Клиенты смогут переводить на свои счета в разных банках любые суммы.
- ЦБ планирует рассмотреть отмену комиссии за переводы между счетами одного человека в разных банках через Систему быстрых платежей (СБП), пишут «Ведомости».
- В Центробанке считают, что так пользователям будет удобнее свободно выбирать банки и вклады, куда они хотят перевести деньги.
- Сейчас комиссия за переводы свыше 100 тысяч рублей составляет до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.
- СБП заработала в начале 2019 года — с помощью сервиса клиенты банков-участников системы могут переводить деньги между собой по номеру телефона. К СБП подключены более 200 банков, например, ВТБ, «Сбер», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и другие.
Давно пора, вообще бред платить коммисии за то что перевёл сам себе деньги, банки наглеют с каждым годом и все на это закрывают глаза, проценты по кредиту и кредитным картам вообще сумашедшие. Зато в Европе 2% у нас Россия кормушка для других стран. Там у них по человечески делают, а у нас ког будто каждый второй человек миллионер. ЦБ молодцы двигайтесь дальше в таком направлении!
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Властям будет проще давить на компании с российским офисом, а отказ грозит им наказанием вплоть до блокировки.
Среди таких, например, «Сбер».
Если кратко, то данной публикацией я хочу предупредить всех пользователей подобных сервисов: не привязывайте основную карту никогда, только виртуальную или ту, где не будет много денег.
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17 ноября 2021 года в Нидерландах министр юстиции РФ Константин Чуйченко подписал от имени РФ Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам 2019 года, принятую в рамках Гаагской конференции по международному частному праву.