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Финансы
Валерия Козлова

ЦБ рассмотрит отмену комиссии за переводы самому себе через СБП Статьи редакции

Клиенты смогут переводить на свои счета в разных банках любые суммы.

  • ЦБ планирует рассмотреть отмену комиссии за переводы между счетами одного человека в разных банках через Систему быстрых платежей (СБП), пишут «Ведомости».
  • В Центробанке считают, что так пользователям будет удобнее свободно выбирать банки и вклады, куда они хотят перевести деньги.
  • Сейчас комиссия за переводы свыше 100 тысяч рублей составляет до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.
  • СБП заработала в начале 2019 года — с помощью сервиса клиенты банков-участников системы могут переводить деньги между собой по номеру телефона. К СБП подключены более 200 банков, например, ВТБ, «Сбер», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и другие.

#новость #сбп

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8 8 комментариев
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8 комментариев
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Vladimir Voloshin

Ну что сказать — отлично

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6
Bet Papa

На самом деле новость бомба, если одобрят. У меня 80% переводов трансферы самому себе между разными банками.

Имея много банк карт с таким подходом сильно оптимизируешь комиссии

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4
Артем Бондарев

Ну че, альфа банк?
Как дела?)

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1
Ivan

Мобильное "рабство" отменили, пора банковское!

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1
Юзер Юзерович

Божественно

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0
Fix Play Media

Давно пора, вообще бред платить коммисии за то что перевёл сам себе деньги, банки наглеют с каждым годом и все на это закрывают глаза, проценты по кредиту и кредитным картам вообще сумашедшие. Зато в Европе 2% у нас Россия кормушка для других стран. Там у них по человечески делают, а у нас ког будто каждый второй человек миллионер. ЦБ молодцы двигайтесь дальше в таком направлении!

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0
Научно-Технический космос

"Рассмотрит", пока что это просто вброс. Надеюсь сделают. Также с расчётного счёта бы убрали лимиты на перевод самому себе сволочи.

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0
Macedon

Наконец-то! Осталось, чтобы приняли.

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0
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