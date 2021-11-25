Стартап Accel Club сооснователя «Яндекс.Еды» привлёк $170 млн — он выкупает бренды на Amazon и выводит их на новые рынки Статьи редакции
В компанию вложились несколько российских и международных фондов.
- Стартап Accel Club, созданный бывшим гендиректором «Яндекс.Еды» Максимом Фирсовым и бывшим управляющим директором маркетплейса автобусных билетов Busfor Николаем Тузенко, привлёк первые инвестиции от фонда RedSeed экс-руководителя «Одноклассников» Ильи Широкова, Flyer One Ventures и North Wall Capital, сообщает Forbes.
Accel Club ищет бренды с высокими продажами на Amazon, покупает их, развивает и выводит на новые рынки — внедряет аналитику, запускает рекламные кампании с инфлюенсерами, оптимизирует логистику. Компания всегда покупает 100% бизнеса, обычно на оформление сделок уходит месяц.
Максим Фирсов и Николай Тузенко основали Accel Club в феврале 2021 года. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме, офисы есть в США и Китае. С момента запуска выручка превысила десятки миллионов долларов, говорят в компании, но не указывают конкретные цифры.
Пока Accel Club работает только с американскими брендами и Amazon, но в 2022 году хочет выйти на европейские рынки.
- До запуска Accel Club Максим Фирсов был сооснователем стартапа Foodfox. В 2017 году его купил «Яндекс» и создал «Яндекс.Еду». Фирсов покинул компанию в 2020 году.
- Николай Тузенко работал управляющим директором в маркетплейсе автобусных билетов Busfor. В 2019 году компанию купил BlaBlaCar.
Во-первых, Амазон - крупнейшая площадка. Думаю, что на ней бесполезно соревноваться с самим Амазоном. То есть Accel сразу теряют огромное число потенциальных покупателей. Во-вторых, у Амазона уже налажена и логистика, и цены у них ниже не аналогичные товары, с рекламой тоже всё хорошо. Неужели покупатели не могут сравнить условия на разных маркетах и купить там, где быстрее-дешевле и привычнее (то есть на Амазоне)?
Крупнейшая, но не единственная. Чтобы амз начал продавать под своим брендом, он должен обратиться к производителю. Мы же не знаем какие у Accel критерии покупки бренда, возможно там и производители фигурируют в той или иной степени. В любом случае мы сейчас живем в том мире где картинки в интернете продаются по миллиону долларов и девочки в тиктоке «ничего не делая» зарабатывают миллионы, старые парадигмы уже не работают, поэтому надо быть в тренде )))
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