Ещё один аспект экосистем с нефинансовыми сервисами. Одно дело — экосистемы, другое — конгломераты. Для того чтобы построить экосистему, необязательно строить конгломераты. По сути, у нас их и строят. Но это не нужно делать для того, чтобы дать клиенту какой-то удобный дополнительный сервис.

Например, сейчас мы для премиальных клиентов запустили бесплатный сервис «автоконсьерж». С его помощью можно бесплатно заказать доставку автомобиля в ремонт: за ним приедут, заберут, поменяют шины, сделают техосмотр и так далее. Для этого мы не покупали какое-то предприятие, которое оказывает такую услугу. Тем не менее наши клиенты получают такой сервис. Вот как сказать, мы строим экосистему или не строим?