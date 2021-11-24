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Финансы
Валерия Козлова

Глава «Райффайзенбанка»: «Крупные банки строят не экосистемы, а конгломераты, но клиентам они не нужны» Статьи редакции

Среди конгломератов, например, «Сбер».

Чтобы дать клиенту дополнительные сервисы, не нужно строить конгломераты или экосистемы, заявил глава «Райффайзенбанка» Сергей Монин в интервью РБК. Например, «Райффайзенбанк» выстраивает свою экосистему вокруг банка, не покупая для этого какие-то предприятия.

Ещё один аспект экосистем с нефинансовыми сервисами. Одно дело — экосистемы, другое — конгломераты. Для того чтобы построить экосистему, необязательно строить конгломераты. По сути, у нас их и строят. Но это не нужно делать для того, чтобы дать клиенту какой-то удобный дополнительный сервис.

Например, сейчас мы для премиальных клиентов запустили бесплатный сервис «автоконсьерж». С его помощью можно бесплатно заказать доставку автомобиля в ремонт: за ним приедут, заберут, поменяют шины, сделают техосмотр и так далее. Для этого мы не покупали какое-то предприятие, которое оказывает такую услугу. Тем не менее наши клиенты получают такой сервис. Вот как сказать, мы строим экосистему или не строим?

Сергей Монин
Председатель правления «Райффайзенбанка»

Крупнейшие экосистемы среди банков строят «Сбер», ВТБ и «Тинькофф», пишет РБК.

В экосистему «Сбера» входят более 50 компаний и сервисов. За 2021 год убыток нефинансовых сервисов до налогообложения составил 32,2 млрд рублей. За три года банк планирует увеличить долю вложений в экосистемы с 3 до 7% капитала, пишет Reuters.

«Тинькофф» предлагает сервисы для частных лиц и бизнеса. Для создания своей экосистемы банк покупает другие сервисы и заключает партнёрства. ВТБ строит открытую экосистему в партнёрстве с другими компаниями.

#новость #райффайзенбанк

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