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Финансы
Nazigul Jusupova

Сооснователи Grammarly Макс Литвин и Алексей Шевченко стали миллиардерами по версии Forbes Статьи редакции

В ноябре стартап привлёк $200 млн при оценке в $13 млрд.

  • Состояние Макса Литвина и Алексея Шевченко выросло до $4 млрд у каждого, им принадлежит по 35%, подсчитал американский Forbes.
  • По данным Pitchbook, около 22% стартапа владеют инвесторы. Ещё один основатель стартапа Дмитрий Лидер владеет 1%. Информацию о долях Forbes подтвердил источник, знакомый с компанией. Представители стартапа оспорили её, но не предоставили редакции других данных.
  • Grammarly основали в 2009 году украинские предприниматели Дмитрий Лидер, Максим Литвин и Алексей Шевченко. Сейчас в компании работает более 600 сотрудников, офисы находятся в Сан-Франциско, Ванкувере и Киеве.
  • Первые инвестиции в $110 млн компания привлекла в 2017 году. В 2019 году сервис получил ещё $90 млн, а оценка превысила $1 млрд. 18 ноября Grammarly привлёк $200 млн при оценке в $13 млрд.
  • Сервис на основе искусственного интеллекта ищет орфографические, грамматические ошибки и ненужные слова в текстах на английском языке. В платной версии за $12 есть функции определения тона письма и формальности, обнаружения плагиата в тексте и другие. По собственным данным, ежедневно Grammarly используют около 30 млн человек.

#новости #grammarly

2914 просмотров
25 25 комментариев
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25 комментариев
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Сергей Ермилов

По моей версии я тоже миллиардер... но это не точно

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16
Дмитрий Банников

Ещё не поздно 👌🏻

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3
Mikhail Kashkin

Предлагаю услугу "По моей версии вы миллиардер". За $9.99 в месяц я считаю вас миллиардером. Это сильно повысит ваш ранг миллиардера потому что теперь вы сможете в разговоре сослаться на внешнюю оценку. Например так: "По оценкам моих текущих успехов я миллиардер, основываясь на внешних независимых оценках".

* — оценка считается независимой потому что у меня нет никакой зависимости от ваших $9.99. А услуга которую я оказываю являться консультацией и вообще я в другом городе.

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2
Алексей Зиборов

Культ "успешного успеха", думается мне, еще не одну тонну нервных клеток сожжет. А по компании - не знаком. Но на всякий случай, успехов и развития. Если это действительно пользуется спросом.

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0
Сергей Милосердов

А я по версии моей мамы.

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0
Сергей Михайленко

Уже подташнивает от этих оценок — вокруг одни "единороги", а их владельцы "миллиардеры". Ладно уже эти бесконечные IPO, тут владельца хотя бы формально можно притянуть и назвать владельцем ликвидного актива на какую-то сумму. Но тут речь вроде же о частной компании, в которой акции надо еще придумать кому и как продать, чтобы получить кэш и стать миллиардером по факту, а не на бумаге.

Вообще, есть понятие в инвестициях — "бумажная прибыль", которая и является прибылью буквально только на бумаге, но не по факту. Так и тут получается — "бумажные миллиардеры" ред.

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5
Вася Пражкин

вокруг одни "единороги"

Сергей, позвольте представиться - не миллиардер еще. Но если Вы купите 0.0001% моего бизнеса за косарь, то я смогу гордо кричать на каждом углу - меня оценили в миллиард!

Ответить
5
Джон Картошкин

Во блин, а умно ведь сказано. Технически же реально миллиардер, даже дохерарх.

Ответить
4
Вася Пражкин

Спасибо, партнер! Жду свой косарь ). Потом сможете всем говорить, что есть друг-миллиардер.

Ответить
2
Dima Kalinov

Цена оценки и цена продажи - разные вещи

Ответить
0
Spam Account

30 миллионов ежедневных пользователей это реально много, примерно треть от пользователей телеграмма в 2016. А выручку они тратят на развитие и правильно делают.

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0
Ruslan Umarkhanov

Сервис достаточно удобный и полезный!
Молодцы ребята👍

Ответить
4
Юрий Белоножкин

После золотого дождя IPO трудно не стать миллиардером

Ответить
3
Игорь Крафт

Мои поздравления!!! ИИ скоро будет исправлять ошибки предыдущего ИИ ... Человечество вставать с колен пора...

Ответить
1
PCT URL

Остаётся только искренне поздравить с почином! 😊

Но, как сказал один миллионер, миллиардером может стать каждый, но не каждый может им остаться 🤭

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0
Labelig

13 млрд за сервис по проверке ошибок… Он хотя бы прибыльный?

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0
Igor Gorbenko

вы так говорите, как буд-то искать ошибки в тексте это примерно как выбирать эмодзи для поста в инсте, миллионы писем ежедневно отправляют люди в деловой переписке, не говоря о всех остальных применениях

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2
Labelig

Я не говорю что это просто, просто это продукт с очень узкой функциональностью. Без «обвязки» вокруг вроде офисного пакета ему будет трудно удержаться на рынке. Люди скорее всего будут привержены встроенным средствам в Gmail, Outlook или Word. Даже если они пока ещё хуже, они уже там и за них не надо платить дополнительно. А в дальнейшем и по качеству поверки они подтянутся.

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0
Джон Картошкин

я платил, грешен. и контора мне ещё дала аккаунт, платила. если учесть что изначально спизжено у LanguageTool (по слухам), то прибыльным быть не трудно

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0
Клемент Бурдин

Скоро и я к ним присоединюсь.

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0
Артем Акулов

Молодцы. Отличный сервис сделали.

Ответить
0
Rownie

непонятно какая у них монетизация. с рекламы что ль. подписка бесплатная судя по сайту

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0
Руслан Ніколаєнко

премиум аккаунты, я оплатил годовую версию

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0
Rownie

а какие бенефиты дает премиум ? просто например у гугла встроенный AI тоже весьма неплохо работает в почте

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0
Ware Wow

лол )))

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0
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