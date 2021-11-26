«Альфа-банк» включает в ипотечную страховку условия, которые делают ее недействительной

Кому будет полезна эта статья: Статья заинтересует того, у кого ипотека. Но в особенности, проблема касается тех, чей возраст от 51 года, так что может быть полезна вам, если вы достигли этого возраста или помогаете старшим родственникам, как случилось со мной.