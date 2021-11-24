Благодаря налоговому манёвру для ИТ-компаний поступления в бюджет выросли на 48 млрд рублей — глава Минцифры Статьи редакции
Налоговый манёвр позволил снизить ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку по страховым взносам — с 14% до 7,6%.
- За девять месяцев 2021 года российские ИТ-компании стали отгружать на 38% больше своих решений и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, пишет Forbes со ссылкой на данные Максута Шадаева.
- Продажи российских ИТ-решений и услуг превысили 1,14 трлн рублей. Экспорт софта и услуги по разработке выросли на 18,5% больше, чем в 2020 году, до $2,9 млрд, сообщил министр цифрового развития.
- С 1 января 2021 году вступил в силу налоговый манёвр для ИТ-компаний. Он позволил снизить ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку по страховым взносам — с 14% до 7,6%. Ради налоговых льгот «Билайн», МТС и другие крупные компании начали отделять ИТ-подразделения, сообщало «Ъ».
- В рамках второго пакета мер поддержки ИТ-компаний правительство планирует сократить базу налога на прибыль за внедрение российских ИИ-решений и ускорить списывание программных средств, рассказал Шадаев.
- Также за расходы, связанные с внедрением российского софта и программных устройств, регионы смогут вводить инвестиционные налоговые вычеты.
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