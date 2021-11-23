Минэкономразвития разработало план поддержки ИТ-стартапов — с льготными кредитами и компенсацией 50% затрат на IPO Статьи редакции
К 2024 году министерство планирует «довести» 30 компаний до выхода на IPO.
По программе, стартапы получат помощь с формулированием идеи, поддержанием стабильности бизнеса и проведением IPO. Помогать будут фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) через гранты, конкурсы, обучение предпринимателей, сообщает «Ъ» со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Владислава Федулова.
Чтобы участвовать в программе, стартапы должны заниматься разработками в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей, технологий распределенных реестров и других.
Министерство предлагает такие меры поддержки:
- Налоговое стимулирование инвестиций в проект, инвесторам планируют возмещать до 50% вложений.
- С 2022 года «МСП-банк» начнёт выдавать льготные кредиты по ставке, равной ключевой ставке Центробанка — около 40 млрд рублей более чем 200 малым и средним компаниям.
- Гранты на развитие продукта и доведение его до качества, подходящего крупным заказчикам.
- Субсидии до 50% на компенсацию затрат на IPO. Выручка компаний при этом должна быть меньше 800 млн рублей.
Реализация всей стратегической инициативы «Взлет — от стартапа до IPO» начнется в 2022 году и закончится в 2030 году.
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К 2024 году министерство планирует «довести» 30 компаний до выхода на IPO.
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