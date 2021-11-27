ИТ-компании попросили правительство продлить налоговую льготу для держателей акций высокотехнологичных компаний Статьи редакции
Продление льготы будет стимулировать российские компании проводить IPO, считают авторы обращения.
- Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направила соответствующее письмо вице-премьеру Андрею Белоусову, заметил Forbes.
- Льгота предполагает налоговую ставку 0% по доходам от акций и облигаций российских компаний инновационного сектора, если держатель владел ими более года.
- Срок её действия истекает 31 декабря 2022 года.
- Продление льготы будет стимулировать российские компании проводить IPO, считают авторы письма.
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