества, которые предоставляются некоторым категориям граждан.

А то сейчас все работает так, что спишут они автоматически. А вот чтобы что-то начислили тебе - нужно пройти 9 кругов ада и бабушку на входе. При этом надо еще самому как-то узнать, что тебе что-то положено.

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5
L A

Последние пять лет стабильно получаю вычеты. глобально налоговой можно вменить можно только то что системно не соблюдают сроки, а в остальном были пару раз какие-то довольно простые ситуации типа "не увидели в системе документы хотя квитанция о приёме есть", что решалось "обращением в свободной форме".

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1
Михаил Качалов

Служба будет сама заполнять декларации

- это страшно. Хотел недавно воспользоваться формой заполнения 3НДФЛ на сайте налоговой, а там не предусмотрено соглашение о распределении имущественного вычета с супругой, в итоге вычет считается неправильно. И эту форму они пилили несколько лет(

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4
L A

> формой заполнения 3НДФЛ на сайте налоговой

Есть ещё виндовая программа "декларация", если там с 2012 года ничего не изменилось, то там можно править тупо всё(но для обычного пользователя она сложнее в разы).
В итоге она сформирует XML-ку которую можно подать через ЛК ФЛ.

Есть ли какие-либо коммерческие сервисы где ваш случай был предусмотрен?
Не троллинга ради, действительно интересною

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1
Igor Fedorov

Тоже столкнулся в свое время с аналогичным вопросом, деля вычет с БЖ. Подавал через программу "Декларация". В принципе, она заполняется довольно-таки быстро, долго было только вручную доходы забивать (правда это было 3-4 года назад). Хотя на сайте, несомненно, удобнее.

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0
Персональный хичхакер

… и другого имущества не от близких родственников

Ребзя, я просто предлагаю нам всем породниться.

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2
Oleg Zhuravlev

Мы и так все родня в 9-10 колене ;) как минимум ;))

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3
Иван Иван

Хорошо бы чтоб законы, которые дают преимущество гражданам, автоматически срабатывали, и давали пользу (экономия налогов или какие то субсидии, или если тебя уволили, то сразу на биржу труда встать) а то только кнут ощущуется пока что

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1
Игорь Крафт

Неужели в нашей стране за наши налоги будут делать что то сами!!!

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0
Zumonn

А когда то не делали чтоли?

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0
taylorleylawp53@gmail.com

Thanks for sharing, I am very impressed with your post.

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0
Aleksei Shtein

С мая декларации можно не подавать при получении налогового вычета за покупку жилья и погашение процентов по кредитам.

не правда. Если купил квартиру за налик, то надо все по старинке

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