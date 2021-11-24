Отчёт «Тинькофф» за квартал: выручка выросла до 71,7 млрд рублей, чистая прибыль — до рекордных 16,5 млрд рублей Статьи редакции
TCS Group Holding PLC опубликовал консолидированные финансовые результаты по МСФО за третий квартал.
- За июль-сентябрь 2021 года компания получила 71,7 млрд рублей выручки, что на 48% больше год к году. Чистая прибыль выросла на 31% — до 16,5 млрд рублей. Это рекордный квартальный показатель для компании, отметил со-гендиректор группы Оливер Хьюз.
- Количество клиентов «Тинькофф» выросло с 12,1 млн в третьем квартале 2020 года до 18,5 млн в третьем квартала 2021-го.
- Доля не связанных с кредитованием направлений (текущие счета Tinkoff Black, «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Эквайринг») составила 45% от выручки группы. В компании связали это с ростом количества клиентов, линейки продуктов и услуг и «непрерывной работой по монетизации».
- На конец квартала группа обслуживала текущие счета более 12,3 млн клиентов, общий остаток средств на счетах составлял 431 млрд рублей. Число клиентов в сфере малого и среднего бизнеса составило 596 тысяч со 111 млрд рублей на их счетах.
Вероятно, противоречие в том, что если населению нечем платить по кредитам, банки должны недополучать прибыль. По идее, мы должны увидеть как минимум проблемы роста прибыли, а может и стагнацию. А видим рекордный рост. Не очень логично. Это как если работяге урезать зарплату, а он от этого станет вместо дачи гонять на Мальдивы.
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TCS Group Holding PLC опубликовал консолидированные финансовые результаты по МСФО за третий квартал.
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