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Финансы
Валерия Козлова

Глава «Райффайзенбанка» посчитал, что клиентам не нужны экосистемы, ради которых банки скупают другие компании Статьи редакции

Среди таких, например, «Сбер».

Чтобы дать клиенту дополнительные сервисы, не нужно строить конгломераты или экосистемы, заявил глава «Райффайзенбанка» Сергей Монин в интервью РБК. Например, «Райффайзенбанк» выстраивает свою экосистему вокруг банка, не покупая для этого какие-то предприятия.

Ещё один аспект экосистем с нефинансовыми сервисами. Одно дело — экосистемы, другое — конгломераты. Для того чтобы построить экосистему, необязательно строить конгломераты. По сути, у нас их и строят. Но это не нужно делать для того, чтобы дать клиенту какой-то удобный дополнительный сервис.

Например, сейчас мы для премиальных клиентов запустили бесплатный сервис «автоконсьерж». С его помощью можно бесплатно заказать доставку автомобиля в ремонт: за ним приедут, заберут, поменяют шины, сделают техосмотр и так далее. Для этого мы не покупали какое-то предприятие, которое оказывает такую услугу. Тем не менее наши клиенты получают такой сервис. Вот как сказать, мы строим экосистему или не строим?

Сергей Монин
Председатель правления «Райффайзенбанка»

Крупнейшие экосистемы среди банков строят «Сбер», ВТБ и «Тинькофф», пишет РБК.

В экосистему «Сбера» входят более 50 компаний и сервисов. За 2021 год убыток нефинансовых сервисов до налогообложения составил 32,2 млрд рублей. За три года банк планирует увеличить долю вложений в экосистемы с 3 до 7% капитала, пишет Reuters.

«Тинькофф» предлагает сервисы для частных лиц и бизнеса. Для создания своей экосистемы банк покупает другие сервисы и заключает партнёрства. ВТБ строит открытую экосистему в партнёрстве с другими компаниями.

#новость #райффайзенбанк

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29 комментариев
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bloger

Зависть это плохо. Лучше счет откройте тому мужику из рекламы, а то он кофе не может продать.

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6
Olga RRR

Штааа?! Убыток нефинансовых сервисов сбера в 32млрд? И вложения продолжаются? Боюсь подумать, какую цель они преследуют.

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5
Artemiy Shlesberg

Во первых захват и привлечение клиентов в том числе в основной бизнес.
Во вторых рынок маленький и бедный, банк уже сам по себе расти не может.

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13
Labelig

И рынок и будет оставаться маленьким бедным до тех пор пока гос монополисты, такие как Сбер, будут гнобить малый и средний бизнес.

Вместо того, чтобы как банк способствовать развитию СМБ, выдавая доступные кредиты, Сбер выдавливает их с рынка, создавая свои сервисы. И он может позволить себе оставлять эти сервисы так долго убыточными сколько потребуется чтобы уничтожить частную конкуренцию.

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21
NihlistNif .

Я конечно не настоящий сварщик, но какой малый бизнес они гнобят? Так для понимания. Покупают слышал, а гнобят?

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3
Nesterov Igor

ну так вы перечитайте, они могут позволить существовать сервису глубоко убыточным долгое время. Выдавливая конкурентов, то есть мелкий бизнес, у которого нет за спиной миллиардов вкладов

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4
NihlistNif .

Никто не спорит с абстрактной экономикой. На практике кого они гнобят? В каких сферах не может работать или открыться какой малый бизнес, что его гнобит сбер? Вопрос остается

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3
Антон Штадлер

Банки вообще не должны заниматься сторонними не профильными бизнесами. Это создает не конкурентное преимущество и доприски. Во-первых, все остальные субъекты рыночной экономики не имеют права привлекать депозиты; во-вторых, банк для выдачи кредита заставляет бизнес раскрывать практически всю его бизнес модель, а потом свободно может использовать эту дату для построения своего продукта; в-третьих, они инвестируют деньги без создания допрезервов под риски, потому что ЦБ требует создания резерва только под кредитные продукты. Не знаю, почему ЦБ РФ смотрит на это сквозь пальцы

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1
роман долгополов

Сбер накачивает сферу большими деньгами и это правильно.Зарплаты в отрасли растут.А мелкий бизнес и платит мало.
Стране нужно чтобы специалисты IT не покидали страну из за мелких зп.

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–2
101

Вот только страну не покидаю только чисто из-за зп.
А чем правильно то? Тем что рынок перегревается?

Ответить
0
Антон Штадлер

Зачем покидать страну? Многие классные специалисты могут работать на аутсорс и получать все равно будут больше. Если эти специалисты штучные, то любую ставку Сбера легко перебивают западные компании и делают релокейт.
Сбер тут не задаёт тренды, их задаёт мировой спрос, как в других странах СНГ.

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0
Станислав Назаров

Отлично, квазигосструктура создаёт "бюджетные" места для айтишников. Чтобы они покорно сидели на поводке и не рыпались, из истории с айтишниками в Белоруссии быстро сделали выводы.
Только проблема в том, что вместо реального развития бизнеса и навыков, эти айтишники сидят и нихуя не делают. Вместо реальных стартапов, какой то салют и сберХ с нулевой ценностью.
А на реальные инновации хер ты найдёшь специалиста, потому что на команду из 3-х джунов нужн ФОТ 3+ млн. в год + офис в центре города с плейстейшн и баром. В гараже уже не сделаешь стартап.
А с другой стороны инвестиции от гос фондов, типа ФРИИ, которые дают всего 1 лям, инвестиций при условии готового продукта с продажами. Заебись экономика сходиться. Развиваем IT сектор.

Ответить
0
Artemiy Shlesberg

Все так

Ответить
1
work tasks

Вы смотрели на проект цифрового рубля? И какая незавидная участь там уготовлена банковской системе?
(намекну — банки станут операторами доступа граждан и компаний к сбережениям на счетах в ЦБ).

Ответить
1
BearStrikesBack

Современные специалисты "зарабатывают" не с доходов, а с расходов.

Ответить
0
Dmitry Kiselev

Тут не может быть никаких сомнений

Ответить
0
Михаил Похеров

А Сбер это разве не доставка еды?

Ответить
10
Superposition

И в чем он не прав?

Ответить
6
Sergey Freedman

С каких это пор единая учетка пользователя и доступ к кошельку из разных сервисов стали считаться экосистемой?

Ответить
2
Ренат Зайдуллин

Но это не нужно делать для того, чтобы дать клиенту какой-то удобный дополнительный сервис.

Такой цели и не стоит

Ответить
1
Николай Коллайдер

Вот и зря.

Мне как клиенту райффа после тинька - нехватает супераппа

Типа брони столов, авиабилетов, кучи партнерских кэшбеков и билетов в кино

Ответить
0
Sebastian Pereira

Каждому свое. Лично я очень рад, что приложение Райфайзена - не суперапп. Я бы предпочел видеть только то, что непосредственно связано с банковскими услугами. Если хочется чего-то другого, то для этого есть другие приложения/сайты. А если все смешать в одну кучу, то велик шанс получить ерунду на выходе, и хорошо, если из-за этой ерунды не сломаются важные вещи типа той же безопасности.

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1
Aleksandr A

Согласен. Не встречал еще стабильных супераппов. Что Тинек, что Яндекс, постоянно что-то ломается и отваливается.
Если я захожу в приложение сделать банковский перевод, я не хочу видеть доставку пиццы и авиабилеты.

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0
Stas Sokolov

Сергей Монин лучше бы обратил внимание на то, как работает его банк. Мне за 2 года не смогли исправить ошибку в графике отображения платежей по кредиту. Нули были. Таски создавали, друг на друга поддержку переключали, но не смогли починить :) С таким подходом вам в Райфе до экосистемы как пешком до Китая, поэтому почините своё болотце, а уже потом замахивайтесь на какие то околобанковские сервисы.

Ответить
0
Mikhail Grozovski

Надо сказать, что с технологиями у Райфа оч. туго. Карту мне присылают уже неделю. А могли просто в приложении открыть ;-( Наверное, для этого нужны супераппы и экосистемы.

Ответить
0
Stas Sokolov

Да смех. У меня была их золотая карта от работодателя с бесплатным обслуживанием. Работодателя сменил. На карте обороты упали практически в ноль. Стали списывать по 500 руб. в месяц за обслугу. А потом когда все списали тупо удалили и заблочили карту. Но чтобы поменять пароль в ЛК нужна действующая карта. :)

Ответить
0
Mikhail Grozovski

Вы не поверите, у меня была такая же карта с таким же исходом ;-)))

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Ой да и чо? Доебаться до слов можно на изи, но чо это меняет? Мне как клиенту какая разница у кого юридически я снял тачку, у подконтрольной банку конторы или нет

Ответить
–1
Шизоидная обезьяна

Да никакой. Но, важно заметить, когда «условный сервис» существует под протекцией от крупного банка, особенно государственного, особенно с неограниченными бюджетами, то с таким сервисом сторонним разработчикам и стартапам конкурировать нереально.

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0
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