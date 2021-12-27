Проверки ИТ-сектора, вероятно, продолжатся, но инвесторы получат больше ясности о регулировании, а крупные игроки адаптируются.

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Онлайн-образование: акции edtech-компаний упали на 88-96%

Обострение конкуренции между edtech-компаниями произошло в 2020 году вместе с ростом инвестиций в сегмент. Например, китайский стартап Yuanfudao привлёк $2,2 млрд, а его конкурент Zuoyebang — $1,6 млрд.

Этим заинтересовались власти, и уже в июле Госсовет Китая опубликовал документ о регулировании дошкольного и школьного образования. Среди прочего:

Запретил онлайн-репетиторство и преподавание школьных предметов для детей младше шести лет.

Для остальных детей ограничил время онлайн-уроков.



Компаниям, преподающим школьные программы, запретил получать прибыль, привлекать капитал или выходить на биржу.



Цель реформы — рост рождаемости и устранение неравенства. Это связано с тем, что родители тратят много денег на образование одного ребёнка, что сдерживает их от рождения ещё детей.

К чему привели ограничения

После введения ограничений акции онлайн-репетиторов упали за день на 54–98%. Но edtech-компании заявили, что готовы соблюдать новые правила.

Кроме падения капитализаций были и другие последствия: например, ByteDance уволила сотни сотрудников из-за закрытия проектов для онлайн-образования, а частные репетиторы стали уходить в тень. По данным местного Минобразования на декабрь, количество онлайн-репетиторов сократилось на 84,1%, офлайн- — на 83,8%.

В ноябре власти ослабили ограничения, рассказывали источники WSJ. По их словам, компании будут обязаны проводить бесплатные занятия для школьников до девятого класса, а в обмен смогут зарабатывать, например, на репетиторстве для взрослых. За год акции крупнейших китайских edtech-компаний:

TAL Education Group — упали на Нью-Йоркской бирже на 93,8%: с $68,89 за штуку 22 декабря 2020 года до $4,27 на 22 декабря 2021-го. Капитализация упала до $2,75 млрд.

New Oriental Education & Technology Group на бирже в Гонконге — на 88,11%: с 133,4 гонконгских долларов за штуку до 15,86 долларов. Капитализация — 28,46 млрд гонконгских долларов.



Gaotu Techedu на бирже в Нью-Йорке — на 96,29%: с $53,86 до $1,97. Капитализация — $441,11 млн.



Игровые компании: ограничения на игры для детей

В начале августа китайские государственные СМИ сообщили, что среди детей «широко распространена» зависимость от онлайн-игр, а сами игры назвали «опиумом для ума». Меньше чем через месяц власти ограничили время игр для пользователей младше 18 лет: по часу три дня в неделю и по праздникам.

Для этого игровые платформы обязали проверять при регистрации реальные имена пользователей и номер мобильного телефона. В сентябре South China Morning Post написала о замедлении выдачи разрешений на новые игры.

К чему привели ограничения

Акции разработчика игр NetEase и Tencent, которая владеет онлайн-игрой Honor of Kings со 100 млн пользователей в день, упали на 14% и 10% соответственно. Обе заявили, что будут соблюдать требования властей.

Акции компаний упали не так сильно, как могли бы, поскольку ограничения в игровой индустрии не были неожиданностью, писало Financial Times. Китай ограничивает отрасль с 2000 года, а в 2019-м запретил детям играть по ночам и уменьшил время на игры — по будням 1,5 часа, по выходным три часа.

Но пользователи научились обходить эти ограничения, и летом 2021 года в стране официально внедрили систему распознавания лиц. Технология, которую разработала Tencent, должна помочь отслеживать несовершеннолетних, играющих по ночам.

Didi: расследование властей и уход с Нью-Йоркской биржи спустя полгода после IPO

В июне компания провела IPO в Нью-Йорке и привлекла $4,4 млрд с оценкой $73 млрд. Спустя несколько дней китайский регулятор начал против неё расследование из-за нарушения правил сбора и обработки личных данных пользователей.

Одновременно компания столкнулась с претензиями в США. Там сенаторы заподозрили Didi в обмане инвесторов: она заявила банкам-партнёрам о разрешении на IPO от властей Китая.

К чему привели ограничения

На время расследования такси-сервису пришлось прекратить регистрацию новых пользователей и удалить приложения из китайских магазинов. Спустя несколько дней после IPO акции Didi упали на 20% — с $15 до $12 за штуку, ниже уровня размещения. Капитализация снизилась до $58 млрд.

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В середине ноября источники Reuters сообщили, что Didi готовится к перезапуску своих приложений в Китае к концу 2021 года, рассчитывая на завершение расследования к этому времени.

4 декабря компания заявила, что планирует уйти с Нью-Йоркской биржи на биржу Гонконга. Акции компании за день упали на 22%, а всего с момента IPO — на 57%. На 22 декабря акции компании стоят $6 за штуку, капитализация составляет $29 млрд.

Финансы Евгений Делюкин 12 июл компаний Статьи редакции Didi ради IPO запутала регулятора в Китае и партнёров в США: это привело к проблемам у неё и у других китайских В Китае власти удалили приложения Didi из магазинов и начали расследование, в США сенаторы заподозрили компанию в обмане инвесторов. На фоне этого владелец TikTok и другие откладывают свой выход на американские биржи.

Регулирование иностранных инвестиций и IPO

В июле в Китае решили ужесточить правила проведения IPO за рубежом для ИТ-компаний, которые владеют данными более 1 млн пользователей. Такие организации должны будут получать разрешение перед выходом на биржу. Власти опасаются, что данные о пользователях используют иностранные правительства в своих интересах.

Спустя месяц источники WSJ рассказали, что китайские власти и вовсе обсуждают запрет IPO в США для компаний, работающих с персональными данными. По данным Bloomberg, всего в 2021 году листинг в США получили 37 компаний из Китая, которые суммарно привлекли $12,9 млрд.

Так власти хотят ограничить возможности ИТ-компаний привлекать деньги в США по схеме VIE (Variable Interest Entity).

Чаще всего инвесторы покупают не сами акции китайских компаний, а американские депозитарные расписки (ADR) в организациях с переменной долей участия (VIE). В частности, VIE использовали Alibaba, Tencent и Didi. В случае расширения санкций между США и Китаем или другого форс-мажора, иностранный инвестор в ADR может оказаться владельцем компании-пустышки, а суды не смогут его защитить.



Новые правила также могут потребовать от них получать разрешения на дополнительные предложения акций в офшорах, говорили источники. В декабре Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая заявила, что сообщения о запрете листинга за рубежом с помощью VIE не соответствует действительности.

Власти собрались ужесточить правила и для местных ИТ-стартапов, рассказывали в декабре источники Financial Times. Они якобы готовят «чёрный список»: в него попадут новые стартапы, которые работают с чувствительными данными пользователей или используют VIE для привлечения иностранных инвестиций.

К чему привели ограничения

Новости о новых ограничениях на рынке IPO стали появляться одновременно с выходом на американскую биржу Didi, которая столкнулась с проблемами со стороны регуляторов. На этом фоне запланированные в США листинги начали откладывать и другие китайские компании.

В частности, это сделали LinkDoc, которая занимается обработкой медицинских данных, одно из самых популярных фитнес-приложений Китая Keep и подкаст-платформа Ximalaya, говорили источники. Размещение также планировала ByteDance, но отложила его. По словам источников SCMP, до конца 2022 года.

По данным Bloomberg, с момента репрессий против Didi в июле только одна компания материкового Китая провела IPO в США, ещё 29 — в Гонконге. Одновременно Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала от китайских компаний с листингом в Нью-Йорке раскрывать полную информацию об использовании VIE и рисках для инвесторов.

Кого ещё затронуло регулирование

Закон о персональных данных

В августе власти обвинили 43 приложения в незаконной передаче данных пользователей. Среди нарушителей — WeChat от Tencent, приложение для чтения от Alibaba и другие.



Тогда же в Китае приняли закон о защите персональных данных. Их обработка теперь должна ограничиваться «минимальным объёмом», иметь «чёткую, разумную цель» и осуществляться только с согласия пользователя. За нарушения приложениям и сайтам грозят штрафы.

На этой новости акции ИТ-компаний вроде Tencent и Alibaba выросли на 9–15%, поскольку инвесторы получили больше ясности о перспективах регулирования рынка. Сам закон вступил в силу в ноябре.

Антимонопольные расследования

В апреле рекордный для страны штраф получила Alibaba — на $2,8 млрд. Компанию обвиняли в том, что она не разрешает продавцам платформы сотрудничать с другими.

Штраф на $534 млн получил и сервис доставки еды Meituan — третья по капитализации компания Китая после Tencent и Alibaba.

Tencent на фоне обвинений в возможной монополии заявила, что передаст большую часть своей доли действующим акционерам онлайн-ритейлера JD.com в качестве дивидендов.

На фоне антимонопольных расследований регуляторы обязали крупные ИТ-компании жёстче следить за своими данными и практиками кредитования. Tencent, ByteDance, Meituan, Didi и другие согласились изменить способы ведения бизнеса.

Крупнейшие китайские ИТ-компании потеряли более $800 млрд капитализации с февраля по июль 2021 года Bloomberg

Ограничения для других ИТ-компаний

Осенью власти приказали Ant Group Джека Ма отделить кредитные предприятия Huabei и Jiebei от остальных сервисов — они станут основой для отдельного приложения с госучастием. Проблемы компании начались ещё в 2020 году: тогда биржи остановили её IPO, а после антимонопольного расследования властей компания согласовала план реструктуризации.

Регулирование затронуло и медицинские онлайн-сервисы. В ноябре власти опубликовали проект новых правил, по которым им хотят запретить в том числе первичные онлайн-консультации и использование только ИИ для диагностики.

Регулятор также потребовал изменить правила при найме курьеров: агрегаторы должны платить им не меньше, чем уровень минимальной зарплаты в регионе работы. Ограничения в первую очередь затронули Meituan с 3 млн курьеров. Контроль усилят и за ресторанами, которые рекламируются в интернете.

Курьер Meituan businesstoday.com

Чем закончился 2021 год и к чему готовиться инвесторам в 2022-м

Китай старается ограничить влияние крупных ИТ-компаний на жизнь, поскольку онлайн-платформы уже не предлагают что-то новое, а власти больше волнует развитие высоких технологий, а не потребительских, отмечала создательница рассылки Chinese Characteristics Лиллиан Ли.

При этом властям важно, чтобы иностранные инвестиции были подконтрольны и шли в те отрасли, которые важны для экономики. В результате акции китайских компаний снижались весь 2021 год:

Сервис доставки еды Meituan с 1 января потерял 22,76% стоимости бумаг на бирже в Гонконге, Tencent — 19,62%, Alibaba — 50,35%.

С декабря 2020 года по декабрь 2021-го индекс Hang Seng Tech, который отслеживает акции 30 технологических компаний на Гонконгской бирже, упал больше чем на 33%.



Индекс Nasdaq Golden Dragon China, отслеживающий котировки 98 компаний Китая, просел на 40,59%.

Динамика Nasdaq Golden Dragon China Index за год

ИТ-компании будут стараться успокоить регуляторов и избавляться от рискованных активов

2021-й войдёт в историю как год, когда закончилась эра исключительного роста китайских интернет-платформ, считает главный экономист Hang Seng Bank Дэн Ван.

Конкуренция между техногигантами в Китае усиливается за счёт ослабления эксклюзивных договорённостей с другими игроками из-за давления антимонопольных служб, отметил аналитик LightStream Research Мио Като.

Так уже поступила Tencent, передав большую часть своей доли JD.com. В будущем компания может избавиться ещё от каких-то активов, чтобы снизить свои риски и успокоить регуляторов, считает Bloomberg. «Отозвать» свои инвестиции в некоторые успешные стартапы, возможно, придётся и Alibaba.

Инвесторам стоит отличать ИТ-компании и не игнорировать нацполитику

Нужно признать, что решение проблем с населением, замедление экономического роста и напряжённость в отношениях с США стали одними из главных забот правительства Китая, считает партнёр Prospect Avenue Capital Мин Ляо. Инвесторам стоит больше обращать внимание на национальную политику, чем просто на развитие отрасли.

Кроме того, хотя многие компании можно назвать общим словом «технологические», инвесторам важно различать бизнес, построенный в интернете, и компании, которые занимаются более «прикладными» технологиями вроде производства оборудования, полагает Ляо.

Сейчас Пекин увеличивает инвестиции именно в последние, например производство полупроводников и квантовые вычисления. Это прописано в плане развития страны до 2025 года.

Китайский рынок по-прежнему привлекателен для иностранных инвесторов, и их задача — «определить будущих победителей», считают аналитики Bank of America Securities. Среди них они назвали бренд спортивной одежды Anta, биотех-компанию Wuxi Bio, электромобили BYD, производителя литиевой продукции Ganfeng и других.

Проверки продолжатся в 2022 году, но крупные игроки в итоге смогут адаптироваться

Опрошенные Reuters банкиры и юристы ожидают, что проверки бизнеса продолжатся, но в итоге инвесторы смогут получить больше ясности о регулировании. Например, в отношении листинга с использованием VIE.

«2022-й станет годом, когда появятся подробные нормативные правила», — сказал Чу Янг, партнёр юрфирмы Davis Polk & Wardwell в Гонконге.

Давление Китая на ИТ-отрасль может длиться десятилетия, считает Тарик Деннисон из GFM Asset Management. Однако, по его мнению, это не должно помешать инвесторовать в долгосрочной перспективе: компании вроде Baidu, Alibaba и Tencent смогут адаптироваться.

Гендиректор инвестфирмы Esoterica Capital Брюс Лю считает, что Пекину нужны «национальные чемпионы», которые следуют за инновациями. Например, Alibaba и Tencent кроме основной деятельности инвестируют в облачные технологии и полупроводники — развитие этих направлений в приоритете у властей.