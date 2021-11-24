Глава «Райффайзенбанка» посчитал, что клиентам не нужны экосистемы, ради которых банки скупают другие компании Статьи редакции
Среди таких, например, «Сбер».
Чтобы дать клиенту дополнительные сервисы, не нужно строить конгломераты или экосистемы, заявил глава «Райффайзенбанка» Сергей Монин в интервью РБК. Например, «Райффайзенбанк» выстраивает свою экосистему вокруг банка, не покупая для этого какие-то предприятия.
Крупнейшие экосистемы среди банков строят «Сбер», ВТБ и «Тинькофф», пишет РБК.
В экосистему «Сбера» входят более 50 компаний и сервисов. За 2021 год убыток нефинансовых сервисов до налогообложения составил 32,2 млрд рублей. За три года банк планирует увеличить долю вложений в экосистемы с 3 до 7% капитала, пишет Reuters.
«Тинькофф» предлагает сервисы для частных лиц и бизнеса. Для создания своей экосистемы банк покупает другие сервисы и заключает партнёрства. ВТБ строит открытую экосистему в партнёрстве с другими компаниями.
И рынок и будет оставаться маленьким бедным до тех пор пока гос монополисты, такие как Сбер, будут гнобить малый и средний бизнес.
Вместо того, чтобы как банк способствовать развитию СМБ, выдавая доступные кредиты, Сбер выдавливает их с рынка, создавая свои сервисы. И он может позволить себе оставлять эти сервисы так долго убыточными сколько потребуется чтобы уничтожить частную конкуренцию.
Банки вообще не должны заниматься сторонними не профильными бизнесами. Это создает не конкурентное преимущество и доприски. Во-первых, все остальные субъекты рыночной экономики не имеют права привлекать депозиты; во-вторых, банк для выдачи кредита заставляет бизнес раскрывать практически всю его бизнес модель, а потом свободно может использовать эту дату для построения своего продукта; в-третьих, они инвестируют деньги без создания допрезервов под риски, потому что ЦБ требует создания резерва только под кредитные продукты. Не знаю, почему ЦБ РФ смотрит на это сквозь пальцы
Отлично, квазигосструктура создаёт "бюджетные" места для айтишников. Чтобы они покорно сидели на поводке и не рыпались, из истории с айтишниками в Белоруссии быстро сделали выводы.
Только проблема в том, что вместо реального развития бизнеса и навыков, эти айтишники сидят и нихуя не делают. Вместо реальных стартапов, какой то салют и сберХ с нулевой ценностью.
А на реальные инновации хер ты найдёшь специалиста, потому что на команду из 3-х джунов нужн ФОТ 3+ млн. в год + офис в центре города с плейстейшн и баром. В гараже уже не сделаешь стартап.
А с другой стороны инвестиции от гос фондов, типа ФРИИ, которые дают всего 1 лям, инвестиций при условии готового продукта с продажами. Заебись экономика сходиться. Развиваем IT сектор.
Каждому свое. Лично я очень рад, что приложение Райфайзена - не суперапп. Я бы предпочел видеть только то, что непосредственно связано с банковскими услугами. Если хочется чего-то другого, то для этого есть другие приложения/сайты. А если все смешать в одну кучу, то велик шанс получить ерунду на выходе, и хорошо, если из-за этой ерунды не сломаются важные вещи типа той же безопасности.
Сергей Монин лучше бы обратил внимание на то, как работает его банк. Мне за 2 года не смогли исправить ошибку в графике отображения платежей по кредиту. Нули были. Таски создавали, друг на друга поддержку переключали, но не смогли починить :) С таким подходом вам в Райфе до экосистемы как пешком до Китая, поэтому почините своё болотце, а уже потом замахивайтесь на какие то околобанковские сервисы.
Да смех. У меня была их золотая карта от работодателя с бесплатным обслуживанием. Работодателя сменил. На карте обороты упали практически в ноль. Стали списывать по 500 руб. в месяц за обслугу. А потом когда все списали тупо удалили и заблочили карту. Но чтобы поменять пароль в ЛК нужна действующая карта. :)
Властям будет проще давить на компании с российским офисом, а отказ грозит им наказанием вплоть до блокировки.
В конце ноября 2021 года «Яндекс» заявил, что перевел свой флот беспилотных автомобилей на собственные лидары. Узнали у инженеров компании, почему они решили заняться разработкой своих сенсоров и как это поможет автономному автомобилю.
TCS Group Holding PLC опубликовал консолидированные финансовые результаты по МСФО за третий квартал.
Утконос ОНЛАЙН и студия подкастов Brainstorm запустили подкаст-кастинг, в котором продукты поют, выступают со стендапом и читают рэп и показывают, какие soft-skills нужно развивать детям с раннего возраста.
В этой истории расскажу как проблема магазина помогла найти нестандартное решение, какие результаты я получила и почему нужно активно работать с клиентской базой, даже если она лояльная.
Американский психолог Михай Чиксентмихайи искал ответ на вопрос, что делает человека счастливым. Его главная теория показала, что в любой деятельности результат и вознаграждение — это не главное, а стремление к благополучию нужно поддерживать и на рабочем месте.
Среди таких, например, «Сбер».
Что такое инновационная зрелость? Как ее измерить? Какие возможности раскрывают инновации перед компанией? Об этом расскажем прямо сейчас в нашей небольшой аналитической заметке.
Желающих приобрести автодом в основном волнует наличие туалета, интернета и электричества. О том, как решают эти проблемы владельцы жилья на колёсах и какие инновации в индустрии уже есть, — в пересказе The New York Times.