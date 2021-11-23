Сооснователи Grammarly Макс Литвин и Алексей Шевченко стали миллиардерами по версии Forbes Статьи редакции
В ноябре стартап привлёк $200 млн при оценке в $13 млрд.
- Состояние Макса Литвина и Алексея Шевченко выросло до $4 млрд у каждого, им принадлежит по 35%, подсчитал американский Forbes.
- По данным Pitchbook, около 22% стартапа владеют инвесторы. Ещё один основатель стартапа Дмитрий Лидер владеет 1%. Информацию о долях Forbes подтвердил источник, знакомый с компанией. Представители стартапа оспорили её, но не предоставили редакции других данных.
- Grammarly основали в 2009 году украинские предприниматели Дмитрий Лидер, Максим Литвин и Алексей Шевченко. Сейчас в компании работает более 600 сотрудников, офисы находятся в Сан-Франциско, Ванкувере и Киеве.
- Первые инвестиции в $110 млн компания привлекла в 2017 году. В 2019 году сервис получил ещё $90 млн, а оценка превысила $1 млрд. 18 ноября Grammarly привлёк $200 млн при оценке в $13 млрд.
- Сервис на основе искусственного интеллекта ищет орфографические, грамматические ошибки и ненужные слова в текстах на английском языке. В платной версии за $12 есть функции определения тона письма и формальности, обнаружения плагиата в тексте и другие. По собственным данным, ежедневно Grammarly используют около 30 млн человек.
Предлагаю услугу "По моей версии вы миллиардер". За $9.99 в месяц я считаю вас миллиардером. Это сильно повысит ваш ранг миллиардера потому что теперь вы сможете в разговоре сослаться на внешнюю оценку. Например так: "По оценкам моих текущих успехов я миллиардер, основываясь на внешних независимых оценках".
* — оценка считается независимой потому что у меня нет никакой зависимости от ваших $9.99. А услуга которую я оказываю являться консультацией и вообще я в другом городе.
Уже подташнивает от этих оценок — вокруг одни "единороги", а их владельцы "миллиардеры". Ладно уже эти бесконечные IPO, тут владельца хотя бы формально можно притянуть и назвать владельцем ликвидного актива на какую-то сумму. Но тут речь вроде же о частной компании, в которой акции надо еще придумать кому и как продать, чтобы получить кэш и стать миллиардером по факту, а не на бумаге.
Вообще, есть понятие в инвестициях — "бумажная прибыль", которая и является прибылью буквально только на бумаге, но не по факту. Так и тут получается — "бумажные миллиардеры" ред.
Я не говорю что это просто, просто это продукт с очень узкой функциональностью. Без «обвязки» вокруг вроде офисного пакета ему будет трудно удержаться на рынке. Люди скорее всего будут привержены встроенным средствам в Gmail, Outlook или Word. Даже если они пока ещё хуже, они уже там и за них не надо платить дополнительно. А в дальнейшем и по качеству поверки они подтянутся.
Графический дизайнер Nimax Ника Торопцова делится своим опытом создания генеративной графики: как из экспериментов с TouchDesigner перейти к разработке айдентики международных брендов.
Всем привет! На связи Профи. Сегодня расскажем, почему мы решили изменить название и провести ребрендинг — впервые за семь лет.
Собираем экологичную альтернативу банальным подарочным корзинам с шампанским и конфетами
Многие компании хотят заниматься контент-маркетингом, но не делают этого. А зря. Публикации вполне способны приносить прибыль, но как это сделать максимально дешево? Разбираем кейс по безотходному контенту от Pressfeed.
В ноябре стартап привлёк $200 млн при оценке в $13 млрд.
Скрам, Виртуальный WhatsApp, Складской учёт, BI-аналитика, Резюме встречи и Новые Счета. Рассказываем, что ещё вошло в ноябрьский релиз «Битрикс24.Сиэтл».
Привет! Меня зовут Лиза, и сегодня я расскажу, как мы с друзьями сделали мастерскую поводков для собак со сроком окупаемости 2,5 месяца, ROI 570%, осчастливили 400+ собак, но в итоге свернули проект.
Компании планируют выпустить первые устройства в 2022 году.
Привет, VC.ru! Меня зовут Андрей Лопатин, я заканчиваю журфак одного из российских вузов. Мне близка тема спорта, в детстве серьезно занимался в хоккейной секции, но получил травму. Ну а сейчас в свободное время катаюсь на коньках, играю в баскетбол и теннис. Думаю, обо мне вы еще услышите в мире спортивной журналистики! Для дипломной работы мне…