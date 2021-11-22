«Тинькофф» решил получить полную банковскую лицензию на Филиппинах Статьи редакции
В августе банк подал документы на лицензию только цифрового банка.
- TCS Group, материнская компания «Тинькофф», решила получить полную банковскую лицензию по совету Центрального банка Филиппин, пишет «Интерфакс».
- «Мы подаем заявку на получение полной коммерческой банковской лицензии. Этот путь нам предложил Центробанк Филиппин. Мы ведем постоянный диалог с регулятором этой страны о том, как нам двигаться дальше», — отметил представитель компании.
- В августе 2021 года «Тинькофф» заявил о планах открыть дочернюю кредитную организацию на Филиппинах. Для этого он подал документы на получение лицензии цифрового банка. В разговоре с «Интерфаксом» представитель компании отметил, что такая лицензия — только один из способов допуска на рынок Филиппин.
- В сентябре совет директоров одобрил создание «дочки». Акционерный капитал составил около $59,8 млн. Также у компании может быть второй учредитель, не входящий в банковский холдинг, с долей владения не более 40% голосующих акций.
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