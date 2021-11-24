Илон Маск продал акции Tesla ещё на $1,05 млрд — сумма налога снизилась из-за падения их стоимости Статьи редакции
Маск продаёт свои акции компании c 11 ноября.
- Гендиректор Tesla продал ещё 934 тысячи акций компании. Общий пакет проданных Маском акций превысил $9,8 млрд.
- После продажи Маску нужно будет заплатить налог около $3 млрд, посчитал WSJ. Сумма могла бы быть больше, если бы цена акций Tesla не упала после опроса Илона Маска в Twitter.
- 23 ноября акции Tesla подешевели на 4%, до $1109,03.
- 6 ноября Маск запустил опрос в Twitter — стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за.
- Доля в 10% от пакета акций Илона Маска оценивалась почти в $21 млрд, а налоги с продажи в $5 млрд. Чтобы продать весь пакет, Маску надо реализовать ещё 7,9 млн бумаг Tesla.
- Цена акций Tesla упала на 16% сразу после начала продаж Маска. Падение остановилось во вторник, 16 ноября. За день акции подорожали на 4,53%.
Если убрать все экономические термины и завуалированность, ну и ответить прямо, то он просто обдирает людей, купивших акции. Когда один фонд или человек продает или покупает акции - это спекуляция и естественные действия, но когда это делает основатель или управляющий компании - это кража. Конечно в бизнес-среде всё завуалировано сложными терминами, но мы же все знаем почему так?
Маск забрал деньги поверивших в него и его идеи. Теперь, каждый последующий в общей сумме заберет ровно на 7млрд +1млрд долларов меньше, чем принес. А, Маск ровно на 8млрд $ заберет больше, чем вложил в акции.
Хитрый план:
9 млрд долл. = 3 млрд налоги + 6 млрд в ООН на борьбу с голодом в 2022 году.
Если план выгорит, Маск красавчик — спас 42 млн чел.
Если ООН, что скорее всего, план провалит, Маск сэкономит кучу денег на будущих донатах — кому доверять, если даже 37 505 сотрудников ООН, которые профессионально распределяют деньги уже 76 лет, не смогли правильно ими распорядиться?
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Маск продаёт свои акции компании c 11 ноября.
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