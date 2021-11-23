Полезные в быту. Топ домашних аксессуаров для снижения экоследа

Многие вещи, которые мы привыкли использовать в быту один раз, а после этого выбрасывать в урну, в природе разлагаются сотни лет. Рассказываем, как подобрать более экологичные альтернативы.