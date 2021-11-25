Записать и отвезти: как работает физическая передача больших объемов данных

Представьте, что вам нужно передать архив своему знакомому. И вместо того, чтобы закачать его в облако, он предлагает записать файл на съемный диск и… привезти его лично. Выглядит странно? Для нас с вами — да. А вот для предприятий физическая транспортировка данных только набирает обороты. И тому есть логическое объяснение.