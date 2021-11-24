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Финансы
Маша Цепелева

Илон Маск продал акции Tesla ещё на $1,05 млрд — сумма налога снизилась из-за падения их стоимости Статьи редакции

Маск продаёт свои акции компании c 11 ноября.

  • Гендиректор Tesla продал ещё 934 тысячи акций компании. Общий пакет проданных Маском акций превысил $9,8 млрд.
  • После продажи Маску нужно будет заплатить налог около $3 млрд, посчитал WSJ. Сумма могла бы быть больше, если бы цена акций Tesla не упала после опроса Илона Маска в Twitter.
  • 23 ноября акции Tesla подешевели на 4%, до $1109,03.
Котировки Tesla
  • 6 ноября Маск запустил опрос в Twitter — стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за.
  • Доля в 10% от пакета акций Илона Маска оценивалась почти в $21 млрд, а налоги с продажи в $5 млрд. Чтобы продать весь пакет, Маску надо реализовать ещё 7,9 млн бумаг Tesla.
  • Цена акций Tesla упала на 16% сразу после начала продаж Маска. Падение остановилось во вторник, 16 ноября. За день акции подорожали на 4,53%.

#новость #tesla

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17 17 комментариев
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17 комментариев
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Askar Tuleev

Всё это похоже на какую-то разводку. Наркотики нельзя, но можно водку. © Сергей Шнуров

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11
Сергей Щукин

Мы, рейверы, в жизни такого видали... (с) Кирпичи 😬

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1
evilnw

Пытается успеть выйти в кэш перед коррекцией.

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10
Твоя мама

Ну да, он скорее всего думает так же, как и ты. Странный факт, неправда ли?

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1
Анатолий Щербина

Ждём когда Маск прокомментирует этот пост

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6
Иван Иванович

Если убрать все экономические термины и завуалированность, ну и ответить прямо, то он просто обдирает людей, купивших акции. Когда один фонд или человек продает или покупает акции - это спекуляция и естественные действия, но когда это делает основатель или управляющий компании - это кража. Конечно в бизнес-среде всё завуалировано сложными терминами, но мы же все знаем почему так?
Маск забрал деньги поверивших в него и его идеи. Теперь, каждый последующий в общей сумме заберет ровно на 7млрд +1млрд долларов меньше, чем принес. А, Маск ровно на 8млрд $ заберет больше, чем вложил в акции.

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2
Nikolai O

Обдирает и правильно делает- их никто, кроме жажды наживы, не заставлял покупать акции.

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0
Чит Чат

держать кеш - и есть самый большой риск

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1
Андрей Комиссаренко

Так, я не пойму, продажа акций согласуется с SEC и продаётся по финансовому плану на год. То есть определенное количество в определенные месяцы, чтобы не допустить инсайдерской торговли. Маск просто этим опоросом решил цену на акции опустить, чтобы платить меньше налогов ?)

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7
Dmitriy Barchan

точно

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1
Иван Иван

Скорее всего да.
Ну он что то в наглую ведет себя.
Усложняет жизнь тем, кто исследует рынки

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0
Чит Чат

Парень явно что-то замышляет

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1
Denis Bystruev

Хитрый план:

9 млрд долл. = 3 млрд налоги + 6 млрд в ООН на борьбу с голодом в 2022 году.

Если план выгорит, Маск красавчик — спас 42 млн чел.

Если ООН, что скорее всего, план провалит, Маск сэкономит кучу денег на будущих донатах — кому доверять, если даже 37 505 сотрудников ООН, которые профессионально распределяют деньги уже 76 лет, не смогли правильно ими распорядиться?

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1
Михаил Швец

Спас людей от голода на неделю? Ну ты и бред пишешь.

Надо рабочие места и инфраструктуры создавать, а запад туда только вирус эболу завозит.

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1
Valer

Информация из открытых источников?

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1
Artemy

Ахаха прекрати

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Очень писюн

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0
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