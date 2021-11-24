Глава «Райффайзенбанка»: «Крупные банки строят не экосистемы, а конгломераты, но клиентам они не нужны» Статьи редакции
Среди конгломератов, например, «Сбер».
Чтобы дать клиенту дополнительные сервисы, не нужно строить конгломераты или экосистемы, заявил глава «Райффайзенбанка» Сергей Монин в интервью РБК. Например, «Райффайзенбанк» выстраивает свою экосистему вокруг банка, не покупая для этого какие-то предприятия.
Крупнейшие экосистемы среди банков строят «Сбер», ВТБ и «Тинькофф», пишет РБК.
В экосистему «Сбера» входят более 50 компаний и сервисов. За 2021 год убыток нефинансовых сервисов до налогообложения составил 32,2 млрд рублей. За три года банк планирует увеличить долю вложений в экосистемы с 3 до 7% капитала, пишет Reuters.
«Тинькофф» предлагает сервисы для частных лиц и бизнеса. Для создания своей экосистемы банк покупает другие сервисы и заключает партнёрства. ВТБ строит открытую экосистему в партнёрстве с другими компаниями.
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