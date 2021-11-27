Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Лиана Липанова

ИТ-компании попросили правительство продлить налоговую льготу для держателей акций высокотехнологичных компаний Статьи редакции

Продление льготы будет стимулировать российские компании проводить IPO, считают авторы обращения.

  • Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направила соответствующее письмо вице-премьеру Андрею Белоусову, заметил Forbes.
  • Льгота предполагает налоговую ставку 0% по доходам от акций и облигаций российских компаний инновационного сектора, если держатель владел ими более года.
  • Срок её действия истекает 31 декабря 2022 года.
  • Продление льготы будет стимулировать российские компании проводить IPO, считают авторы письма.

#новость #налоги #льготы

101 просмотров
1 1 комментарий
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
1 комментарий
Популярные
По порядку
Bot Fabric

Было бы здорово если бы сразу в статье был список этих компаний, или ссылочка на него

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
Маркетинг
Николай Мясников
Как за 150 тыс. руб. мы увеличили продажи на 67 млн. руб. в месяц

Для нас эта история о том, как начать собирать базовые данные и работать с аналитикой. Для заказчика - это порочный круг из непонимания причин снижения продаж и отсутствия объективных решений.

1 1 комментарий
4
Циан
Хочу кухню как у подруги: зачем в Циан сделали поиск квартир по фото

Рассказывает Юлия Зыкова, руководитель команды «Аудитория» в Циан.

3 3 комментария
6
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Торговля
Seller Den
Wildberries обязал покупателей оплачивать возвраты товара, если те получены или уже переданы в доставку
219 219 комментариев
115
Otus
Из науки в IT: как создать свой стартап и стать преподавателем

Как перейти в IT из другой сферы? Как разработать курс, которому нет аналогов? Как студенту получить максимум пользы от занятий? Рассказывает преподаватель OTUS Сергей Окатов, руководитель курсов «Kotlin Backend Developer» и «Kotlin Developer. Basic».

0 Обсудить
1
Маркетинг
Дмитрий Сатаров
Обновление лэндинга для клуба маркетологов

Основная ценность любого клуба – комьюнити, поэтому критически важно было отладить процесс привлечения новой аудитории и удержания старой. В этой статье мы расскажем о первом пункте. До этого был только лендинг, который редко продвигался в платной рекламе, был ориентирован на пользователей уже знакомых с брендом Convert Monster.

7 7 комментариев
4
Личный опыт
Счастливый босс
5 неожиданных сервисов Почты России, которые постоянно выручают меня в бизнесе

В прошлом году я открыл для себя совершенно удивительные фишки Почты России. С тех пор апка Почты у меня на главном экране в айфоне.

21 21 комментарий
12
КОРУС Консалтинг
Завод по производству идей. Как работают акселераторы, зачем они нужны стартапам и куда идти с идеей прямо сейчас

По данным Startup Genome, 9 из 10 стартапов терпят неудачу. Возможных причин «смерти» много: недостаточно протестированная гипотеза, неподтвержденная юнит-экономика, неверная стратегия или просто неудача в подходе к продажам.

0 Обсудить
3
Авито
Авито возглавила три рейтинга App Annie
0
Tele2
Что Tele2 предлагает клиентам в «черную пятницу»

На главной распродаже года клиентов компании ждут сразу несколько интересных предложений: скидки на смартфоны, пакеты SMS и безлимитный трафик на YouTube, Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор.

0 Обсудить
1
Приёмная
Дмитрий Соловьев
«Сбермегамаркет» игнорирует претензию клиента

Всем добрый день, господа. Произошла следующая ситуация: являюсь гордым владельцем трёх шерстяных олухов, каждый из которых жалобно пищит, не получая свою вкусняшку. Ранее заказывал в основном Brit с Яндекса, но в этот раз цены там были мягко говоря неадекватные, вследствие чего был вынужден обратить свой взор на сторонние предложение, благо…

2 2 комментария
3
Трибуна
Alex Fedorov
Кнопка 112 - приложение с определением адреса и большой кнопкой вызова
30 30 комментариев
23
Больше статей
null