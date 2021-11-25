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Финансы
Таня Боброва

Карта: какие необанки лидируют по поисковым запросам в разных странах Статьи редакции

Среди лидеров — Monzo, Revolut и «Тинькофф».

Материал о самых популярных необанках в разных странах и сравнение их с традиционными банками опубликовало Business Financing в октябре, внимание на него обратил принципал Fort Ross Ventures, венчурный партнёр Seedstars Денис Ефремов.

Издание проанализировало поисковые запросы в Google с помощью сервиса Ahrefs. Например, самым популярным в США стал Square с 719 тысячами запросов в месяц (компания разрабатывает сервис Cash App), в Великобритании — Monzo (237 тысяч), в Австралии — Ubank (133 тысячи), в 17 странах лидировал Revolut, а в России — «Тинькофф».

#необанки

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4 комментария
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Женя Гагарин

+ За смелость VC)

В ответах пишите, что VC здесь ни при чём, и мопед не его)

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2
Rustam Khamdamov

С каких пор square стал необанком?)

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1
Леонид Михалев

Оч странно. Square это b2b, а гуглят люди скорее всего CashApp. У которого 40 млн клиентов. Продукт принадлежит головной компании как раз.

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0
Фиктивный Аккаунт

Гораздо приятней, что Украина в Европу включена не по географическому признаку, ведь Балканы и Молдова серые.

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0
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