Сначала Zoom и Peloton, а потом — производители вакцин: чьи акции выросли на новостях о новом штамме Covid-19 Статьи редакции
Пока есть много вопросов к «омикрону», инвесторы будут избегать рискованных активов, считают аналитики.
- В конце ноября на юге Африки нашли новый штамм коронавируса, его обнаружили в том числе в Ботсване, Гонконге, Израиле и Бельгии. ВОЗ назвала его «омикрон».
- 26 ноября на фоне новостей о новом штамме выросли акции видеосервиса Zoom и выпускающей тренажёры Peloton почти на 6%, а онлайн-кинотеатра Netflix — почти на 2%. Эти же компании выиграли в первую волну пандемии на фоне локдаунов. Одновременно упали акции компаний, которые связаны с офлайном — туроператора Expedia, Airbnb, такси-сервисов Uber и Lyft.
- На открытии 29 ноября акции Zoom падали на 2,99%, Peloton — на 4,87%, Netflix — на 0,12%.
- В выходные 27 и 28 ноября биржи были закрыты. 29 ноября акции туристических компаний отыграли пятничное падение, пишет CNBC: акции авиакомпаний United, Delta и American Airlines на открытии торгов подросли на 1%, Expedia — на 2%, круизных компаний Carnival, Royal Caribbean Cruises и Norwegian Cruise Line Holdings — на 3%.
- Производители вакцин BioNTech и Pfizer, а также Moderna заявили, что они адаптируют вакцину к новому штамму. Их акции также выросли 29 ноября: Pfizer — чуть более, чем на 1%, Moderna — на 7,35%. 26 ноября, когда информация о новом штамме только появилась, акции Moderna росли на 27%, Pfizer — на 5,36%.
- Одновременно подскочили акции производителей одноразовых перчаток: бумаги Top Glove подорожали на бирже в Малайзии на 21%, Hartalega Holdings — на 13%.
- Чтобы лучше разобраться, к каким последствиям может привести появление «омикрона», возможно, понадобится пара недель. Поэтому в будущем можно ждать роста волатильности рынков, рассказал Bloomberg аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада.
- Инвесторы будут избегать рискованных активов, пока мало информации, считает WSJ: «Есть много вопросов, а рынки не любят неопределённости». Рынки останутся нестабильными, но большой волатильности не будет, поскольку инвесторы ждут больше данных об «омикроне», соглашается Financial Times.
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