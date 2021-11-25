Карта: какие необанки лидируют по поисковым запросам в разных странах Статьи редакции
Среди лидеров — Monzo, Revolut и «Тинькофф».
Материал о самых популярных необанках в разных странах и сравнение их с традиционными банками опубликовало Business Financing в октябре, внимание на него обратил принципал Fort Ross Ventures, венчурный партнёр Seedstars Денис Ефремов.
Издание проанализировало поисковые запросы в Google с помощью сервиса Ahrefs. Например, самым популярным в США стал Square с 719 тысячами запросов в месяц (компания разрабатывает сервис Cash App), в Великобритании — Monzo (237 тысяч), в Австралии — Ubank (133 тысячи), в 17 странах лидировал Revolut, а в России — «Тинькофф».
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