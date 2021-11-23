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Финансы
Nazigul Jusupova

Акции Zoom упали на более чем 18% на фоне отчёта о замедлении роста доходов Статьи редакции

Фирмы с Уолл-стрит снизили свои целевые цены на акции.

  • На 22:40 мск акции компании упали на 17,15% и стоят $200,74 за штуку. Это крупнейшее однодневное падение с 9 ноября 2020 года, когда акции упали на 17,3%, до $413, пишет CNBC. С тех пор их цена сократилась вдвое.
Акции Zoom Google
  • 22 ноября компания предупредила инвесторов о замедлении роста доходов, поскольку люди стали отказываться от онлайн-мероприятий.
  • Это вынудило фирмы Уолл-стрит снизить ожидаемые цены на акции компании, отмечает издание. BTIG снизила с $460 до $400, Deutsche Bank Research с $350 до $280. Baird, Guggenheim, Wells Fargo, Stifel, UBS, Piper Sandler и KeyBanc также снизили свои целевые цены.

  • По итогам третьего квартала 2021 года выручка Zoom увеличилась на 35% год к году, до $1,05 млрд. Чистая прибыль выросла на 71%, до $340,3 млн.

#новости #zoom

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11 комментариев
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Максим Вопросов

Компания одного приложения, причём приложения с не самым очевидным интерфейсом.

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5
Кристина Макушинская

да тут без гугла не разберёшься как, например, создать конференцию

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2
Трансгендолёт

На маке вроде изи - в верхнее меню -> создать конференцию.

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0
Andrey Smalkov

Компания одного приложения. Портфолио конечно надо наращивать, а то все покатится вниз. Особенно с таким P/E.

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0
Alexey Shabolkin

Компания одного приложения
Охуенный комментарий

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0
Чтормит

Это компания одного приложения? Прошу подтвердить

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0
Сергей Сергеевич

Столько альтернатив уже выпущено и по ценам существенно ниже.

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0
Сергей Ермилов

"люди стали отказываться от онлайн-мероприятий"

Почему? Это же самое интересное!

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0
Pavell

Уже бесплатно

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0
Magomet Apaev

Это приложение одной компании

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0
Valentin Dombrovsky

Потерял 30% своих вложений в Зум… и рад, что всё же вышел, а не стал дожидаться «отскока».

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