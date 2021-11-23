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Финансы
Маша Цепелева

Минэкономразвития разработало план поддержки ИТ-стартапов — с льготными кредитами и компенсацией 50% затрат на IPO Статьи редакции

К 2024 году министерство планирует «довести» 30 компаний до выхода на IPO.

По программе, стартапы получат помощь с формулированием идеи, поддержанием стабильности бизнеса и проведением IPO. Помогать будут фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) через гранты, конкурсы, обучение предпринимателей, сообщает «Ъ» со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Владислава Федулова.

Чтобы участвовать в программе, стартапы должны заниматься разработками в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей, технологий распределенных реестров и других.

Министерство предлагает такие меры поддержки:

  • Налоговое стимулирование инвестиций в проект, инвесторам планируют возмещать до 50% вложений.
  • С 2022 года «МСП-банк» начнёт выдавать льготные кредиты по ставке, равной ключевой ставке Центробанка — около 40 млрд рублей более чем 200 малым и средним компаниям.
  • Гранты на развитие продукта и доведение его до качества, подходящего крупным заказчикам.
  • Субсидии до 50% на компенсацию затрат на IPO. Выручка компаний при этом должна быть меньше 800 млн рублей.

Реализация всей стратегической инициативы «Взлет — от стартапа до IPO» начнется в 2022 году и закончится в 2030 году.

#новость #стартапы #гранты #акселераторы

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Семен Переделкин

Меня всё достало, и я решил написать бота для Телеграм, который поможет с помощью Минэкономразвития вывести бота для Телеграм на IPO.

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7
Ozcar app

С одной стороны очень смешно :) c другой не очень :(

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0
Степан Фадеев

Пусть силовики и рос......надзоры не трогают и будет лучше всяких льгот.

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5
Aleksei Shtein

сколько раз они к тебе в офис приходили?

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–3
Дмитрий Филиппов

РФ сделали ставку на IT, раньше про науку трындели, но нет.

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1
Dmitriy Aleksandrov

Это не сделать ставку на ИТ. Это чиновники нашли новый способ выведения денег из бюджета))

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1
Агнец невинный

,ставка на ИТ это популяризация точных наук и информатики в школах, это подъем зарплат учителям чтобы туда шли те у кого есть на то призвание.
это больше бюджетных мест на ИТ специальности

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0
Олег Пешков

Дети тоже хотят есть. 😋

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0
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224
Финансы
Маша Цепелева
Минэкономразвития разработало план поддержки ИТ-стартапов — с льготными кредитами и компенсацией 50% затрат на IPO Статьи редакции

К 2024 году министерство планирует «довести» 30 компаний до выхода на IPO.

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