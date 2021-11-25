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Финансы
Маша Цепелева

Казахстанский сервис аренды электросамокатов Jet привлёк $3 млн от частных инвесторов Статьи редакции

Компания потратит деньги на выход на рынки ЕС и Центральной Азии.

  • Сервис Jet привлёк деньги от серийного предпринимателя и инвестора Эрика Искакова и более 10 частных инвесторов из России и Казахстана, сообщает местный Forbes.

  • Кикшеринг работает в 14 городах Казахстана, Сербии, Армении, Белорусси, Украины и Грузии. Стартап планирует потратить деньги на экспансию в ещё 5-8 стран. Сервис — лидер рынка в Алматы, Нур-Султане, Минске, Одессе и Ереване, сообщает издание.

  • Jet основали предприниматели из Казахстана Мейрамбек Абелкасов и Серик Успанов. На старте основатели вложили $1,5 млн. По собственным данным, компания стала прибыльной с первого месяца работы. В парке — больше 10 тысяч электросамокатов.

#новость #кикшеринг #jet

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Igor Shkarin

Отличный оператор. Очень выгодные тарифы. Желаю удачи!

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Andrey Vladimirsky

Прикольно. По моему опыту в Киеве, вообще нет. Самокаты переднеприводные и сильно проигрывают Болту в управляемости. Зона покрытия довольно большая, но зоны парковки неочевидны.
Часто аппка глючит. Поэтому Болты в центре города не успевают остыть - только кто-то паркует, уже через пару минут кто-то другой берет. А джеты стоят батареями по 10 штук рядом, и их берут только, если болта нет рядом

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