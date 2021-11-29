Закрылся майнинг-пул из ТОП-10. Что теперь делают майнеры

Недавние ограничения китайских властей сильно ударили по майнинг-пулам. С рынка ушел один из крупнейших игроков – Huobi Pool. Это пул майнеров, входящий в десятку крупнейших майнинг-пулов по объему добычи криптовалют. Прямо сейчас ряд компаний и объединений, входящих ранее в пул, пытаются спасти средства клиентов и переходят в другие майнинговые…