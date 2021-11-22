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Финансы
Маша Цепелева

Количество самозанятых в России впервые сравнялось с количеством ИП Статьи редакции

В конце 2020 года было около 1,5 млн самозанятых россиян.

  • В России больше 3,5 млн самозанятых, рассказал глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК.
  • По данным ФНС, на 1 ноября в России зарегистрировано 3,54 млн действующих индивидуальных предпринимателей. В конце 2020 года ведомство сообщало о 1,5 млн зарегистрированных самозанятых.
  • Самыми популярными видами деятельности у самозанятых стали автомобильные и транспортные услуги, ремонт, строительство, услуги в сфере красоты, перечисляла в июле 2021 года директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Инна Дадаян.

  • Специальный налоговый режим для самозанятых действует с 2019 года. Выбрать его можно, если нет наёмных работников, а доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Самозанятые платят налог 4% за услуги физлицами и 6% при работе с компаниями.

#новость #самозанятые

1912 просмотров
84 84 комментария
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84 комментария
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Олег Калинин

Яндекс такси, еда и другие крупные компании заставили курьеров, водителей стать самозанятыми?

Ответить
12
Alexandr Leibowitz

Самыми популярными видами деятельности у самозанятых стали автомобильные и транспортные услуги, ремонт, строительство, услуги в сфере красоты

Собственно, все те сферы, где традиционно правит бал черный нал и работа без трудового договора, либо с договором ГПХ.
Почему-то среди самозанятых маловато научных сотрудников, айтишников (сммщики не в счёт), врачей, и иных "серьезных" профессий.

Ответить
0
Сергей Сергеев

ну, в it тоже модно стало оформлять как самозанятых либо ИП, компании которые стандартным способом не могут платить зарплаты, но хотят предложить конкурентную зп предлагают такие варианты

Ответить
4
ЯжПрограммист

У самозанятых потолок не подходит для нормальной айтишной зп.

Ответить
0
Максим Иванников

Потому что эти люди редко ведут деятельность самостоятельно и без сотрудников? Этот режим создан не для профессий, а для собственно самозанятости. Хотя понятно, что используется часто вместо ГПХ.

Ответить
1
Олег Калинин

Они есть, но в общей массе их доля настолько низкая, что даже в статистических отчётах они не заметны, хотя это самые настоящие Самозанятые.

Ответить
0
Персональный хичхакер

Потому что научных сотрудников, айтишников (сммщики не в счёт), врачей, и иных "серьезных" профессий вообще мало.

Ответить
0
Dima Tsurkan

Я сам на днях сделался самозанятым. Оказалось, что если доход до 2.4млн в год - можно легко им быть и платить всего 6% с каждого дохода. Просто сказка! В то время как, если делать ИП, то это надо в налоговую, тонна бумаг, нервов, налоговые все в ж… мира, платить за ИП даже если не приносит доход.
Короче, я дико рад, что самозанятый это так легко и классно, 3 минуты и готово 😁

Ответить
9
Персональный хичхакер

ну к справедливости если ты фрилансер на ИП там сейчас в банках типо точки все норм, не какой тонны доков нет:)

Ответить
3
Никита Шультайс

И те же 6% налога с дохода. И +1% если ты настолько успешен, что зарабатываешь больше 300 тыс в год.

Ответить
0
Jay Green

Там патент есть. Для себя считал, оказалось что примерно с 1.8-2кк (могу ошибаться) дохода в год выгоднее уйти на патент. Патент смотрел для Спб, он 60к стоит + соц страхование 40к+.
При этом на патенте верхняя планка даже для охренеть какого востребованного программиста недостижима даже в мечтах.

Ответить
1
Максим Иванников

1% - это к страховым взносам, вычет из налога УСН его полностью уменьшает

Ответить
1
Антон Пискунов

Дима, вы какую-то страшную хуету говорите.

«Самозанятый» — это всего лишь налоговый спецрежим, т.н. НПД (налог на профессиональный доход).

Чтобы стать самозанятым нужно приложение «Мой налог» и пара тапов по экрану.

После этого ты сразу можешь принимать кэш наличностью или на счет / карту в банке на физика, а единственная отчетность — чек, генерируемый тем же приложением «Мой налог».

Чтобы стать ИП нужно приложение «Госуслуги» и пара тапов по экрану. В процессе заполнения формы я не забил ни одного поля вручную, все данные довольно стандартные и сами подтянулись из аккаунта «Госуслуг».

Подавать заявление на переход на налоговый режим УСН 6% не нужно, ибо вновь зареганный ИП при наличии статуса самозанятого автоматически начинает применять режим НПД.

А ИП на НПД:

— освобожден от всех обязательных взносов («платить за ИП» — не нужно);

— освобожден от всей отчетности, ибо она полностью покрывается механизмом с чеками самозанятого;

— кэш можно принимать на счета как ИП, так и на физика, плюс весь остальной финтех: платежные системы, платежи через СБП и так далее;

— печать не нужна; ЭЦП (КУЭП) бесплатно выдаст ФНС или за 3.000₽ на год в Контуре;

— ЭДО через Диадок бесплатное;

Конструкция не вызывает вопросов ФНС, проходит тендеры в банках и крупных корпах, принимает валютные платежи из-за рубежа в долларах.

Ответить
1
risotto

Вот, здесь не про это?
https://e-kontur.ru/enquiry/1650/kak-samozanyatomu-stat-ip

Как ИП стать самозанятым? Может ли самозанятый…
⭐ Как ИП стать самозанятым? Может ли самозанятый стать ИП? Как самозанятому стать ИП и продолжить…
e-kontur.ru
Ответить
0
Антон Пискунов

Вот, там именно про это самое, как раз под заголовком «Ситуация #1».

Ответить
0
Мой Финансовый консультант

Аналогично)

Ответить
0
risotto

Читал, можно ИП перевести на НПД, и платить такие же проценты, как самозанятый.

Ответить
0
Антон Пискунов

Можно. Второй год уже как полёт нормальный. Смотрите детальней инфу в комментарии ниже :)

Ответить
0
Никита Алфимов

Не такие е же, а те же 6, но меньше ебли с документами

Ответить
0
risotto

6% при работе с физлицами, 8% — с остальными. Вроде так?

Ответить
0
Михаил Похеров

Жаб подогревают медленно. Если ты не понял кто тут ло, то ло это ты

Щас самозанятых выведут и заставят их пенсионку платить. А после выравнят условия с ип, отменив вообще налоговый режим ип, о чем все пишут

В общем наслаждайтесь

Ответить
0
Roman Trifonov

Совершенно не удивлюсь, если в этом процессе участвуют работодатели типо Тинька, которые массовый стафф оформляют на ГПХ))

Ответить
3
Алексей Дымов

Работа по ГПХ не относится к самозанятым

Ответить
4
Roman Trifonov

Самозанятые могут работать по ГПХ, лол.

Ответить
1
Vasia Pupkarev

а зачем работать СЗ по ГПХ и наоборот
ГПХ подразумевает же выплаты всех сборов работодателем. зачем СЗ потом еще налоги платить ? или надо ?

Ответить
0
Roman Trifonov

ГПХ никак не относится к налоговому режиму.

Самозанятость — это налоговый режим, в первую очередь. Если самозанятый работает по ГПХ, он платит 4% за доходы от физлиц 6% за доходы от юрлиц, но платит их сам.

Если физлицо без статуса самозанятого оформит договор ГПХ с юрлицом, 13% будет платить юрлицо как налоговый агент.

Ответить
1
Vasia Pupkarev

а в чем тогда профит для компании заключать ГПХ с самозанятым, если можно просто договор заключить?

Ответить
0
Roman Trifonov

Профит в том, что самозанятый сам платит налоги. То есть меньше нагрузка на бухгалтера.

Для самозанятого профит — больше денег.

Ответить
0
Vasia Pupkarev

ну вот смотрите, у меня сейчас 2 контрагента. 1я просто договор подписал как самозанятый. они оплатили я чек выбил все довольны, и второй контрагент захотел именно ГПХ. у них даже в Акте есть такое: как

Ответить
0
Vasia Pupkarev

Наименование
выполненных
работ

Фактические
сроки выполнения Работ

Стоимость
Работ (вкл.
НДФЛ)

Качество
выполненных
работ

Результат
выполненных Работ

Ответить
0
Vasia Pupkarev

так вот в первом случае не парятся работодатель, я плау свои проценты. во втором случае ГПХ подразумевает уплату в пенс фонд и т.п. и я плачу свой процент.

Ответить
0
Vasia Pupkarev

И зачем это работодателю....

Ответить
0
Roman Trifonov

Договор ГПХ не означает каких-то особых налоговых режимов и отношений, это просто означает, что договор регулируется нормами гражданского права.

И в первом, и во втором случае у вас заключен договор ГПХ по своей сути, но в первом используется налоговый режим с налогом на профессиональный доход, а во втором — с налогом на доходы физических лиц.

Если во втором случае контрагент платит за вас НДФЛ, вам платить НПД (налог на профессиональный доход) не нужно.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Если с физиком - да, с самозанятым - нет.

Ответить
0
Vasia Pupkarev

у меня в договоре Гражданин РФ Васька пупкин бла бла бла. и в реквизитах сторон тоже указан гр рф пенс страховое паспорт

Ответить
0
Алексей Дымов

Но только так никто не делает. Работают без договора и подтверждение - чек из ФНС

Ответить
0
Roman Trifonov

Кажется, это не очень умные люди так делают. Договор закрепляет права и обязанности сторон, и без него работать — себя не уважать.

Я, например, оказываю услуги по переводу некоторым заказчикам, и с каждым у меня есть договор ГПХ, в котором четко указано, что можно, что нельзя, что сколько стоит и какие права при форс-мажоре.

Это же базовые вещи.

Ответить
0
Алексей Дымов

В основном используют оферту-акцепт. Когда у тебя поток, нет времени на подписание

Ответить
0
Мой Финансовый консультант

Такие договоры можно признать трудовыми и обязать выплатить неоплаченные взносы и налоги. Компании, которые обычных работников так оформляют - ходят по торговому льду.

Самозанятого можно оформить на работу только для выполнения определенной временной работы, например, выполнения какого-то исследования, и требовать от него работать с 9 до 18 незаконно. Такие отношения признаются трудовыми.

Ответить
0
Roman Trifonov

Конечно, можно. Попробуйте, например, Тинькофф за это засудить, я посмеюсь))

На каждого умного юриста найдется еще более умный юрист. ред.

Ответить
0
Мой Финансовый консультант

Это понятно, конечно)
Но иногда шумиха и коллективные открытые претензии решают. Можно попробовать, никто не запретит)

Ответить
0
Superposition

ГПХ и самозанятой — разное, нет?

Ответить
0
Roman Trifonov

Да, это разные вещи, при этом самозанятый может работать по договору ГПХ.

Ответить
0
Vasia Pupkarev

Роман, подскажите, я заключил договор ГПХ. я обязан еще и выдать чек как самозанятый?

Ответить
0
Roman Trifonov

Обязательно. Если договором предусмотрено подписание акта, то нужно выдать и кассовый чек, и подписать акт о выполненных работах.

Ответить
0
Алексей Дымов

Платежи, которые раньше делались вообще без уплаты налогов, кэшем или в серую, теперь проводятся через схему с СМЗ.
Эффект для экономики явно положительный.

Ответить
4
Шизоидная обезьяна

По факту, да. Весь черный рынок труда перевели в легальное русло. Но наверное стоит, там наверху, подумать почему черный рынок труда появился, насколько выгодно нанимать сотрудников, особенно малому бизнесу.

Ответить
0
Алексей Дымов

Не весь пока. Стройка нетронутая почти.

Ответить
1
Мой Финансовый консультант

Абсолютно не выгодно никому) не малой ни крупной компании. Была бы воля, за труд ты вообще не платили)

Ответить
0
Шизоидная обезьяна

Была бы воля, за труд ты вообще не платили)

Не, ну такое в расчет в этом обсуждении не стоит брать во внимание. Ни одна налоговая реформа тут не спасет.

Странно самозанятость выглядит, последние 10 лет ожесточенной борьбы с неоформленными сотрудниками, агитации за пенсию, белую ЗП и вот это все. А тут бах и вот это.

Ответить
0
Radna

Поддерживаю, ещё бы снизили налоговую нагрузку когда работодатель что бы заплатить зарплату должен до 30-40% от заплаты закладывать в страховые и налоговые взносы. А работник думает «о круто я почти не плачу налогов», хотя он мог бы вместо 60 тыс получить 90 тыс и в конце самостоятельно оплатить налоги как в США, что бы у гражданина появилась мысль что он содержит государство.

Ответить
0
Влад Дементьев

Слишком много Даниила Егорова из ФНС на квадратный метр

Ответить
3
Виктор Якунин

Когда эту лавочку с *законным* уходом от налогов закроют? Ведь набрали уже походу статистику.

Ответить
–3
Персональный хичхакер

Согласен ИП пора закрывать, а то слишком много мороки с ними.

Ответить
3
Алексей Кириленко

Что за законный уход от налогов?

Ответить
0
Олег Калинин

Когда компании оформляют сотрудников как Ип или Самозанятых и не платят стартовые взносы, ндфл, пенсионные

Ответить
0
Алексей Кириленко

Но налог они платят

Ответить
0
Олег Калинин

6%, а не 40 с лишним.

Ответить
1
Алексей Кириленко

40% не перебор?

Ответить
0
Олег Калинин

Ндфл 13%
Пенсионные 22%
Соцстрахование 10%
Медицинское 5,1%
Из основных выплат компании за сотрудников

Ответить
0
Виктор Якунин

Даже у меня на бывшей работе всех курьеров оформляли как самозанятых. Общий штат человек 10 не больше.

Посчитай сколько нужно платить за работника в штате и самозанятому? Плюсом отсутствие больничных, отпусков и тд

Ответить
–1
Алексей Дымов

Раньше им просто кэшем платили или в черную.

Ответить
0
Виктор Якунин

Уже давно не слышал про зп в конверте и работе в черную. Особенно если это простой интернет магазин. Себе дороже выйдет в случае проверки.

Но зато как появилась возможность устраивать персонал на работу как самозанятого, то работодатели быстро увидели выгоду.

Ответить
–2
Алексей Дымов

Вы, простите, в каком регионе живете?

Ответить
0
Виктор Якунин

В Москве.

Если бы не было самозанятых, то условный яндекс наним курьеров как ИП? Платил бы им в конверте без оформления? Или ГПХ?

Ответить
–1
Алексей Кириленко

Если работа удаленная, делать на компьютере, чем плохо быть самозанятым? Если еще это подработка

Ответить
0
Виктор Якунин

Удалённая работа, подработка это конечно очень хорошо. Но давайте не будем путать тёплое и мягкое. Сейчас работники низшего звена в большинстве случаев самозанятые.

Классно быть самозанятым курьером, грузчиком или официантом. Не иметь больничного и тд Не иметь вообще ничего, но при этом у тебя полноценная работа.

Ответить
0
Radna

Бред что вы сказали, упрощение налоговой системы наоборот выводит из тени много налогов, у нас и так с этим плохо.

Ответить
0
Алексей Дымов

таксистов же всех изначально как ИП завели. Почему с курьерами нельзя?

Ответить
0
Олег Калинин

Вы не слышали, а конверты все ещё есть

Ответить
0
Andrey Gordeev

Зачем закрывать?

Ответить
0
Мой Финансовый консультант

Не удивительно, самозанятость гораздо экономнее и удобнее для большого количества людей, чем ИП

Ответить
0
Анон Плиз

Особенно, когда пенсия настанет

Ответить
0
Мой Финансовый консультант

1. Самозанятые могут платить в ПФР столько, сколько захотят - хоть 1 рубль, хоть 50% с дохода, поэтому его пенсия - результат его действий, а не кого-то ещё.
2. Всем людям категорически рекомендую копить капитал самим, который будет на пенсии приносить доход, а не надеялся на 17 тысяч в месяц.

Ответить
0
Анон Плиз

ИП на размер взносов в ПФР уменьшают налог, а НПДшники сосут писю в старости

Ответить
0
Мой Финансовый консультант

На размер взносов можно уменьшить только на 50%) если налог 500 тысяч, а взносов заплатил 400 тысяч, то оплатишь 250 + 400, а не 100+400.

Ндпшники, ещё раз повторю - кузнецы свой пенсии, как будут платить пока работают, так и получат в старости.

Ответить
0
Анон Плиз

НПДшники не имеют права на работников, ИП без работников уменьшают на 100%. Еще и +1% (на который также уменьшают налог) платят свыше 300к

Ответить
0
Анон Плиз

Все кузнецы своей старости, неНПДшникам никто не мешает инвестициями заниматься

Ответить
0
Ли Си Цын

Особенно, когда пенсия настанет

О, еще один верун в государственную пенсию прикатился. Когда большинству нынешних самозанятых стукнет 65 (если кто из них в текущих условиях до этого доживет), то пенсия у них будет "по форме номер 8": что скопил, то и носим.

Ответить
0
Анон Плиз

Ну иди откажись от гражданства, лол, раз такой гордый без пенсии прожить намереваешься))

Ответить
0
Ли Си Цын

Чего, простите?

Ответить
0
Антон Пискунов

Вы тоже, как и Дима выше, какую-то страшную хуету говорите.

Повторюсь:

«Самозанятый» — это всего лишь налоговый спецрежим, т.н. НПД (налог на профессиональный доход).

Чтобы стать самозанятым нужно приложение «Мой налог» и пара тапов по экрану.

После этого ты сразу можешь принимать кэш наличностью или на счет / карту в банке на физика, а единственная отчетность — чек, генерируемый тем же приложением «Мой налог».

Чтобы стать ИП нужно приложение «Госуслуги» и пара тапов по экрану. В процессе заполнения формы я не забил ни одного поля вручную, все данные довольно стандартные и сами подтянулись из аккаунта «Госуслуг».

Подавать заявление на переход на налоговый режим УСН 6% не нужно, ибо вновь зареганный ИП при наличии статуса самозанятого автоматически начинает применять режим НПД.

А ИП на НПД:

— освобожден от всех обязательных взносов («платить за ИП» — не нужно);

— освобожден от всей отчетности, ибо она полностью покрывается механизмом с чеками самозанятого;

— кэш можно принимать на счета как ИП, так и на физика, плюс весь остальной финтех: платежные системы, платежи через СБП и так далее;

— печать не нужна; ЭЦП (КУЭП) бесплатно выдаст ФНС или за 3.000₽ на год в Контуре;
— ЭДО через Диадок бесплатное;

Конструкция не вызывает вопросов ФНС, проходит тендеры в банках и крупных корпах, принимает валютные платежи из-за рубежа в долларах.

Ответить
0
Alex Moren

Немного задолбали работадатели с этой схемой, особенно, если зарплата большая. Но многие соглашаются, т.к. на официальную пенсию уже всем пофиг.

Ответить
0
Ermolaev Ilya

С одной стороны ("снизу") то, что платили в конвертах, теперь платят на самозанятых.

С другой стороны ("сверху") - большое количество стаффа, которые раньше получали белую зарплату, теперь стали "самозанятыми".

Эффект для экономики неоднозначен.

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0
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