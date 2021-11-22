Количество самозанятых в России впервые сравнялось с количеством ИП Статьи редакции
В конце 2020 года было около 1,5 млн самозанятых россиян.
- В России больше 3,5 млн самозанятых, рассказал глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК.
- По данным ФНС, на 1 ноября в России зарегистрировано 3,54 млн действующих индивидуальных предпринимателей. В конце 2020 года ведомство сообщало о 1,5 млн зарегистрированных самозанятых.
- Самыми популярными видами деятельности у самозанятых стали автомобильные и транспортные услуги, ремонт, строительство, услуги в сфере красоты, перечисляла в июле 2021 года директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Инна Дадаян.
Специальный налоговый режим для самозанятых действует с 2019 года. Выбрать его можно, если нет наёмных работников, а доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Самозанятые платят налог 4% за услуги физлицами и 6% при работе с компаниями.
Самыми популярными видами деятельности у самозанятых стали автомобильные и транспортные услуги, ремонт, строительство, услуги в сфере красоты
Собственно, все те сферы, где традиционно правит бал черный нал и работа без трудового договора, либо с договором ГПХ.
Почему-то среди самозанятых маловато научных сотрудников, айтишников (сммщики не в счёт), врачей, и иных "серьезных" профессий.
Я сам на днях сделался самозанятым. Оказалось, что если доход до 2.4млн в год - можно легко им быть и платить всего 6% с каждого дохода. Просто сказка! В то время как, если делать ИП, то это надо в налоговую, тонна бумаг, нервов, налоговые все в ж… мира, платить за ИП даже если не приносит доход.
Короче, я дико рад, что самозанятый это так легко и классно, 3 минуты и готово 😁
Там патент есть. Для себя считал, оказалось что примерно с 1.8-2кк (могу ошибаться) дохода в год выгоднее уйти на патент. Патент смотрел для Спб, он 60к стоит + соц страхование 40к+.
При этом на патенте верхняя планка даже для охренеть какого востребованного программиста недостижима даже в мечтах.
Дима, вы какую-то страшную хуету говорите.
«Самозанятый» — это всего лишь налоговый спецрежим, т.н. НПД (налог на профессиональный доход).
Чтобы стать самозанятым нужно приложение «Мой налог» и пара тапов по экрану.
После этого ты сразу можешь принимать кэш наличностью или на счет / карту в банке на физика, а единственная отчетность — чек, генерируемый тем же приложением «Мой налог».
Чтобы стать ИП нужно приложение «Госуслуги» и пара тапов по экрану. В процессе заполнения формы я не забил ни одного поля вручную, все данные довольно стандартные и сами подтянулись из аккаунта «Госуслуг».
Подавать заявление на переход на налоговый режим УСН 6% не нужно, ибо вновь зареганный ИП при наличии статуса самозанятого автоматически начинает применять режим НПД.
А ИП на НПД:
— освобожден от всех обязательных взносов («платить за ИП» — не нужно);
— освобожден от всей отчетности, ибо она полностью покрывается механизмом с чеками самозанятого;
— кэш можно принимать на счета как ИП, так и на физика, плюс весь остальной финтех: платежные системы, платежи через СБП и так далее;
— печать не нужна; ЭЦП (КУЭП) бесплатно выдаст ФНС или за 3.000₽ на год в Контуре;
— ЭДО через Диадок бесплатное;
Конструкция не вызывает вопросов ФНС, проходит тендеры в банках и крупных корпах, принимает валютные платежи из-за рубежа в долларах.
ГПХ никак не относится к налоговому режиму.
Самозанятость — это налоговый режим, в первую очередь. Если самозанятый работает по ГПХ, он платит 4% за доходы от физлиц 6% за доходы от юрлиц, но платит их сам.
Если физлицо без статуса самозанятого оформит договор ГПХ с юрлицом, 13% будет платить юрлицо как налоговый агент.
Договор ГПХ не означает каких-то особых налоговых режимов и отношений, это просто означает, что договор регулируется нормами гражданского права.
И в первом, и во втором случае у вас заключен договор ГПХ по своей сути, но в первом используется налоговый режим с налогом на профессиональный доход, а во втором — с налогом на доходы физических лиц.
Если во втором случае контрагент платит за вас НДФЛ, вам платить НПД (налог на профессиональный доход) не нужно.
Кажется, это не очень умные люди так делают. Договор закрепляет права и обязанности сторон, и без него работать — себя не уважать.
Я, например, оказываю услуги по переводу некоторым заказчикам, и с каждым у меня есть договор ГПХ, в котором четко указано, что можно, что нельзя, что сколько стоит и какие права при форс-мажоре.
Это же базовые вещи.
Такие договоры можно признать трудовыми и обязать выплатить неоплаченные взносы и налоги. Компании, которые обычных работников так оформляют - ходят по торговому льду.
Самозанятого можно оформить на работу только для выполнения определенной временной работы, например, выполнения какого-то исследования, и требовать от него работать с 9 до 18 незаконно. Такие отношения признаются трудовыми.
Была бы воля, за труд ты вообще не платили)
Не, ну такое в расчет в этом обсуждении не стоит брать во внимание. Ни одна налоговая реформа тут не спасет.
Странно самозанятость выглядит, последние 10 лет ожесточенной борьбы с неоформленными сотрудниками, агитации за пенсию, белую ЗП и вот это все. А тут бах и вот это.
Поддерживаю, ещё бы снизили налоговую нагрузку когда работодатель что бы заплатить зарплату должен до 30-40% от заплаты закладывать в страховые и налоговые взносы. А работник думает «о круто я почти не плачу налогов», хотя он мог бы вместо 60 тыс получить 90 тыс и в конце самостоятельно оплатить налоги как в США, что бы у гражданина появилась мысль что он содержит государство.
Удалённая работа, подработка это конечно очень хорошо. Но давайте не будем путать тёплое и мягкое. Сейчас работники низшего звена в большинстве случаев самозанятые.
Классно быть самозанятым курьером, грузчиком или официантом. Не иметь больничного и тд Не иметь вообще ничего, но при этом у тебя полноценная работа.
Вы тоже, как и Дима выше, какую-то страшную хуету говорите.
Повторюсь:
«Самозанятый» — это всего лишь налоговый спецрежим, т.н. НПД (налог на профессиональный доход).
Чтобы стать самозанятым нужно приложение «Мой налог» и пара тапов по экрану.
После этого ты сразу можешь принимать кэш наличностью или на счет / карту в банке на физика, а единственная отчетность — чек, генерируемый тем же приложением «Мой налог».
Чтобы стать ИП нужно приложение «Госуслуги» и пара тапов по экрану. В процессе заполнения формы я не забил ни одного поля вручную, все данные довольно стандартные и сами подтянулись из аккаунта «Госуслуг».
Подавать заявление на переход на налоговый режим УСН 6% не нужно, ибо вновь зареганный ИП при наличии статуса самозанятого автоматически начинает применять режим НПД.
А ИП на НПД:
— освобожден от всех обязательных взносов («платить за ИП» — не нужно);
— освобожден от всей отчетности, ибо она полностью покрывается механизмом с чеками самозанятого;
— кэш можно принимать на счета как ИП, так и на физика, плюс весь остальной финтех: платежные системы, платежи через СБП и так далее;
— печать не нужна; ЭЦП (КУЭП) бесплатно выдаст ФНС или за 3.000₽ на год в Контуре;
— ЭДО через Диадок бесплатное;
Конструкция не вызывает вопросов ФНС, проходит тендеры в банках и крупных корпах, принимает валютные платежи из-за рубежа в долларах.
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