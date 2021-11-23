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Финансы
Маша Цепелева

Разработчик Pokemon Go привлёк $300 млн для развития платформы дополненной реальности на основе карты мира Статьи редакции

За два года оценка компании выросла с $4 млрд до $9 млрд.

  • Niantic привлекла инвестиции от хедж-фонда Coatue. Она потратит деньги на развитие уже запущенных игр и новые приложения, расширение платформы для разработчиков Lightship и развитие «метавселенной» на основе трехмерной карты мира.
  • Компания запустила платформу для разработчиков Lightship в октябре 2021 года. Через неё можно пользоваться инструментами для разработки и запуска приложений для дополненной реальности. Тогда же компания объявила о запуске фонда на $20 млрд для AR-стартапов.
  • В 2016 году Niantic запустила игру в дополненной реальности Pokemon Go. За пять выручка от игры превысила $5 млрд, а общее количество загрузок — 632 млн, по данным SensorTower. Компания работает над приложением с дополненной реальностью Indgress, а в январе 2022 года закроет Harry Potter: Wizards Unite.
  • Niantic была частью Alphabet, но отделилась после реструктуризации компании в 2015 году. В 2019 году стартап привлёк $245 млн с оценкой в $4 млрд.
Что такое «метавселенная», которую строят Марк…
Компании хотят видеть виртуальные миры, в которых объединятся все имеющиеся технологии и…
vc.ru

#новость #niantic

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7 комментариев
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Nikolay Kenig

Вот идея на миллиард
Дополненная реальность.
На "местности" к координатам привязываем медийные объекты, например видео на стене.
В умных очках ну или смартфоне запускаем его через распознавание именно этой стены в купе с координатами привязанного объекта
Так можно сделать с любой витриной, стеной, объектом

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0
Андрей Иванов

типа чтобы увидеть рекламу мне надо самому достать смартфон и навести на стену?

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6
Dias Amantaiuly

😂😂😂

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0
Andrei Apanasik

Метаверс это новый блокчейн. У инвесторов крышу на эту тему снесло.

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2
Семен Переделкин

Айда ловить покемонов в храм!

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1
Oleg Zhuravlev

Как то популярность игр падает ;)/

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0
Serj Koss

Рад, что у разрабов наконец-то есть бабло, но... Нянтик, верни старый Ингресс!

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0
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