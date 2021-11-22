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Финансы
Евгения Евсеева

«Тинькофф» решил получить полную банковскую лицензию на Филиппинах Статьи редакции

В августе банк подал документы на лицензию только цифрового банка.

  • TCS Group, материнская компания «Тинькофф», решила получить полную банковскую лицензию по совету Центрального банка Филиппин, пишет «Интерфакс».
  • «Мы подаем заявку на получение полной коммерческой банковской лицензии. Этот путь нам предложил Центробанк Филиппин. Мы ведем постоянный диалог с регулятором этой страны о том, как нам двигаться дальше», — отметил представитель компании.
  • В августе 2021 года «Тинькофф» заявил о планах открыть дочернюю кредитную организацию на Филиппинах. Для этого он подал документы на получение лицензии цифрового банка. В разговоре с «Интерфаксом» представитель компании отметил, что такая лицензия — только один из способов допуска на рынок Филиппин.
  • В сентябре совет директоров одобрил создание «дочки». Акционерный капитал составил около $59,8 млн. Также у компании может быть второй учредитель, не входящий в банковский холдинг, с долей владения не более 40% голосующих акций.
«Тинькофф» идёт в Азию: с кем придётся бороться…
На Филиппинах, куда идёт группа, мало необанков и большая потенциальная аудитория. Но в регионе…
vc.ru

#новость #тинькофф

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Marat Garifullin

«Тинькофф» решил получить полную банковскую лицензию

Если бы новость звучала так, то это была бы бомба :)

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2
0175

Жаль, что не взяли, хотел поработать в этом интересном проекте

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1
ur spam

Не перезвонили? )

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1
Jerricho

Что-то мутят нехорошее , деньги отмывают. )

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–1
Сергей Д.

Я так понял, это "по совету регулятора". А "совет регулятора" - это дело такое, примерно как колхоз, добровольное. Хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем.

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2
lakoros

А у Альфы сегодня у всех накрылся мобильный банк?

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0
Михаил Шварц

За 2 месяца редкого использования альфы, я 3 раза натыкался на невозможность перевести деньги по разным ошибкам на их серверах. В этом плане к @Альфа-Банк большие вопросы, ибо невозможность вовремя перевести деньги из-за ошибок банка, вряд ли можно назвать хорошим сервисом.

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1
Андрей Николаев

Как обычно. Нет, чтобы улучшить поддержку, избавиться от багов и дырявой системы. Избавиться от "клиент сам дурак". Нее, лучше пойдем по миру.

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0
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