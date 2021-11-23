Разработчик Pokemon Go привлёк $300 млн для развития платформы дополненной реальности на основе карты мира Статьи редакции
За два года оценка компании выросла с $4 млрд до $9 млрд.
- Niantic привлекла инвестиции от хедж-фонда Coatue. Она потратит деньги на развитие уже запущенных игр и новые приложения, расширение платформы для разработчиков Lightship и развитие «метавселенной» на основе трехмерной карты мира.
- Компания запустила платформу для разработчиков Lightship в октябре 2021 года. Через неё можно пользоваться инструментами для разработки и запуска приложений для дополненной реальности. Тогда же компания объявила о запуске фонда на $20 млрд для AR-стартапов.
- В 2016 году Niantic запустила игру в дополненной реальности Pokemon Go. За пять выручка от игры превысила $5 млрд, а общее количество загрузок — 632 млн, по данным SensorTower. Компания работает над приложением с дополненной реальностью Indgress, а в январе 2022 года закроет Harry Potter: Wizards Unite.
- Niantic была частью Alphabet, но отделилась после реструктуризации компании в 2015 году. В 2019 году стартап привлёк $245 млн с оценкой в $4 млрд.
Вот идея на миллиард
Дополненная реальность.
На "местности" к координатам привязываем медийные объекты, например видео на стене.
В умных очках ну или смартфоне запускаем его через распознавание именно этой стены в купе с координатами привязанного объекта
Так можно сделать с любой витриной, стеной, объектом
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