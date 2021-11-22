Налоговая служба запланировала полностью отказаться от деклараций 3-НДФЛ к 2024 году Статьи редакции
С мая декларации можно не подавать при получении налогового вычета за покупку жилья и погашение процентов по кредитам.
Ведомство планирует полностью автоматизировать заполнение декларации о доходах физлиц 3-НДФЛ, рассказал глава ФНС Даниил Егоров РБК.
Служба будет сама заполнять декларации, если получит доступ к данным о сделках и другим. По данным ФНС, россияне подают около 14 млн деклараций в год.
Самостоятельно заполнять 3-НДФЛ надо при продаже жилья, получении в дар недвижимости, машин, ценных бумаг и другого имущества не от близких родственников, при получении дохода от иностранных источников, от физлиц — не налоговых агентов и при оформлении выигрыша в лотерею.
- В мае 2021 года вступил в силу закон об оформлении налоговых вычетов без декларации за покупку жилья, погашение процентов по кредитам и за доход по операциям на инвестиционном счёте. На социальные вычеты надо подавать декларацию.
- ФНС протестировала систему электронных доверенностей на блокчейн-платформе, сообщил Егоров. В будущем она сможет заменить электронный документооборот, считают в службе.
Простого авто-заполнения мало. Нужно автоматически учитывать вычеты/послабления и другие преимущества, которые предоставляются некоторым категориям граждан.
А то сейчас все работает так, что спишут они автоматически. А вот чтобы что-то начислили тебе - нужно пройти 9 кругов ада и бабушку на входе. При этом надо еще самому как-то узнать, что тебе что-то положено.
Последние пять лет стабильно получаю вычеты. глобально налоговой можно вменить можно только то что системно не соблюдают сроки, а в остальном были пару раз какие-то довольно простые ситуации типа "не увидели в системе документы хотя квитанция о приёме есть", что решалось "обращением в свободной форме".
> формой заполнения 3НДФЛ на сайте налоговой
Есть ещё виндовая программа "декларация", если там с 2012 года ничего не изменилось, то там можно править тупо всё(но для обычного пользователя она сложнее в разы).
В итоге она сформирует XML-ку которую можно подать через ЛК ФЛ.
Есть ли какие-либо коммерческие сервисы где ваш случай был предусмотрен?
Не троллинга ради, действительно интересною
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С мая декларации можно не подавать при получении налогового вычета за покупку жилья и погашение процентов по кредитам.
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