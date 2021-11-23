Акции Zoom упали на более чем 18% на фоне отчёта о замедлении роста доходов Статьи редакции
Фирмы с Уолл-стрит снизили свои целевые цены на акции.
- На 22:40 мск акции компании упали на 17,15% и стоят $200,74 за штуку. Это крупнейшее однодневное падение с 9 ноября 2020 года, когда акции упали на 17,3%, до $413, пишет CNBC. С тех пор их цена сократилась вдвое.
- 22 ноября компания предупредила инвесторов о замедлении роста доходов, поскольку люди стали отказываться от онлайн-мероприятий.
- Это вынудило фирмы Уолл-стрит снизить ожидаемые цены на акции компании, отмечает издание. BTIG снизила с $460 до $400, Deutsche Bank Research с $350 до $280. Baird, Guggenheim, Wells Fargo, Stifel, UBS, Piper Sandler и KeyBanc также снизили свои целевые цены.
По итогам третьего квартала 2021 года выручка Zoom увеличилась на 35% год к году, до $1,05 млрд. Чистая прибыль выросла на 71%, до $340,3 млн.
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