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Финансы
Таня Боброва

Отчёт «Тинькофф» за квартал: выручка выросла до 71,7 млрд рублей, чистая прибыль — до рекордных 16,5 млрд рублей Статьи редакции

TCS Group Holding PLC опубликовал консолидированные финансовые результаты по МСФО за третий квартал.

  • За июль-сентябрь 2021 года компания получила 71,7 млрд рублей выручки, что на 48% больше год к году. Чистая прибыль выросла на 31% — до 16,5 млрд рублей. Это рекордный квартальный показатель для компании, отметил со-гендиректор группы Оливер Хьюз.
  • Количество клиентов «Тинькофф» выросло с 12,1 млн в третьем квартале 2020 года до 18,5 млн в третьем квартала 2021-го.
  • Доля не связанных с кредитованием направлений (текущие счета Tinkoff Black, «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Эквайринг») составила 45% от выручки группы. В компании связали это с ростом количества клиентов, линейки продуктов и услуг и «непрерывной работой по монетизации».
  • На конец квартала группа обслуживала текущие счета более 12,3 млн клиентов, общий остаток средств на счетах составлял 431 млрд рублей. Число клиентов в сфере малого и среднего бизнеса составило 596 тысяч со 111 млрд рублей на их счетах.
«Тинькофф»

#новость #тинькофф

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24 комментария
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Виктор Якунин

Читая экономистов мне от таких новостей как-то странно становится.

В России огромный ипотечный пузырь, закредитованность населения. Падение уровня жизни и тд, а банки рапортуют про огромные прибыли.

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4
Администратор Аккаунта

И где тут противоречие?

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6
Andrey Zykov

Вероятно, противоречие в том, что если населению нечем платить по кредитам, банки должны недополучать прибыль. По идее, мы должны увидеть как минимум проблемы роста прибыли, а может и стагнацию. А видим рекордный рост. Не очень логично. Это как если работяге урезать зарплату, а он от этого станет вместо дачи гонять на Мальдивы.

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1
Виктор Якунин

Говорят что это временно. Сбер тоже рапортует про огромные прибыли в миллиарды рублей. Вот только количество кредитов на обеспечение других кредитов тоже растёт.

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0
Andrey Zykov

Согласен, это может всплыть позже, но ожидали, что всплывёт сейчас. Поэтому и противоречие информационному полю, где все давно говорят о том, что люди не возвращают кредиты, а банки все дают и дают деньги.

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0
Администратор Аккаунта

Пытаюсь вспомнить периоды, когда ростовщики испытывали проблемы вследствие того, что население нищало.

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0
Mikhail Valentsev

Доля не связанных с кредитованием направлений [...] составила 45% от выручки группы.

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0
Иван Вялков

А что не так? Ипотеки берут, бабки в банках крутятся

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1
Никита Алфимов

Как говориться "смотря с какой стороны смотреть"

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1
Serge Tikhonenko

У Тиньпова ипотеки почти нет.

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0
Научно-Технический космос

Как минимум 10% населения больше 100к рублей зарабатывает, это не весть какие большие деньги, но уже можно обслуживать кредиты и открывать брокерские счета на биржах.

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0
Научно-Технический космос

Возьмите кредитку, она ни к чему не обязывает. Ну возьмите. Ну надо.

Ответить
3
Jerricho

Лучший банк, всё делает для своих клиентов, очень дружелюбный и функциональный. 👍

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3
Кирилл Половинкин

Доля просроченной задолженности в общем портфеле за год выросла на 38% до 51.6 млрд рублей

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2
Ruslan Umarkhanov

Он такой один)))

Ответить
1
Andrey Zykov

Честно говоря, думал, что у них больше клиентов. По ощущениям, 30-40% населения ходит с их картами. У меня у 90% знакомых так - ЗП получают на альфу или сбер, а оплачивают покупки картой Тиньков.

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0
Виктор Пугай

Это просто ваш круг общения.

Ответить
1
Andrey Zykov

Да, я не спорю, что это субъективная оценка. Я как раз и говорю, что у меня сложилось одно впечатление, а реальные цифры удивили.

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0
Тимофей Чекулаев

примерно четверть работоспособного населения страны

Ответить
0
Тимофей Чекулаев

поэтому есть ощущение около 30%

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0
Иван Гессе

плюс скорее всего в определённых регионах концентрация больше

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0
Илья Портнов

Класс !!! Зря продал акции ))

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0
Aleksandr A

А я в понедельник на падении прикупил))

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0
Serge Tikhonenko

Очень круто, отличный результат.

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0
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