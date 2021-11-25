Казахстанский сервис аренды электросамокатов Jet привлёк $3 млн от частных инвесторов Статьи редакции
Компания потратит деньги на выход на рынки ЕС и Центральной Азии.
- Сервис Jet привлёк деньги от серийного предпринимателя и инвестора Эрика Искакова и более 10 частных инвесторов из России и Казахстана, сообщает местный Forbes.
Кикшеринг работает в 14 городах Казахстана, Сербии, Армении, Белорусси, Украины и Грузии. Стартап планирует потратить деньги на экспансию в ещё 5-8 стран. Сервис — лидер рынка в Алматы, Нур-Султане, Минске, Одессе и Ереване, сообщает издание.
- Jet основали предприниматели из Казахстана Мейрамбек Абелкасов и Серик Успанов. На старте основатели вложили $1,5 млн. По собственным данным, компания стала прибыльной с первого месяца работы. В парке — больше 10 тысяч электросамокатов.
Прикольно. По моему опыту в Киеве, вообще нет. Самокаты переднеприводные и сильно проигрывают Болту в управляемости. Зона покрытия довольно большая, но зоны парковки неочевидны.
Часто аппка глючит. Поэтому Болты в центре города не успевают остыть - только кто-то паркует, уже через пару минут кто-то другой берет. А джеты стоят батареями по 10 штук рядом, и их берут только, если болта нет рядом
Победителями «Акселератора по созданию франшиз. Масштабирование бизнеса» стали две фастфуд-сети и массажный салон
Привет! На связи Павел Потасуев, управляющий директор стартап-студии Admitad Projects. Сегодня расскажу о том, что, на мой взгляд, важно, а что вредно на двух основных этапах жизни стартапа.
Самые длинные выпуски — об играх, самые короткие — об изучении языков.
Компания предупредила правозащитников из разных стран, что «злоумышленники, спонсируемые государством» могут следить за ними.
Представьте, что вам нужно передать архив своему знакомому. И вместо того, чтобы закачать его в облако, он предлагает записать файл на съемный диск и… привезти его лично. Выглядит странно? Для нас с вами — да. А вот для предприятий физическая транспортировка данных только набирает обороты. И тому есть логическое объяснение.
Мы уже рассказывали о топовом американском b2b акселераторе Alchemist и инструментах, которые он дает фаундерам в нашей предыдущей статье. А сейчас хотим поделиться тем, как же выглядит жизнь после прохождения Alchemist и стоит ли лететь через океан ради того, чтобы в него попасть. В этом нам помогут фаундеры и выпускники различных потоков —…
За пять лет через нее провели уроки больше 50 тысяч педагогов, а сегодня мы делаем крутой продукт, который может конкурировать со SkyEng.
Мы ни в коем разе не пропагандируем, мы просто студия дизайна, которая создает креативные сайты и интерфейсы не как у всех. Эта статья посвящена одному из наших зарубежных проектов, продукт которого запрещен здесь, но идёт семимильными шагами к разрешению там.