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Финансы
Nazigul Jusupova

На фоне новостей о новом варианте Covid-19 стоимость акций Zoom выросла на 8%, у Airbnb и Uber — упала на 4-7% Статьи редакции

В ноябре Zoom предупредила о замедлении выручки — люди начали отказываться от онлайн-мероприятий.

  • На 17:56 акции Zoom стоят $227,38 за штуку. Акции компании Peloton, выпускающей тренажёры, выросли почти на 4%, акции онлайн-кинотеатра Netflix — на 1,85%.
  • В то же время падают акции компаний, которые оказывают услуги в сфере туризма. Например, акции туроператора Expedia упали более чем на 9%, сервиса аренды жилья Airbnb — почти на 5%. Также снизилась стоимость ценных бумаг такси-сервисов Uber и Lyft на 6-8%.
  • СNBC связывает изменения на рынке с сообщениями о новом штамме Covid-19, который обнаружили в Южной Африке. Пока неизвестно, насколько распространился новый вариант вируса и неясно, как он действует, отмечает издание. Новости также повлияли на акции биткоина, которые упали на 7%.
  • 23 ноября акции Zoom упали на более чем 18% после того, как компания отчиталась о замедлении роста выручки, поскольку люди стали отказываться от онлайн-мероприятий.

#новости #zoom #акции

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7 комментариев
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madkliq

СNBC муть, компот

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4
Виктор Ривин

Акции Биткойна?

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1
Влад Ахметов

Пфайзер растет как не в себя

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0
Mikhail Komlev

Ещё бы. Они лекарство от ковида недавно выпустили.

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1
Макс Фактор

Прошу уточнить которая из компаний является компанией одного приложения?

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0
Никита Алфимов

Все кроме убера вроде

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0
Denis Kolesnikov

Фондовый стал слишком чувствителен

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0

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