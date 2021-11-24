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Финансы
Nazigul Jusupova

Благодаря налоговому манёвру для ИТ-компаний поступления в бюджет выросли на 48 млрд рублей — глава Минцифры Статьи редакции

Налоговый манёвр позволил снизить ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку по страховым взносам — с 14% до 7,6%.

  • За девять месяцев 2021 года российские ИТ-компании стали отгружать на 38% больше своих решений и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, пишет Forbes со ссылкой на данные Максута Шадаева.
  • Продажи российских ИТ-решений и услуг превысили 1,14 трлн рублей. Экспорт софта и услуги по разработке выросли на 18,5% больше, чем в 2020 году, до $2,9 млрд, сообщил министр цифрового развития.
  • С 1 января 2021 году вступил в силу налоговый манёвр для ИТ-компаний. Он позволил снизить ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку по страховым взносам — с 14% до 7,6%. Ради налоговых льгот «Билайн», МТС и другие крупные компании начали отделять ИТ-подразделения, сообщало «Ъ».
  • В рамках второго пакета мер поддержки ИТ-компаний правительство планирует сократить базу налога на прибыль за внедрение российских ИИ-решений и ускорить списывание программных средств, рассказал Шадаев.
  • Также за расходы, связанные с внедрением российского софта и программных устройств, регионы смогут вводить инвестиционные налоговые вычеты.

#новости #налоговыйманевр

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Сергей Ермилов

"ИТ-компании стали отгружать на 38% больше своих решений"

Когда профессия грузчик снова стала востребованной.

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3
Sergey Ontime

Самые бедные. ИТ компании.

А рост будто прям только из-за налогового манёвра, а то не было бы роста (будто))

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1
ЯжПрограммист

Не "отжали", а "налоговый манёвр". ☝️

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1
Артем Баранов

Что-то тут не так....

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0
Николай Шелопугин

Отрицательный рост на лицо 👍🏻

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0
Jaroslav Michailov

Ура! Деньги точно будут использованы с пользой в интересах общества.

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0
B. Kusov

Любой органический рост администраторы системы (правители) присваивают тут же.

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0
Speed Racer

Удивительно да?
Это же очевидно
Чем ниже налоги, тем белее рынок и больше налогов собирается.

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0
melisszotosv

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0
Speed Racer

Ещё бы снизили налоги, страховые и пенсионные для штатных сотрудников, чтобы можно было всех без препятствий оформлять и не запускать чёрные бухгалтерии.

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0
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