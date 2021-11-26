На фоне новостей о новом варианте Covid-19 стоимость акций Zoom выросла на 8%, у Airbnb и Uber — упала на 4-7% Статьи редакции
В ноябре Zoom предупредила о замедлении выручки — люди начали отказываться от онлайн-мероприятий.
- На 17:56 акции Zoom стоят $227,38 за штуку. Акции компании Peloton, выпускающей тренажёры, выросли почти на 4%, акции онлайн-кинотеатра Netflix — на 1,85%.
- В то же время падают акции компаний, которые оказывают услуги в сфере туризма. Например, акции туроператора Expedia упали более чем на 9%, сервиса аренды жилья Airbnb — почти на 5%. Также снизилась стоимость ценных бумаг такси-сервисов Uber и Lyft на 6-8%.
- СNBC связывает изменения на рынке с сообщениями о новом штамме Covid-19, который обнаружили в Южной Африке. Пока неизвестно, насколько распространился новый вариант вируса и неясно, как он действует, отмечает издание. Новости также повлияли на акции биткоина, которые упали на 7%.
- 23 ноября акции Zoom упали на более чем 18% после того, как компания отчиталась о замедлении роста выручки, поскольку люди стали отказываться от онлайн-мероприятий.
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