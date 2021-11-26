Власти Китая попросили Didi подготовить план ухода с биржи в США — Bloomberg Статьи редакции
Если компанию приватизируют, ей придётся выкупить свои акции у инвесторов минимум по цене на 40% выше их текущей стоимости.
- Управление киберпространства Китая хочет, чтобы руководство Didi вывело компанию с Нью-Йоркской биржи из-за угрозы утечки данных пользователей, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к обсуждению источники.
- План компания должна согласовать с властями. Didi может приватизировать компанию, тогда должна будет выкупить акции у действующих инвесторов по цене не ниже, чем на IPO. Или разместить акции в Гонконге с делистингом в США, тогда цена будет дисконтом к цене акций на Нью-Йоркской бирже.
- В июне 2021 года Didi провела IPO и привлекла $4 млрд. После этого власти Китая начали расследование в отношении Didi и потребовали удалить сервис из магазинов приложений в Китае.
В конце июля WSJ со ссылкой на источники сообщил, что Didi рассматривает возможность уйти с биржи на фоне претензий властей. В сентябре власти начали планировать получения контроля над Didi и покупку «золотой акции», сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
- С момента выхода на биржу акции Didi подешевели на 42%, c $14 до $8,11 за штуку.
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