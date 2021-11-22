Чем нам так нравятся Lottie-анимации, и почему вам тоже стоит о них узнать

Всем привет, меня зовут Артем Сафаров, я — дизайнер из веб-студии Pyrobyte. Мы используем Lottie-анимации на проектах студии, эта технология нам очень нравится, поэтому сегодня и вас с ней познакомим :)