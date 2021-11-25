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Финансы
Маша Цепелева

Стартап Accel Club сооснователя «Яндекс.Еды» привлёк $170 млн — он выкупает бренды на Amazon и выводит их на новые рынки Статьи редакции

В компанию вложились несколько российских и международных фондов.

  • Стартап Accel Club, созданный бывшим гендиректором «Яндекс.Еды» Максимом Фирсовым и бывшим управляющим директором маркетплейса автобусных билетов Busfor Николаем Тузенко, привлёк первые инвестиции от фонда RedSeed экс-руководителя «Одноклассников» Ильи Широкова, Flyer One Ventures и North Wall Capital, сообщает Forbes.

  • Accel Club ищет бренды с высокими продажами на Amazon, покупает их, развивает и выводит на новые рынки — внедряет аналитику, запускает рекламные кампании с инфлюенсерами, оптимизирует логистику. Компания всегда покупает 100% бизнеса, обычно на оформление сделок уходит месяц.

  • Максим Фирсов и Николай Тузенко основали Accel Club в феврале 2021 года. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме, офисы есть в США и Китае. С момента запуска выручка превысила десятки миллионов долларов, говорят в компании, но не указывают конкретные цифры.

  • Пока Accel Club работает только с американскими брендами и Amazon, но в 2022 году хочет выйти на европейские рынки.

  • До запуска Accel Club Максим Фирсов был сооснователем стартапа Foodfox. В 2017 году его купил «Яндекс» и создал «Яндекс.Еду». Фирсов покинул компанию в 2020 году.
  • Николай Тузенко работал управляющим директором в маркетплейсе автобусных билетов Busfor. В 2019 году компанию купил BlaBlaCar.

#новость #инвестиции #accelclub

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Sitewell Ad

Amazon сам анализирует статистику продаж, копирует бренды\вещи, которые хорошо покупают и продаёт от своего имени. Каким образом Accel Club может с ними тягаться?

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4
Nikita Solovyev

Очевидно же, предлагая товар не только через Амазон

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2
Sitewell Ad

Во-первых, Амазон - крупнейшая площадка. Думаю, что на ней бесполезно соревноваться с самим Амазоном. То есть Accel сразу теряют огромное число потенциальных покупателей. Во-вторых, у Амазона уже налажена и логистика, и цены у них ниже не аналогичные товары, с рекламой тоже всё хорошо. Неужели покупатели не могут сравнить условия на разных маркетах и купить там, где быстрее-дешевле и привычнее (то есть на Амазоне)?

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2
Nikita Solovyev

Крупнейшая, но не единственная. Чтобы амз начал продавать под своим брендом, он должен обратиться к производителю. Мы же не знаем какие у Accel критерии покупки бренда, возможно там и производители фигурируют в той или иной степени. В любом случае мы сейчас живем в том мире где картинки в интернете продаются по миллиону долларов и девочки в тиктоке «ничего не делая» зарабатывают миллионы, старые парадигмы уже не работают, поэтому надо быть в тренде )))

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0
Dennis Gooddeni

Возьми это, поставишь ей на сторис с жопой

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0
Postnikov Edward

Выкупает "бренды"? Серьезно? И какие?

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2
Станислав Севостьянов

Да кстати интересно товарочкой попахивает , но как видно привыкли делать стартапы и exit. Вероятнее всего вложили деньги в разработку новых продуктов , для этого вышли на высоко маржинальную товарку

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1
Nikita Solovyev

Те, которые продаются на Амазоне. Там написано же. Стоимость одного может и десятков млн долларов достигать

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0
Postnikov Edward

Может достигать, а может и не достигать)) Кто оценивал? Карманные аудиторы?

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0
Nikita Solovyev

Ну явно они с вами вряд ли советовались куда вложить свои 10-20 млн долларов. Наверное им виднее куда свои деньги вкладывать, не?

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0
Postnikov Edward

Аудиторы не вкладывают, они гребут лопатой.

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0
Dennis Gooddeni

Выкупает и сразу удачно продаёт на другие рынки, что выручка аж за первый год измеряется 10ками миллионами бачинских … ну допустим, быстро у них🤔 ааа доход какой или расход минус сотни миллионов долларов?

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0
Станислав Севостьянов

Accel это же Дмитрий Юрченко создал

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1
Postnikov Edward

Пишут всякую куйню, а ты догадывайся))) О чем новость? Еще один срубил бабла на разводе пипла.

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3
Станислав Севостьянов

Ну бренд Accel у меня ассоциируется с Дмитрием Юрченко

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0

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